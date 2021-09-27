Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 Начислено вознаграждение
Пентагон работает над лазерной технологией передачи голосовых сообщений на расстоянии
Ученые из Пентагона ведут работы по созданию технологии, способной передавать разборчивую речь на расположенные поблизости объекты
анонсы и реклама
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060

Ученые из Пентагона ведут работы по созданию плазменной технологии, способной передавать разборчивую речь на расположенные поблизости объекты. Вместо того, чтобы выкрикивать сообщение через громкоговоритель на поле боя, чтобы держать людей подальше от опасных зон, разрабатывается новая технология, которая может позволить вооруженным силам стрелять лазерным лучом, который может сформировать "плазменный шар", фактически говорящий с вероятными противниками. Программа лазерного индуцируемого плазменного эффекта является частью совместной программы создания нелетальных вооружений, направленной на поиск способов сдерживания, оглушения и остановки противников вместо их убийства.

реклама

Экспериментальное лазерное оружие может проходить через стекла в здание, но пока не проникает через другие твердые барьеры. Это говорит о том, что на начальных стадиях технология лучше всего подходит для обороны открытых мест в полевых условиях. Цель проекта - создать лазерное оружие, способное передавать фрагменты человеческой речи на большие расстояния. Это несмертельное оружие использует принцип, называемый "лазерно-индуцированным плазменным эффектом", для решения этой задачи. Он подразумевает излучение очень мощного лазера, который создает шар плазмы, а затем излучение второго лазера для колебания плазмы. Этот процесс создает звуковые волны, которые будут слышны людям, находящимся рядом с пунктом назначения. Если лазер будет направлен на нужных частотах, то колебания плазмы смогут имитировать человеческую речь.

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Ученые из Пентагона заявили, что после завершения работы они рассчитывают создать версию лазера, который сможет передавать речевые сообщения на большие расстояния, за сотни миль. Это означает, что лазер можно будет посылать с самолетов или кораблей, чтобы, например, предупредить нарушителей, чтобы они держались подальше от военных объектов. При наличии подходящего источника энергии такое лазерное устройство можно было бы установить на транспортные средства, чтобы обеспечить мобильное управление толпой или предупредить людей держаться подальше от военных колонн.

#оружие #лазер #лазерное оружие #плазма
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Предложена новая модель варп-двигателя, не нарушающего законы физики
33
Binance конфисковала у жителя Украины $100 000 в криптовалюте из-за санкций США
49
Завод Tesla в Шанхае выпустит 300 000 электромобилей с января по сентябрь 2021 года
1
Система Easy Anti-Cheat теперь доступна на Mac, Linux и Steam Deck
+
Через сколько лет нужно менять видеокарту – GeForce RTX 3090 vs 2хGeForce GTX 1080 Ti от TG
37
Российские магазины снизили цены на видеокарты – геймерские NVIDIA LHR со скидкой до 15%
32
Китайская криптобиржа Huobi начнёт закрывать счета пользователей, а деньги конфискуют 1 января
9
Трансмиссия Obrist HyperHybrid превратила Tesla Model 3 в гибрид на 95 бензине
9
Павел Дуров рассказал, когда Telegram станет полностью анонимным, независимым и свободным сервисом
36
Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
2
Домашнего хомяка в качестве трейдера криптовалют использовал житель Германии
14
Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
8
Брайан Грин, профессор Колумбийского университета, заявил, что путешествия во времени возможны
25
Предполагаемый Core i9-12900K оказался на 27% быстрее Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте CPU-Z
101
Overwatch 2: геймплей с участием профессионалов и переделка двух слабейших героев первой части
3
Крошечная онлайновая игра Book of Travels готовится к выходу в раннем доступе Steam
1
Бактерии помогут в создании экологически чистых строительных материалов
7
Geek Picnic пройдет в Москве на Винзаводе в начале октября
5
Античит BattlEye будет поддерживать Steam Deck и Proton
1
Разработан интеллектуальный оптоволоконный кабель
9

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
57
Почему год от года дорожают комплектующие, материнские платы в частности
188
Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке
52
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть первая
5
BloodRayne: Terminal Cut: охотница за нечистью
18
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: сентябрь 2021
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король
23
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
10

Сейчас обсуждают

Alles_Luge
23:26
И что? Всегда можно выбрать другой.
Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
Alles_Luge
23:23
Даже рифма получилась немного :)
Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
DiGriz
23:19
Я играю с релиза, больше 10 лет, отвечу на своем опыте - 1. Да есть игроки у которых больше 60%, не мифические, а реальные люди и не мало. 2. Статистика сводит процент побед к 49%, и ещё 1% ничьи. В ...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Sergei Svinobaklan
23:14
Да, с занесеннием в аналы)
Тим Кук обещает выявить и наказать каждого «стукача» в компании
Михаил Смирнов
23:13
виталик самоубийца
Ethereum 2.0 переоценён, а доходность может оказаться в 23 раза меньше, чем при майнинге Эфира
Sergei Svinobaklan
23:11
720p
YouTube тестирует возможность скачивания видеофайлов на компьютер, но смотреть их можно будет только в браузере
Auroson1c
23:11
ну да, мы ж не в Китае покупаем карты. Все что не скупят китайцы, скупят наши майнеры)
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
Sergei Svinobaklan
23:09
Иногда афтары ограничивают доступ к видосам Выложат, скажем, на недельку а потом закрывают
YouTube тестирует возможность скачивания видеофайлов на компьютер, но смотреть их можно будет только в браузере
Sergei Svinobaklan
23:08
Подтверждаю, работает А в вк нужно писать save Но там не всегда получается...
YouTube тестирует возможность скачивания видеофайлов на компьютер, но смотреть их можно будет только в браузере
Sergei Svinobaklan
23:06
Ну, пока что, ssyoutube прекрасно работает Необязательно подписываться В адресе перед youtube ставить ss и качать
YouTube тестирует возможность скачивания видеофайлов на компьютер, но смотреть их можно будет только в браузере
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем