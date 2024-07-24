Кипр как "центр дислокации" военных баз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны построить военно-морскую базу в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), обвинив соперничающую Грецию в стремлении создать на острове подобный объект.

Вертолет Griffin HAR2 из 84-й эскадрильи RAF Akrotiri стоит на взлетно-посадочной полосе во время парада посвященного столетию 84-й эскадрильи на территории суверенной базы (SBA) Акротири, заморской территории Соединенного Королевства, расположенной в десяти километрах к западу от кипрского портового города Лимассол, 16 февраля 2017 года. (Agence France-Presse, AFP 2023 / Florian Schoblet)

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В беседе с журналистами Эрдоган заявил, что «при необходимости» Анкара «сможет построить военно-морскую базу и военно-морскую инфраструктуру на севере" Кипра, намекая на территорию ТРСК, отделившегося государства, провозглашенного турками-киприотами в 1983 году и признанного только Турцией.

В настоящее время Турция располагает авиабазой Гечиткале (аэропорт Лефконико) на северном Кипре. На фоне появившихся в СМИ сообщений о новой стратегии Турецкой Республики, Анкара заявила о планах “превратить Лефконико в крупнейшую военно-морскую базу, совместно с запланированными к строительству “оборонными объектами” в Богази и Карпасии. Все они будут находиться в ведении турецких военно-морских сил".

Ранее администрация греков-киприотов объявила о планах строительства военно-морской базы вблизи деревни Мари в южной части Кипра при поддержке Афин. В этой связи глава оборонного ведомства страны Василис Палмас назвал этот проект перспективным нацеленным на «предоставление услуг дружественным государствам».

Следует отметить, что на Кипре также находятся суверенные базы Великобритании - Акротири и Дхекелия, которые являются заморской территорией Соединенного Королевства и включают крупные военные сооружения и объекты. Они были построены в соответствии с Лондонским и Цюрихским соглашениями в 1960 году, когда Кипр обрел независимость от Британской империи.

Согласно этим договоренностям, Британия, наряду с Грецией и Турцией, выступает гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Кипр.

Аргентинский миротворец ООН стоит на посту на фоне нарисованного турецкого флага (слева) и флага турок-киприотов на горе Пентадактилос на севере Кипра (Associated Press, AP Photo / Петрос Караджиас)

Кипр де-факто разделен на две части - греческую и турецкую - с момента военной операции Анкары на острове в 1974 году, которая была спровоцирована переворотом, устроенным сторонниками присоединения острова к Греции. Переговоры о воссоединении Кипра, которые велись при посредничестве Организации Объединенных Наций с момента раздела острова, окончательно зашли в тупик в 2017 году.