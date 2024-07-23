Куда пропал 46-й президент Соединенных Штатов

«Исчезновение» из информационного поля американского президента вызвало подозрения в стане республиканцев. Некоторые нетизены и обозреватели ссылаясь на отсутствие Джо Байдена, заявили, что президент США, выбывший на выходных из гонки 2024 и поддержавший Камалу Харрис, вероятно находится при смерти или, возможно, уже скончался.

В США переживают, что американский президент скончался (Подпись под письмом о выходе из гонки не похожа на обычный автограф Байдена, да и оформлен документ не так, как это обычно делает личная канцелярия президента)

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А что по этому поводу говорят американские комментаторы?

Ведущие телеканала Fox News Брет Байер и Дана Перино обратили внимание на то, что последний предвыборный анонс Байдена не сопровождался фотографиями или видеороликами. «Доказательства жизни, пожалуйста», - заявила Перино.

По данным американского новостного издания Townhall, о решении президента выйти из предвыборной гонки гражданам США сообщил не Байден, а глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс.

Подпись Байдена под документом о выходе из предвыборной гонки также вызвала массу вопросов, поскольку она содержит подчеркивание, не характерное для других его подписей. Известный финансист-миллиардер Билл Акман написал в Твиттере: «Если бы речь шла о ситуации с заложниками, это письмо не могло бы рассматриваться как доказательство жизни». Отсутствие печати и фирменного бланка Белого дома вызвало дополнительные спекуляции.

Американские журналисты Такер Карлсон и Джек Пособик в понедельник утром обсудили исчезновение Байдена, его странную подпись и отсутствие новых фото и видео с американским президентом. Карлсон отметил, что "пока США ведут две войны, никто не знает, а жив ли вообще сейчас Байден".

Видеообращение Байдена к вице-президенту Камале Харрис на предвыборном мероприятии в понедельник не убедило скептиков: комментаторы утверждают, что речь была либо записана заранее, либо сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ).

Эксперты также отметили, что встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Байденом на вторник была отменена в понедельник вечером несмотря на то, что врач президента Кевин О'Коннор в тот же день заявил, что симптомы COVID у Байдена «почти полностью прошли» и что «он продолжает выполнять все свои полномочия президента США". Демократы назвали эти слухи «необоснованными». Белый дом продолжает настаивать на том, что Байден с 17 июля находится на карантине в своей резиденции в штате Делавэр.