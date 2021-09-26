Компания Adaptavate разрабатывает биоразлагаемый гипсокартон, для изготовления которого вместо гипса используются отходы сельскохозяйственных культур

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В настоящее время бактерии успешно "трудятся" в рамках проекта Adaptavate, который занимается производством экологически чистых строительных материалов. Их биоразлагаемый гипсокартон Breathaboard, в котором вместо гипса используются компостируемые отходы растениеводства, легче и обладает лучшей тепло- и звукоизоляцией по сравнению с традиционными гипсокартонными плитами.

Компания Adaptavate занимается разработкой биоразлагаемого гипсокартона реклама Микробиологи с кафедры биологии и биохимии Университета Бата и специалисты по бетону с кафедры архитектуры и гражданского строительства получили финансирование от National Biofilms Innovation Centre (NBIC) на шестимесячный пилотный проект, целью которого является оптимизация свойств прототипа гипсокартона с использованием технологии строительства на основе бактерий (BBCT).

В случае положительного результата данный гипсокартон можно будет применять в более широком масштабе и продолжать разработку.

Доктор Сюзанна Гебхард, старший преподаватель кафедры биологии и биохимии университета и Центра эволюции Милнера, возглавляет проект в сотрудничестве с профессором Кевином Пейном с кафедры архитектуры и гражданского строительства университета.

Она сказала: "Биопленки образуются, когда бактерии слипаются вместе, покрывая поверхность, в отличие от аккуратных точечных скоплений на чашке Петри.

"Это поистине потрясающий проект, в рамках которого предстоит выяснить, сможем ли мы использовать естественные способности бактерий к образованию биопленок для работы в качестве своеобразного клея, который поможет улучшить свойства биоразлагаемых строительных материалов".

Джефф Айв, технический директор компании Adaptavate, сказал: "Гипс является не только третьим по использованию строительным материалом, но и причиной 3% выбросов углекислого газа.

"Его либо добывают, либо производят из отходов угольных электростанций, и его производство становится все более дорогим. Поскольку он основан на сульфате кальция, его также необходимо тщательно утилизировать, чтобы не нанести вред окружающей среде. Наша плита Breathaboard является экологически чистой альтернативой гипсокартону на основе гипса и может внести реальный вклад в сокращение выбросов углерода в строительной отрасли".



