Gitamini может перевозить до 9 килограммов груза на расстояние более 33 километров

Еще в 2019 году бостонская компания Piaggio Fast Forward выпустила первый вариант автоматизированного грузового транспортного средства для пешеходов, получившего название Gita (произносится как JEE-tah). Спустя два года и многочисленные усовершенствования конструкции компания PFF собирается выпустить в октябре этого года более компактную и мобильную версию, которую они называли Gitamini.

реклама

Имея объем почти 2000 кубических дюймов (32 литра), способный перевозить до 40 фунтов (около 9 кг) снаряжения и развивать скорость до 6 миль в час (почти 10 км в час), оригинальный Gita был поразительно большой машиной, способной вместить тележку с продуктами и не отставать от велосипедистов. Однако размеры Gita делали его помехой для других пешеходов при передвижении по переполненным тротуарам, особенно его ранние версии, которые полагались на установленный на поясе трекер, чтобы знать, где находятся их владельцы.

Gitamini, со своей стороны, размером примерно с бордер-колли (16 литров грузового пространства) и весом всего 12 кг. Он может перевозить до 9 кг снаряжения, а благодаря внешним ручкам Gitamini можно легко поднимать по бордюрам, лестницам и другим препятствиям даже полностью загруженным. Максимальная дальность хода мини составляет более 33 км или около шести часов работы без подзарядки. Более того, PFF заменила трекер на основе ремня на современную оптику и систему машинного зрения. Нажав на кнопку на борту, мини-робот будет автономно находить, распознавать и следовать за своим "хозяином", используя только визуальные и радолокационные сигналы, такие как цвет и характер движения - для этого роботу не требуется подключение к GPS, сотовой связи или беспроводной сети.

Gitamini и Piaggio Fast Forward

Робот также оснащен программным обеспечением, которое компания называет "этикетом пешехода". Оно обучает робота следовать за своим хозяином на безопасном расстоянии и скорости, заранее предугадывая движения окружающих людей. Колеса мини-робота имеют независимый привод, что позволяет ему совершать повороты с нулевым радиусом в стиле танка Rivian, а третий мотор предназначен для поддержания баланса робота при ускорении и торможении.

"Увидев первоначальную реакцию пользователей на Gita, мы убедились в том, что этот продукт является пионером в индустрии потребительской робототехники", - сказал Грег Линн, генеральный директор PFF, в подготовленном заявлении. "Тогда мы задали себе вопрос: "Как нам взять то, что мы услышали от людей, и создать что-то другое для нового сегмента потребителей?"". Gitamini - это результат работы компании.

Gitamini поступит в продажу по цене 1 850 долларов 15 октября, в то время как цена на оригинальную, более крупную модель Gita будет снижена до 2 950 долларов в тот же срок.