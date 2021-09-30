Интерактивные голограммы всегда были предметом научной фантастики, но теперь ученые представили голограммы, к которым можно прикоснуться и даже пожать руку.

Исследователи из Университета Глазго (Шотландия), создали голограммы, которые используют воздушные струи, известные как (aerohaptics) "аэрохаптика", чтобы имитировать ощущение от прикосновений. Хотя голограммы существуют уже давно, интерактивные голограммы, имеющие физическую массу и к которым можно прикоснуться, оставались в области научной фантастики. В то время как обычные голограммы находят все большее коммерческое применение в различных отраслях, исследователи также занимаются разработкой " тензорных голограмм", которые могут вывести данную технологию на первый план и позволить создавать голограммы в реальном времени для использования в системах виртуальной реальности, 3D-печати и многих других областях.

реклама





Ученые создали голограммы, к которым можно прикоснуться и пожать руку





Тактильная обратная связь также широко используется в электронных устройствах для обеспечения более реалистичной обратной связи в контроллерах видеоигр, а также в рамках реабилитационной терапии после инсультов и тяжелых физических травм. Кроме того, тактильная обратная связь используется в большинстве современных смартфонов и смарт-часов, которые обычно применяют вибрацию при передаче уведомлений или для того, чтобы пользователь знал, что его нажатие сработало. Однако данная технология отличается в соответствии с особенностями каждого устройства, и если в большинстве девайсов используются эксцентриковые актуаторы с вращающимся механизмом (ERM), то в Apple Taptic Engine в MacBook и iPhone используется линейный резонансный актуатор (LRA).

Ученые из исследовательской группы изгибаемой электроники и сенсорных технологий Университета Глазго разработали новые голограммы, которые, по словам исследователей, в конечном итоге позволят людям виртуально пожимать руку любому человеку. Для создания новой технологии исследователи использовали легкодоступное и недорогое оборудование для создания воздушных струй, которые имитируют ощущение прикосновения. По словам специалистов, технология даже обещает сделать реальностью голопалубу, подобную машине из научно-фантастической медиафраншизы «Звёздный путь», хотя они также предупреждают, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.





Это изобретение может произвести революцию в области виртуальной и дополненной реальности, поскольку в отличие от тактильной обратной связи в традиционных VR- и AR-решениях, сенсорные голограммы не требуют ручного контроллера или умных перчаток для создания ощущения прикосновения. Вместо этого используется сопло, которое выдувает воздух в ответ на движения руки пользователя. По словам исследователей, система использует стекло и зеркала для проецирования двухмерной голограммы, а программное обеспечение, лежащее в основе технологии, - кроссплатформенный движок для видеоигр Unity, который также используется в различных отраслях, включая автомобильную, архитектурную, инженерную и строительную.





Голограммы создаются с помощью игрового движка Unity

Для демонстрации работы аэрогаптической системы исследователи создали голографический баскетбольный мяч, который, по их словам, можно " вполне реалистично трогать, катать и подбрасывать". Они также утверждают,что пользователи могут «чувствовать» округлую форму катящегося мяча кончиками пальцев, когда он отскакивает, и удары ладонью, когда он возвращается, благодаря модулированной обратной связи, основанной на виртуальной поверхности мяча. Пользователи также могут толкать виртуальный мяч с разной силой и ощущать изменение силы удара в ладони. В будущем исследователи надеются добавить пару новых возможностей к тактильной системе. В настоящее время ведутся разработки по изменению температуры воздушных струй, чтобы пользователи могли ощущать температуру поверхности. Исследователи также планируют добавить ароматы в воздушный поток, чтобы предложить более реалистичный интерактивный эффект, включающий ощущение запаха.

Руководитель группы BEST профессор Равиндер Дахия, который разработал систему сообщил:"Aerohaptics создает убедительное ощущение физического взаимодействия с руками пользователя при относительно низкой стоимости"

Профессор Равиндер Дахия, руководитель группы BEST в Глазго, разработавший "аэрохаптическую" систему

Дахия добавил, что система может стать основой для создания правдоподобных интерактивных 3D-изображений реальных людей для телеконференций, а также поможет хирургам проводить процедуры в виртуальном пространстве или даже управлять роботами для проведения операций. Например, несколько врачей могут просматривать, ощупывать и обсуждать особенности опухолевых клеток. Они также могут привлекать пациента к обсуждению перед хирургическим вмешательством. Это даст пациенту больше информации и обеспечит ему дополнительную уверенность при проведении операции.

"Нынешние устройства VR не обеспечивают естественной тактильной обратной связи. Пользователь должен носить их, а если в проекте участвует группа пользователей, то каждый должен носить VR-устройство. Наш прототип не требует от пользователей никакого дополнительного оборудования. Несколько пользователей могут стоять вокруг объемного дисплея и взаимодействовать с виртуальными объектами, как мы обычно делаем это в реальной жизни", сообщил ученый.

анонсы и реклама -30% на Gigabyte RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде



