Массивный центробежный нагнетатель из алюминия способен развивать мощность 4 000 л.с. Разработанный и изготовленный компанией Hart's Turbo, он производит сильное впечатление.

Компания Harts Turbo из Файетта, штат Миссури, построила новый механический нагнетатель*, получивший название "Harts Charger", с заявленной мощностью 4 000 лошадиных сил, сообщает The Drive. Harts Charger оснащен впечатляющим 5,5-дюймовым (140 мм) компрессорным колесом, которое было выточено из целой алюминиевой заготовки, вместо использования традиционного процесса литья.

Центробежный нагнетатель Harts Charger от Harts Turbo реклама

Этот метод позволяет легче модифицировать двигатель после изготовления, поскольку инженерам не нужно ждать, пока произойдет трудоемкий процесс литья. Изменения быстро проектируются на компьютере, а затем фрезеруются из алюминиевой заготовки. Если судить по фотографиям, которыми поделилась компания Harts Turbo, результатом обработки также является до блеска отполированная поверхность.

Центробежный нагнетатель Harts Charger от Harts Turbo

"Конкуренты на этом рынке используют литые корпуса, поэтому для нашего нагнетателя это очень важно, и это добавляет целостности конструкции", - сказал в интервью Dragzine, Роджер Конли директор по развитию бизнеса компании Harts Turbo. "Мы изготавливаем все на собственном производстве, поэтому можем контролировать контроль качества и вносить изменения по мере необходимости. Если мы хотим изменить коэффициент расширения воздуха, то можем сделать все это своими силами, нам не нужно ждать результатов литья. Так что с точки зрения исследований и разработок, мы движемся очень быстро".

Механический нагнетатель Harts Charger от Harts Turbo

Монстр для драг-рейсинга

Нагнетатель был разработан для дрэг-рейсинга и дебютировал на выставке Performance Racing Industry Trade Show, которая началась 10 декабря. Он работает на скорости до 80 000 об/мин и может подключаться к двигателям Hemi, согласно отчету Dragzine. Любой драг-рейсер с таким двигателем, скорее всего, покажет грандиозное шоу.

Переработанный Camaro 69-го года. Harts Turbo

Harts также разрабатывает 136-миллиметровую версию нагнетателя. Компания еще не объявила цену на этот воздушный компрессор. Разумеется, нагнетатели - это сложные машины, а потому они довольно дорого стоят. Как отмечает The Drive, аналогичные модели от ProCharger могут стоить до 10 000 долларов. Установка, позволяющая развивать мощность в 4 000 лошадиных сил, никогда не будет стоить дешево.

Дебют машины на гоночной трассе состоится в январе. Harts Turbo

Более подробно аппарат можно увидеть на видео, которым Harts Turbo поделился на Facebook.





Что такое нагнетатель?

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Нагнетатель - это устройство, устанавливаемое на двигатель транспортного средства для повышения общей эффективности и улучшения эксплуатационных характеристик. Компоненты нагнетателя используются для увеличения общей мощности вашего автомобиля. Нагнетатели также помогают повысить общую эффективность использования топлива. Например, можно повысить экономичность, уменьшив размер двигателя и установив турбонагнетатель