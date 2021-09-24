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amv212
Новые литий-ионные батареи могут произвести революцию в электромобилях
Данный метод использует материал с плотностью энергии в 10 раз большей, чем у нынешних аккумуляторов.
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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совершили прорыв в области литий-ионных аккумуляторов, благодаря которому можно значительно увеличить их энергоемкость, сообщает издание Independent. Уже было известно, что использование кремниевых анодов вместо графитовых может увеличить плотность энергии в десять раз, но до сих пор считалось, что они слишком нестабильные для использования.

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Проблема с кремниевыми анодами заключается в том, что они расширяются и сжимаются во время зарядки и разрядки аккумулятора, что делает их слишком нестабильными для использования в большинстве продуктов.

Как выяснили специалисты, если убрать жидкий электролит и использовать вместо него твердый на основе сульфидов, то можно преодолеть проблему летучести. В настоящее время батарею можно заряжать 500 раз с 80% заряда при комнатной температуре. Согласно отчету, компания под названием Unigrid Battery зарегистрировала новую технологию и будет развивать ее дальше в целях дальнейшего коммерческого использования.

Комментируя результаты разработки, Даррен Тан, ведущий автор исследования и основатель группы компаний Unigrid Battery, сказал:

"С созданием этой модели аккумуляторов мы открываем новую территорию для твердотельных батарей, использующих в качестве анодов доступные и безопасные материалы, такие как кремний".

"Принцип с использованием твердотельного кремния позволяет преодолеть многие ограничения обычных аккумуляторов. Это открывает перед нами впечатляющие возможности для удовлетворения потребностей рынка в более мощных энергоносителях,более низкие затраты и повышении безопасности батарей, особенно для хранения накопленной энергии в сетях".

С помощью новой технологии возможно значительно увеличить дальность хода электромобилей, а если удастся  уменьшить ее настолько, что она сможет поместиться в смартфоны, то мы сможем увидеть батареи, которые не нужно будет заряжать в течение недели, не говоря уже о зарядке каждые 24 часа.

Кроме того прорыв в данной области может радикально сократить количество электронных отходов на свалках.

#электромобиль #аккумуляторы #батарея #кремниевый анод #электролит #энергоемкость
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