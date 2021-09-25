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amv212
Разработан интеллектуальный оптоволоконный кабель
Новая технология позволяет оптоволоконному кабелю "определить", что его собираются выкопать и посылать предупреждение оператору
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Представьте себе оптическое волокно, которое может распознать присутствие поблизости отбойного молотка и вовремя предупредить своего владельца о том, что ему грозит опасность быть выкопанным, как раз в тот момент, чтобы предупредить землекопов не пробивать очередную траншею. Далее представьте, что оптоволокно, проложенное по всему городу, может быть оборудовано датчиками, которые заставят проектировщиков дважды подумать, прежде чем устанавливать IoT-устройства.

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Перестаньте фантазировать: технология реальна, уже работает и была применена вчера для демонстрации последствий землетрясения.

Как объяснил изданию The Register Марк Энглунд, генеральный директор FiberSense, компания использует методы, взятые из гидролокации, чтобы почувствовать вибрации в оптоволоконных кабелях. FiberSense направляет лазеры в кабели и наблюдает обратное рассеяние, когда они реагируют на окружающую среду.

"Вибрация и звук модулируют деформацию в волокне", - пояснил Энглунд, добавив, что даже глубоко зарытые волокна реагируют на вибрацию и звук. Компания FiberSense выяснила, как измерить изменения в волокне и определить, что их вызвало.

Таким образом, компания может обнаруживать такие вещи, как проезжающий транспорт с достаточной точностью, чтобы определить разницу между грузовиком и велосипедистом, скорость движения и даже полосу, по которой двигался автомобиль. Кроме того, можно определить протекающие трубы, а также геотехническую характеристику грунта под волокнами. Экскаваторы и отбойные молотки - это совсем просто.

Землетрясения тоже можно измерить. Например, недавно в австралийском городе Мельбурн произошло землетрясение магнитудой 5,9. Участник проекта FiberSense Беван Слэттери поделился изображением, на котором его технология показана в действии: более темные участки линии показывают, где было наибольшее движение грунта во время "землетрясения".

Вибрации в оптическом волокне, обнаруженные FiberSense во время землетрясения


В открытом море FiberSense может обнаружить якорь, волочащийся за кораблем, что немаловажно, когда его "крюки" проходят над подводным кабелем (как это недавно произошло у австралийского города Перт, что привело к обрыву кабеля, последующему обрыву и аресту шкипера судна, совершившего ошибку).

FiberSense использует лазеры и измеряет деформации в волокне с помощью блока 3U, который она устанавливает в крупных городских центрах обработки данных - компания отдает предпочтение этим центрам, поскольку они являются фактически узловым пунктом городских оптоволоконных сетей.

Каждое установленное устройство FiberSense может контролировать 200 км оптоволокна и содержать 20 000 виртуальных сенсоров. Каждый датчик может быть настроен как гидрофон, микрофон или любой другой вибрационный датчик по желанию заказчика.

Многие города мира обладают колоссальными оптоволоконными сетями и имеют намерения создать " интеллектуальные" системы, использующие множество сенсоров для более эффективного контроля. Энглунд рассказал The Register, что, по его мнению, эти стремления упираются в стену, когда власти сталкиваются со стоимостью и сложностью развертывания датчиков и создания сетей для их подключения.

Генеральный директор считает, что FiberSense может предложить другой способ стать разумным, настроившись на положительные вибрации городских оптоволоконных сетей. Он даже считает, что его технология может охладить нынешние страсти по граничным вычислениям, поскольку при использовании оптоволокна в качестве датчиков сокращается потребность в микро-центрах данных для агрегации трафика датчиков IoT.

Это не просто видение: FiberSense уже присутствует в нескольких городах Австралии, а также в Лондоне, Дублине, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Сингапуре.

Лондоне Энглунд рассматривал обнаружение утечек воды как огромную возможность, ссылаясь на недавние сообщения о том, что городские трубы викторианской эпохи пропускают 500 миллионов литров в день. В Австралии компания собирается объявить о том, что ее технологии были задействованы для мониторинга " темных пятен" на дорогах в надежде снизить количество аварий в будущем.

Австралийская программа мониторинга дорожного движения - довольно редкий пример установки компанией FiberSense собственного оптоволокна - вариант, который она может использовать по мере необходимости и предпочитает осуществлять с помощью " пико-траншей", которые предлагают быстрый и дешевый способ закапывания оптоволокна на небольшую глубину и в разы дешевле соединений операторского класса, проходящих через ямы и трубы.

FiberSense стремится работать как сервис - она установит свой комплект в центрах обработки данных и на коммутационных станциях, а затем предоставит платформу, на которой операторы связи смогут провести ребрендинг или которую смогут использовать конечные пользователи. Компания также использует облачные аналитические инструменты для обнаружения и имеет персонал, специализирующийся на интерпретации вибраций для различных приложений.

Энглунд сказал, что его цель - уменьшить технологию FiberSense до такой степени, чтобы ее можно было повсеместно развернуть рядом с телекоммуникационной инфраструктурой на уровне улиц. Компания уже уменьшила свой рабочий комплект с 18U до 3U, и генеральный директор считает, что в будущем миниатюризация позволит создавать очень маленькие устройства.

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