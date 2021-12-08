Первым судном станет Power ARK 100. Это тримаран длиной 100 метров, работающий на электричестве и имеющий запас хода 300 км. На судне будет установлено 100 аккумуляторов, емкостью 220 МВтч, что, по словам компании, достаточно для обеспечения энергией около 22 000 японских домохозяйств.

Танкеры, перевозящие по морю нефть, газ и уголь, играют важную роль в мировом топливно-энергетическом балансе, однако один японский стартап видит будущее, в котором такие суда будут перевозить гораздо более чистый груз. Суда проекта Power ARK компании PowerX предназначены для транспортировки возобновляемой энергии от ветряных турбин, расположенных далеко от берега, обратно на сушу, что позволяет им максимально использовать силу ветра, и открывает новые возможности для их установки.

Целью компании PowerX является скорейшее внедрение ветроэнергетики на морских шельфах путем создания условий для ее доставки между двумя любыми точками на Земле. PowerX реклама

Основная цель энергетического проекта PowerX - ускорить внедрение ветроэнергетики в офшорных зонах, обеспечив возможность ее транспортировки между двумя любыми точками на Земле. Оффшорные* ветряные электростанции становятся все более значимой составляющей в обеспечении возобновляемой энергией, однако существует ограничение по возможности их установки, поскольку турбины должны быть закреплены на морском дне.

Например, Haliade-X компании GE, самая мощная в мире оффшорная ветровая турбина, может работать только на глубине до 60 метров (200 футов). Эта проблема привела к разработке новых типов плавучих турбин, например, таких как ферма Hywind Scotland у побережья Шотландии.

PowerX планирует выпустить первый прототип Power ARK к 2025 году

Однако компания PowerX работает над альтернативным решением, в частности, в своей стране - Японии, которая окружена глубокими прибрежными водами и поэтому имеет ограниченные возможности для строительства морских ветряных электростанций в непосредственной близости от суши. Вместо того чтобы использовать подводные кабели для передачи энергии с удаленных ферм на берег, которые достаточно дороги в процессе строительства и оказывают значительное воздействие на окружающую среду, компания решила пойти другим путем и занялась проектирование и разработкой морских судов, способных транспортировать электроэнергию.

Первым судном, которое будет спущено на воду, станет Power ARK 100. Это тримаран длиной 100 метров (330 футов), работающий на электричестве и имеющий запас хода 300 км (186 миль). Биодизель обеспечит резервное питание и предоставит возможности путешествовать на большие расстояния, возможно, даже вокруг земного шара. На судне будет установлено 100 аккумуляторов, емкостью 220 МВтч, что по словам компании, достаточно для обеспечения энергией около 22 000 японских домохозяйств в течение одного дня. Стартап PowerX только что заключил соглашение с крупнейшей японской судостроительной компанией Imabari для постройки первого прототипа, которое планируется завершить в 2025 году.

PowerX работает над созданием аккумуляторных судов для транспортировки ветровой энергии с офшорных ферм на берег. PowerX

В рамках того же заявления, сделанного ранее в этом месяце, Imabari Shipbuilding также обязалась инвестировать миллиард иен (8,86 млн долларов США) в развитие PowerX, что обеспечит помощь в разработке Power ARK 100. У стартапа есть планы по созданию более крупных версий - 150-метрового (500 футов) Power ARK 1000 и 220-метрового (721 фут) Power ARK 3000, а также собственного завода по производству аккумуляторов для оснащения этих судов батареями, необходимыми для транспортировки энергии.

Завод под названием Project:MAX будет построен в Японии и будет производить аккумуляторные батареи для использования в судах PowerX, а также готовые модули для электромобилей и систем хранения энергии. Планируется, что к 2024 году производственная мощность завода составит 1 ГВтч в год, а к 2028 году его масштабы увеличатся до 5 ГВтч.

PowerX собирается также построить в Японии завод по производству собственных батарей. PowerX

"Реализация декарбонизационного социума является важной задачей, которую должны решить судостроение и судоходная промышленность", - говорит президент Imabari Shipbuilding Юкито Хигаки. "Мы рассматриваем этот альянс как отличную возможность для Imabari Shipbuilding инвестировать средства, а также сотрудничать с PowerX, которая берется за решение этой задачи с подходом, отличным от существующих в судостроении и судоходстве. Мы с нетерпением ждем совместной работы с PowerX для разработки новых идей, которые могут внести вклад в развитие нашего общества".

PowerX - создание новых технологий транспортировки энергии.

Быстрое внедрение возобновляемых источников энергии.



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*Оффшорными принято называть ветряные электростанции, построенные на морском мелководье