В США захотели построить на Луне современный «Ноев ковчег».

Постоянно затененные холодные области Луны - идеальное место для консервации глубоко замороженных организмов. Правда, остаются вопросы о том, насколько легко можно будет получить к ним доступ.

Внутренняя часть кратера Шеклтон на южном полюсе Луны постоянно находится в тени. LROC/ ShadowCam/NASA/KARI/ASU

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«Резервная копия жизни» могла бы храниться на Луне в холоде и кромешной темноте, не нуждаясь в электропитании и обслуживании. Ученые считают, что такой подход потенциально позволит возродить организмы в случае их вымирания. Об этом пишет научный журнал BioScience.

Мэри Хагедорн из Смитсоновского национального зоологического парка и Института биологии охраны природы в Вашингтоне и ее коллеги на фоне надвигающегося шестого массового вымирания предложили создать лунное биохранилище.

План преследует три главные цели: сохранить биоразнообразие жизни на Земле, защитить виды, которые могут быть полезны для освоения космоса, например, те, которые могут служить биоматериалом для пищи или фильтрации, и сохранить микроорганизмы, которые однажды могут понадобиться для терраформирования других планет.

Хагедорн говорит, что они хотели бы найти место - не требующее ни людей, ни энергии - для хранения криогенно замороженных живых клеток при температуре -196°C (при этой температуре азот превращается в жидкость и все биологические процессы замирают). ««На Земле не существует мест, достаточно холодных для создания пассивного хранилища, в котором необходимо поддерживать температуру -196°C, поэтому мы остановились на космосе или Луне», - говорит Хагедорн.

По ее словам, команда остановила свой выбор на южном полюсе Луны поскольку там находятся глубокие кратеры с постоянно затененными и холодными регионами. "Захоронение образцов на глубине около 2 метров под поверхностью также защитит их от радиации", - говорит ученый. Предыдущие попытки создать безопасные биохранилища были неоднозначными. Глобальное хранилище семян на Шпицбергене в Норвегии находится в Арктике и было построено таким образом, чтобы окружающая вечная мерзлота обеспечивала постоянную температуру ниже -18°C, но изменение климата и повышение температуры теперь угрожают его безопасности в долгосрочной перспективе.

Биохранилища в других частях света, особенно расположенные вблизи городов, зависят от источников энергии и подвержены геополитическим рискам. Австралийский генетик Эндрю Паск из Мельбурнского университета - участник проекта по созданию криохранилища для вымирающих животных Австралии - положительно оценил эту идею. «Мы хотели бы видеть наши образцы на дублирующих объектах, чтобы гарантировать их безопасность. И на данный момент Луна кажется самым безопасным для этого местом", - говорит он.

Вместе с тем Рэйчел Лаппан из Университета Монаша в Мельбурне считает, что создание «Ноева ковчега» на Луне сопряжено со многими проблемами и недостатками. Не в последнюю очередь это касается доступности для добавления или изъятия образцов. Возможно, лучше построить несколько хранилищ на Земле, чтобы в случае выхода из строя одного можно было использовать другие, говорит она.

«Я бы хотела увидеть убедительные доказательства того, что мы в случае необходимости могли бы воспользоваться подобным репозиторием», - подчеркивает она.

Золотая пластинка « Вояджера».

Но даже если это лунное хранилище никогда не будет использовано, по мнению Элис Горман из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия), оно позволит сохранить артефакты человека в космосе - возможно, даже для инопланетных цивилизаций, которые когда-нибудь получат к ним доступ.

«Хранилища, будь то криогенно замороженные живые ткани или ДНК, или вся Википедия, сохраненная на никелевом диске высокой плотности, будут подобны золотым пластинкам космических аппаратов „Вояджер“, - говорит Горман, имея в виду металлические диски с информацией о земном мире закреплённые на корпусах кораблей, которые в данный момент покидают Солнечную систему.