Общеизвестно, что компания Apple выступает за права человека и неприкосновенность частной жизни, но могла ли она поступиться своими идеалами ради защиты бизнеса в Китае?

В 2016 году генеральный директор Apple Тим Кук встречался с китайскими чиновниками после того, как новые законы в стране поставили под угрозу бизнес Apple. По данным информационного издания The Information, Кук якобы подписал соглашение с чиновниками на сумму около 275 миллиардов долларов для финансирования проектов в Китае.

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В докладе говорится, что в 2016 году новые нормативные акты Китая представляли серьезную угрозу для сервисов Apple, включая App Store, iCloud, iTunes, Apple Pay. В этом же году Кук совершил ряд визитов в страну, чтобы договориться с китайскими чиновниками, которые обвиняли Apple в недостаточной помощи местной экономике. По имеющимся данным, команда Apple по связям с правительством Китая разработала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Государственным комитетом по развитию и реформам Китая, который был подписан во время первого визита Кука в том же году.

Яблочная компания взяла на себя обязательство помочь китайским производителям построить самые современные производственные мощности и обучить обслуживающий персонал. Apple также согласилась инвестировать в Китай гораздо больше средств, чем делала до этого, а также закупать у китайских производителей больше комплектующих для устройств Apple. Как сообщает The Information, помимо строительства новых розничных магазинов, Apple также обязалась инвестировать в центры научных исследований и разработок.

Сделка должна была способствовать развитию китайской ИТ-индустрии, продвигать в стране научно-техническое образование и помогать китайским предприятиям развиваться вместе с Apple. Взамен правительство должно было предложить "необходимую поддержку и помощь", утверждается в докладе.

По данным Business Insider, Apple, похоже, выполнила свою часть сделки. С 2016 года компания перенесла работу iCloud в Китай, открыла 11 новых розничных магазинов в стране, основала инвестиционный фонд чистой энергии в объеме 300 миллионов долларов и заключила соглашение с крупнейшим производителем ветряных турбин в Китае. Для производства последнего iPhone компания заключила соглашение с новыми китайскими поставщиками.

Помимо финансовых соглашений, Apple также удовлетворила требования Китая показать на картах Apple Maps необитаемой спорную территорию архипелага Дяоюйдао (яп. Сенкаку), расположенного между Китаем и Японией.

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С экономической точки зрения, сделка пошла на пользу Apple: за последний год компания получила 68 миллиардов долларов с рынка Китая. Это составило пятую часть всех доходов Apple, добавляет The Information.