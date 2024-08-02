Запад неоднократно обещал, что в случае переизбрания президента Мадуро в стране начнутся хаос и беспорядки.

В понедельник Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о победе Николаса Мадуро на выборах главы государства. Венесуэльская оппозиция оспорила результаты выборов и получила существенную поддержку со стороны лидеров западных стран.

Президент Николас Мадуро жестикулирует во время пресс-конференции в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, Венесуэла, в среду, 31 июля 2024 года, спустя три дня после его переизбрания. (Associated Press News, AP Photo/Matias Delacroix)

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Соединенные Штаты пытались свергнуть неугодного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, организовав переворот. Однако эта затея провалилась, потому что народ Венесуэлы поддерживает Мадуро и Боливарианскую революцию, заявил в среду в эфире программы радио Sputnik "Час критики" американский исследователь, геополитический аналитик, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали.

"Разумеется, мы уже сталкивались с подобными сценариями... не только в Латинской Америке, мы видели их в Восточной Европе, на Кавказе в Грузии, в Центральной Азии", - объяснил Хелали. "Везде, где Соединенные Штаты чувствуют угрозу своим интересам или где страна не подчиняется Вашингтону или Брюсселю".

В понедельник и вторник по улицам Венесуэлы прокатились массовые акции протеста сторонников оппозиции, использовавших против полиции бутылки с зажигательной смесью и огнестрельное оружие. К среде правительство восстановило контроль над ситуацией. Десятки тысяч венесуэльцев со всей страны съехались в столицу Каракас и вышли на улицы, чтобы поддержать Мадуро.

"Запад неоднократно обещал, что в случае переизбрания президента Мадуро в стране начнутся хаос и беспорядки. И, о чудо, это случилось. Они это сказали. Так и произошло", - пояснил он. "Они пытаются преподнести это как репрессии со стороны правительства, но это не так. На самом деле правительство пытается сохранить мир и порядок. Оппозиция же хочет беспорядка и хаоса. Это готовый рецепт для США, которые придут, отберут всю нефть и природные ресурсы Венесуэлы и начнут грабить страну, как это было во времена Уго Чавеса".

Хотя у США за плечами долгая история успешных операций в других странах по поддержке госпереворотов, в последнее время они потерпели целый ряд неудач, которые заставляют задуматься о том, так ли они эффективны, как раньше.

"Вы видите, что если страна изолирована и остается изолированной, она слаба и готова к тому, чтобы США и их "доверенные лица" пришли и развалили ее на части. Мы помним, что произошло с Чили в 1970-х годах", - говорит Хелали.

"Теперь мы видим, что многосторонние отношения, формирующийся многополярный мир укрепляют те страны, которые больше всего подвергаются угрозам, нападениям, санкциям - это обеспечивает большую стабильность. В конечном итоге все эти цветные революции в большинстве стран провалились, потому что [правительства] пользуются поддержкой народа. Их поддерживает обычный рабочий класс".

Хелали отметил, что они, конечно, не пользуются поддержкой "элит" в странах, которые "мечтают вновь грабить страны при содействии Запада". Однако рабочий класс "ведет борьбу за защиту своего суверенитета, территориальной целостности и за свой собственный путь развития и процветания независимо от западного империализма".

В конце концов, народ Венесуэлы решил, что "не позволит каким-то гринго с севера прийти, захватить и разграбить страну", - подчеркнул Хелали.

Соединенные Штаты пытаются свергнуть демократически избранное правительство Венесуэлы еще со времен Уго Чавеса; а лидер оппозиции Мария Корина Мачадо в начале 2000-х годов была арестована за получение денежных средств от финансируемой американцами неправительственной организации "Национальный фонд поддержки демократии" (NED) и в 2005 году встречалась с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим.

Утечка дипломатических документов, опубликованных Wikileaks, подтвердила, что цель этой встречи - укрепить оппозицию и "разозлить" тогдашнего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Президент США Джордж Буш приветствует Марию Корину Мачадо, основателя и исполнительного директора НПО Sumate, в Овальном кабинете во вторник, 31 мая 2005 года. Photo / Eric Draper / White House

"Противники президента Чавеса приветствовали встречу 31 мая, поблагодарив (США) за то, что они нанесли Чавесу удар. На мгновение они даже отбросили разногласия, радуясь тому, что одного из них принимают на столь высоком уровне", - говорилось в дипломатической телеграмме.

"В целом, мы считаем, что внимание к Sumate [венесуэльская НПО, основанная Мачадо], оказанное на встрече в Белом доме, было исключительным. Сейчас организация должна пережить всплеск внимания в большей степени самостоятельно. Слишком явная публичная идентификация с США может оказаться контрпродуктивной. В то же время мы должны обеспечить Sumate ресурсами, необходимыми для использования этой новой выгодной позиции".

Как и во времена холодной войны, Соединенные Штаты по-прежнему отчаянно пытаются помешать странам социалистического лагеря добиться успеха, особенно в Западном полушарии, поскольку они опасаются, что успех может привести к его "распространению".

"Почему Америка боится маленькой Венесуэлы? Потому что они знают, что если Венесуэла станет сияющим маяком, примером, это вызовет новый "розовый прилив" по всей Латинской Америке. А они этого не хотят. Они не хотят, чтобы венесуэльский народ встал на ноги, и в этом весь смысл происходящего. Это воплощение доктрины Монро. Это - полушарие Соединенных Штатов, и никто не может выйти за его пределы", - пояснил Хелали.