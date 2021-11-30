Крылатые "морские драконы" смогут вырабатывать электроэнергию для 25 000 домохозяйств. Флотилия из приливных энергетических установок, поможет Фарерским островам достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

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Шведская инженерная компания Minesto, являющаяся подразделением компании Saab, разработала серию приливных турбин, или "морских драконов" - Dragon Class, которые выглядят как подводные самолеты, сообщает Би-би-си. Компания запустила две такие крылатые турбины в водах Фарерских островов в Северной Атлантике, где они вырабатывают электроэнергию за счет океанических течений.

Энергетическая установка "Dragon Class" во время морских испытаний на полигоне компании Minesto в Северной Ирландии. реклама

Приливные турбины, или "морские драконы", крепятся к морскому дну металлическими тросами длиной 40 метров. Имея размах крыльев около 5 метров, они могут скользить в воде по траектории, имеющей вид восьмёрки и вырабатывать электроэнергию, достаточную для питания примерно четырех или пяти домохозяйств.

Dragon Class - морские энергетические установки нового поколения

Принцип работы такого устройства очень похож на летающую ветряную турбину, разработанную компанией Kitekraft. Но в отличии от ветряных турбин, приливные турбины компании Minesto вырабатывают электроэнергию за счет подъемной силы, создаваемой потоком воды, а не воздуха. С другой стороны, машины Kitekraft имеют преимущество в том, что ими можно управлять во время ураганов или чрезвычайно сильных ветров, чтобы предотвратить повреждение механизмов. Системы обеих стартапов могут быть развернуты в виде целых флотилий, при этом каждая из машин должна крепиться на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы избежать столкновений.

Приливные турбины Minesto различаются размером крыла. Текущий ассортимент разрабатываемой продукции от Dragon 4 (~ 4 метра) до Dragon 12 (~ 12 метров) с номинальной мощностью от 50 кВт до 1,2 МВт.

Приливные турбины Minesto оснащены бортовым компьютером, который направляет их в сторону течения по преобладающему в них направлению, делая их максимально эффективными. Электроэнергия передается по кабелю-тросу в другой подводный кабель, который соединен с распределительной станцией вблизи прибрежного города Вестманна.

Как упоминалось выше, в настоящий момент две автономные приливные турбины проходят эксплуатационные испытания с марта прошлого года и помогают обеспечивать электроэнергией национальную сеть Фарерских островов.

Использование возможностей прогнозируемых приливных течений на Фарерских островах



По словам представителей Minesto, сейчас компания работает над созданием более мощных устройств с размахом крыла до 12 метров. Это позволит генерировать 1,2 мегаватта электроэнергии, то есть подводного флота будет достаточно для обеспечения энергией половины из 50 000 домохозяйств Фарерских островов. Проект призван помочь островам достичь своей цели - получать всю электроэнергию из возобновляемых источников к 2030 году.

Проект Minesto пополнил список амбициозных проектов приливных турбин, которые разрабатываются, чтобы помочь странам достичь своих целей по сокращению выбросов. Например, в начале этого года шотландская инженерная компания Orbital Marine Power объявила о том, что ее 680-тонная приливная турбина под названием O2 начала подавать электроэнергию в сеть Великобритании.

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Быстрая и низкозатратная установка приливной турбины O2.

