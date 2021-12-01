Американская компания Hennessey представила самый дорогой электромобиль в мире. Стоимость гиперкара составит 3 миллиона долларов. EV будет развивать мощность около 2400 лошадиных сил.

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Техасский автопроизводитель Hennessey Performance объявил о выпуске ограниченной серии Project Deep Space, уличного шестиколесного электромобиля "hyper GT", говорится в заявлении для прессы.

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Автомобиль будет иметь уникальную ромбовидную четырехместную конструкцию и корпус из углеродного волокна. Шесть электрических силовых установок будут развивать суммарную мощность около 2400 лошадиных сил. Стоимость электромобиля составит 3 миллиона долларов. Всего будет выпущено 105 экземпляров, а производство запланировано на 2026 год.

Концепт электромобиля Hyper-GT. Hennessey Performance

Электромобиль, спроектированный с учетом "роскоши частного самолета"

Пока компания Hennessey опубликовала только черновые эскизы, намекающие на внешний вид гиперкара. Неудивительно, что при цене в 3 миллиона долларов он будет предназначен для роскошного отдыха. В своем заявлении компания заявила, что Project Deep Space EV "внесёт в сегмент GT роскошь частного самолета ", и что это будет самый дорогой электрический гиперкар в мире.

"Компания Hennessey потратила более 30 лет на создание самых быстрых и потрясающих автомобилей в мире", - сказал генеральный директор и основатель компании Джон Хеннесси. "Эта традиция сохранится и в следующие 30 лет, поскольку мы представляем первый в мире полностью электрифицированный, шестиколесный гиперкар GT. Мы считаем, что "Deep Space" с шестью электродвигателями в сочетании с шестью ведущими колесами может стать самым быстрым в мире четырехместным автомобилем, разгоняющимся с нуля до 200 миль/час (320 км/час)!".

В электромобиле Hyper-GT используется посадочная формула 1+2+1. Hennessey Performance

Десятилетний производственный план Hennessey

Как показано на эскизе выше, уникальная конфигурация сидений позволяет двум пассажирам сидеть сразу за водителем, расположенным по центру, а четвертый пассажир также расположен по центру за ними. Длина автомобиля составит около 20 футов (6 метров), а аккумуляторы планируется разместить под полом между передней и средней осями.

В интервью изданию Car and Driver Джон Хеннесси сказал, что компания "пока не готова говорить о дальности хода", однако он выразил уверенность в том, что "Project Deep Space будет иметь дальность хода значительно больше той, что существует у электромобилей в настоящее время".

Проект Project Deep Space является частью 10-летнего производственного плана Hennessey, в рамках которого компания представит три новых полностью электрических автомобиля, включая гиперкар купе Venom F5, мощностью 1 817 л.с.

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Hennessey представляет первый в мире шестиколесный полностью электрический Hyper-GT

