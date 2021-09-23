До начала ралли "Дакар" в январе осталось чуть больше трех месяцев, и компания Audi привезла свой RS Q E-Tron в пустыни Марокко, чтобы протестировать созданный на заказ гибрид перед началом соревнований на выносливость.

До начала ралли "Дакар" в январе осталось чуть больше трех месяцев, и компания Audi привезла свой RS Q E-Tron в пустыни Марокко, чтобы протестировать созданный на заказ гибрид перед началом соревнований на выносливость. За две недели пребывания в стране Audi подвергла RS Q E-Tron воздействию температуры выше 100 градусов по Фаренгейту и песчаным бурям. Автопроизводитель утверждает, что испытания автомобиля в Марокко были проведены специально для того, чтобы подвергнуть его самым экстремальным условиям. Жара и другие факторы довели электрическую трансмиссию и другие компоненты RS Q E-Tron до предела.

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"Опыт, полученный в Марокко, бесценен, но он также показывает нам, что до ралли "Дакар" нам еще многое предстоит сделать, и времени осталось не так много", - сказал Андреас Роос, руководитель проекта заводских гонок Audi Sport.

Audi и Volkswagen Group очень зависят от RS Q E-Tron. Если он сможет выиграть ралли "Дакар", то станет первым электрифицированным автомобилем, которому это удалось. Хотя он не является чистым электромобилем, его трансмиссия оснащена двумя электрическими двигателями, модифицированными для Формулы E. Система преобразования энергии с двигателем TFSI заряжает аккумуляторную батарею автомобиля во время езды и торможения. Volkswagen уже заявил, что рассчитывает на то, что RS Q E-Tron послужит основой для некоторых будущих серийных автомобилей.