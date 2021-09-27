Ученые из Пентагона ведут работы по созданию технологии, способной передавать разборчивую речь на расположенные поблизости объекты

Ученые из Пентагона ведут работы по созданию плазменной технологии, способной передавать разборчивую речь на расположенные поблизости объекты. Вместо того, чтобы выкрикивать сообщение через громкоговоритель на поле боя, чтобы держать людей подальше от опасных зон, разрабатывается новая технология, которая может позволить вооруженным силам стрелять лазерным лучом, который может сформировать "плазменный шар", фактически говорящий с вероятными противниками. Программа лазерного индуцируемого плазменного эффекта является частью совместной программы создания нелетальных вооружений, направленной на поиск способов сдерживания, оглушения и остановки противников вместо их убийства.

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Экспериментальное лазерное оружие может проходить через стекла в здание, но пока не проникает через другие твердые барьеры. Это говорит о том, что на начальных стадиях технология лучше всего подходит для обороны открытых мест в полевых условиях. Цель проекта - создать лазерное оружие, способное передавать фрагменты человеческой речи на большие расстояния. Это несмертельное оружие использует принцип, называемый "лазерно-индуцированным плазменным эффектом", для решения этой задачи. Он подразумевает излучение очень мощного лазера, который создает шар плазмы, а затем излучение второго лазера для колебания плазмы. Этот процесс создает звуковые волны, которые будут слышны людям, находящимся рядом с пунктом назначения. Если лазер будет направлен на нужных частотах, то колебания плазмы смогут имитировать человеческую речь.

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Ученые из Пентагона заявили, что после завершения работы они рассчитывают создать версию лазера, который сможет передавать речевые сообщения на большие расстояния, за сотни миль. Это означает, что лазер можно будет посылать с самолетов или кораблей, чтобы, например, предупредить нарушителей, чтобы они держались подальше от военных объектов. При наличии подходящего источника энергии такое лазерное устройство можно было бы установить на транспортные средства, чтобы обеспечить мобильное управление толпой или предупредить людей держаться подальше от военных колонн.