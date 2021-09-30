Робот Astro - это цифровой девайс, подключенный к Wi-Fi, работающее на процессоре Snapdragon, под управлением операционной системы на базе Fire OS и Linux, с 10-дюймовым сенсорным экраном..

Мы говорим и думаем о роботах уже несколько десятилетий. Роботы стали неотъемлемой частью научно-фантастических работ Айзека Азимова на эту тему, героев «Звездных войн» R2-D2, C-3PO и BB-8, а также бесчисленного множества других фильмов, телешоу, комиксов и других средств массовой информации, которые вдохновили нас на их создание, роботы стали частью массовой культуры. Но, несмотря на грандиозные прогнозы, сделанные в течение многих лет, они до сих пор не оказали реального влияния на нашу повседневную жизнь.

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Представленный новый робот Astro от Amazon, устройство с ограниченной доступностью, которое является одним из первых роботов, предназначенных для взаимодействия с людьми в их домах.

Робот Astro - это цифровой девайс, подключенный к Wi-Fi, работающее на процессоре Snapdragon, под управлением операционной системы на базе Fire OS и Linux, с 10-дюймовым сенсорным экраном, стереодинамиками, портом USB-C и двумя цифровыми камерами - одной, встроенной в сенсорный экран, с разрешением 5 МП, и другой с разрешением 12 МП и встроенным ИК-датчиком, который находится на конце выдвижного перископа, выступающего на 42 дюйма над землей со стороны задней части устройства.

Astro оснащен двумя 12-дюймовыми колесами спереди, третье колесо находится под задней частью, что обеспечивает устойчивость робота. На экране может демонстрироваться контент, но в остальное время это виртуальное лицо робота. Компания Amazon утверждает, что для придания Astro индивидуальности она изучила фильмы, телепередачи, игры и мультипликацию. То, как двигаются глаза, и выразительная интонация должны успокаивать находящихся рядом людей.

Для того чтобы передвигаться, Astro необходимо знать, где он находится. Amazon разработал технологию под названием Intelligent Motion, которая использует одновременное определение местоположения и картирование (SLAM). То есть робот использует свои сенсоры для построения трехмерной карты окружающего пространства. Intelligent Motion разрабатывает несколько сотен вариантов возможных путей к цели, а затем оценивает их, прежде чем выбрать оптимальный. Он не только изучает планировку вашего дома, но и может справиться с такими неожиданностями, как открытый ящик, куча грязного белья или собака, лежащая на полу.





На самом базовом уровне Astro делает все то, что может делать умный дисплей с поддержкой Alexa. Вы можете управлять устройствами умного дома, просматривать записи с камер и узнавать погоду. У робота есть собственный набор камер, так что он может даже патрулировать дом, когда вас нет дома. Компания Amazon добавила к роботу телескопическую камеру, которая может видеть объекты, до которых он не может дотянуться. Например, Astro может проверить, выключили ли вы духовку. Камеры способны распознавать членов семьи, благодаря чему вы можете помещать предметы в грузовой отсек Astro для доставки. Просто скажите ему, кого найти, и он отправится в путь.

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Несомненно, существуют некоторые интересные варианты использования, но Astro - очень примитивный робот. Он не может преодолевать лестницы, а отсутствие рук означает, что он не сможет переносить что-либо вне грузового контейнера. Он также не может мыть полы. Он очень похож на других домашних роботов, которые были анонсированы, но лишь немногие из них поступили в продажу. Amazon не будет спешить с продажей Astro - покупатели, желающие заказать робота, смогут сделать это в конце этого года за 999,99 долларов США. Позже цена вырастет до $1 499, но в массовое производство он не поступит.