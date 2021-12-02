Компания представила новую портативную винтовку Гаусса, созданную по мотивам видео игр. И ее можно приобрести менее чем за 4 тысячи долларов.

Если вы знакомы с такими популярными видеоиграми, как Fallout и Quake, вы наверняка видели винтовку Гаусса, также известную как Coilgun. Хотя винтовки Гаусса существуют в реальной жизни, они не очень часто встречаются и обычно стоят довольно дорого. Однако компания Arcflash Labs, специализирующаяся на производстве современного оружия, создала альфа-версию портативной винтовки Гаусса, которую можно приобрести за 3 375 долларов.

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Новая винтовка Гаусса "GR-1".

Но что же такое винтовка Гаусса и чем она отличается от рельсотрона? Несмотря на то, что оба оружия используют магнитные ускорители, принципы их работы различны. Проще говоря, винтовка Гаусса - это линейный магнитный ускоритель, состоящий из расположенных друг за другом электромагнитов, которые доставляют металлический стержень к концу ствола с меньшими затратами энергии по сравнению с рельсотроном. В то время как рельсотрон имеет два параллельных магнитных рельса для магнитного ускорения и обеспечивает большую точность.

Винтовка будущего

Называемая GR-1, новая полуавтоматическая винтовка Гаусса с магазином на 10 патронов способна стрелять металлическими стержнями длиной 1,2 дюйма (32 мм) со скоростью 167 миль в час (75 м/с). Футуристическая винтовка весит 20 фунтов (9 кг), и лаборатория Arcflash Labs утверждает, что это первая в мире переносная винтовка Гаусса.

Новая винтовка Гаусса "GR-1".

Хотя на GR-1 интересно посмотреть, соучредитель Arcflash Labs Дэвид Вирт сказал журналу Vice, что пока он рассматривает его больше как демонстрационный образец, чем как полноценное оружие. "Мы в основном продаем его энтузиастам и исследованиям, которые хотят увидеть, на что способна технология. Это всего лишь альфа-тест".

GR-1 “ANVIL”

Компания ранее представила два других рельсовых ружья, в которых применяется метод Гаусса, но согласилась, что они пока не могут конкурировать с винчестером или аналогичным огнестрельным пороховым оружием. Вирт сообщил Vice, что "конденсаторы действительно являются ограничением", и добавил, что "масса GR-1 более чем наполовину состоит из конденсаторов, а это просто мертвый груз". О будущем технологии винтовки Гаусса, Вирт из Arcflash Labs сказал: "Мы ожидаем, что примерно лет через 20 плотность энергии оружия на магнитных ускорителях превысит плотность энергии традиционного огнестрельного оружия".

GR-1 “ANVIL”



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Винтовка Гаусса на сайте компании Arcflash Labs