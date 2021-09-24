Просматривайте веб-страницы с помощью контроллера или мыши

С выходом PlayStation 5 и Xbox Series X/S консоли постепенно становятся все более похожими на ПК. Они оснащены твердотельными накопителями, функциями поддержки многозадачности, более быстрым временем загрузки и функциями, хотя и более старыми, но все еще схожими с ПК, такими как просмотр веб-страниц и воспроизведение фильмов Netflix. Однако Microsoft еще больше стирает границы между настольными компьютерами и консолями с помощью своего последнего обновления программного обеспечения для платформ Xbox One и Xbox Series X/S.

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Начиная со вчерашнего дня, браузер Edge от Microsoft на базе Chromium стал доступен на консолях Xbox как нынешнего, так и последнего поколения. Если говорить о его доступности, то подразумевается, что это не полусырой порт. Это полноценный Edge для ПК, но при этом доступный для использования на вашей консоли без каких-либо сторонних аппаратных или программных хаков.

Таким образом, вы можете делать практически все то же самое, что и в ПК версии. Благодаря поддержке мыши и клавиатуры вы сможете просматривать веб-страницы, проверять любимые ресурсы, входить в социальные сети, заходить в Google Stadia, использовать Discord (в веб-версии), переносить избранное, настройки и многое другое. Нет смысла приводить исчерпывающий список: это Edge, простой и понятный.

Увидеть его в действии можно на видео ниже, но имейте в виду, что ролик немного устарел. Он был записан, когда Edge Chromium еще тестировался на Xbox, поэтому такие функции, как поддержка мыши и клавиатуры, отсутствовали. Тем не менее, это позволит получить полное представление о том, как все работает.



В целом, это отличная идея со стороны Microsoft. Покупатели Xbox могут по-прежнему наслаждаться простотой и удобством консольных игр с возможностью выполнять ряд задач, которые обычно можно выполнить только на телефоне или ПК. Возможно, PS5 и начала сильно выигрывать у своего главного конкурента благодаря вероятно более впечатляющему набору эксклюзивных игр, но благодаря таким функциям Xbox Game Pass и Xbox Series X/S начинают становиться очень жизнеспособной альтернативой новой консоли Sony - даже если самые захватывающие эксклюзивные игры "зеленой команды" все еще находятся на дистанции в несколько лет.