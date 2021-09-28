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Подсчитан ядерный арсенал Земли
Количество ядерного оружия в мире значительно сократилось со времен холодной войны: с пика примерно в 70 300 единиц в 1986 году до примерно 13 100 единиц в начале 2021 года
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Несмотря на достигнутые со времен окончания холодной войны успехи в сокращениях ядерных арсеналов, совокупный мировой запас ядерных боеголовок сохраняется на весьма высоком уровне: По положению дел на начало 2021 года девять стран располагают приблизительно 13 100 боезарядами.

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Порядка 91 процента от совокупного количества ядерных боеголовок приходится на Россию и США, которые имеют в своих военных арсеналах около 4 000 боезарядов; ни одно другое государство, обладающее ядерным оружием, не видит необходимости в более чем нескольких сотнях единиц ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности.

В мировом масштабе общие запасы ядерного вооружения продолжают снижаться, но темпы этого снижения замедлились по отношению к последним 30 годам. Более того, все это сокращение достигается только потому, что США и Россия продолжают демонтировать ранее снятые с вооружения боеголовки. Если же говорить о военных запасах (боеголовках, закрепленных за вооруженными силами), то их общее количество снова растет. Франция и Израиль имеют относительно стабильные запасы. Однако считается, что Соединенные Штаты, Китай, Индия, Северная Корея, Пакистан, Россия и Великобритания увеличивают свои запасы.

Из 13 100 существующих в мире ядерных боеголовок почти 9 600 находятся в военных запасах, которые предназначены для применения на ракетах, самолетах, судах и подводных лодках. Остальные боеголовки выведены из эксплуатации, но по-прежнему остаются в достаточной сохранности и требуют утилизации.  Из 9 600 боеголовок, находящихся в арсеналах, около 3 800 находятся в составе действующих воинских частей (на базах ракет или бомбардировщиков). Из них около 2000 американских, российских, британских и французских боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности, готовые к применению по первому сигналу.

Точное количество ядерного оружия, которым располагает каждая страна, является государственной тайной. Большинство государств, обладающих ядерным оружием, практически не предоставляют информации о размерах своих ядерных арсеналов. При этом степень секретности значительно варьируется от страны к стране. В период с 2010 по 2018 год США раскрывали общий размер своих запасов, но в 2019 году администрация Трампа прекратила эту практику. Однако, несмотря на такие ограничения, общедоступная информация, тщательный анализ исторических записей и периодические утечки позволяют сделать наилучшие оценки размера и состава национальных запасов ядерного оружия. Для получения информации о категориях ядерных боеголовок различных государств, обладающих ядерным оружием, и ссылок на более подробные обзоры арсеналов каждой страны.

В историческом аспекте, число ядерных вооружений в мире значительно снижается со времен холодной войны: с пика приблизительно 70 300 единиц в 1986 году до уровня 13 100 единиц в начале 2021 года. Правительственные чиновники часто представляют это достижение как результат действующих или недавних соглашений по контролю над вооружениями, но подавляющая часть сокращения произошла в 1990-х годах. Некоторые также сравнивают сегодняшние показатели с показателями 1950-х годов, но это все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами: современные силы гораздо более боеспособны.

Темпы сокращения значительно замедлились по сравнению с 1990-ми годами и, похоже, продолжатся только из-за демонтажа снятых с боевого дежурства вооружений; военные запасы (оперативное ядерное оружие) снова опять растут.


Одномоментный взрыв всего существующего на планете ядерного оружия был бы равнозначен примерно 15 извержениям вулкана Кракатау. Это случилось в 1883 году и до сегодняшнего дня остается одной из самых катастрофических бедствий в истории человечества.

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А если бы человечество получило весь уран на Земле и использовало его для создания ядерных бомб. Полученный ядерный арсенал был бы равен по силе 10 миллиардам бомб, аналогичных той, что была взорвана над Хиросимой. Разрушительная сила этих бомб была бы такой же, как у астероида, который много миллионов лет назад, как считается, положил конец эпохе динозавров на Земле. Человечество, безусловно, не пережило бы этого.

#китай #сша #россия #арсенал #боеголовка #вооружения #ядерный
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