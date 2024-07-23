Россия готова противостоять намерениям США по развертыванию « спутниковых глушилок» в космосе.

Новые «спутниковые глушилки», которые Соединенные Штаты намерены развернуть в космосе для борьбы с российскими и китайскими спутниками, должны лишить Москву и Пекин «систем управления, контроля, связи и сбора разведывательной информации во время конфликта», - считает Брюс Ганьон, американский общественный деятель, координатор Международной сети против оружия и ядерной энергии в космосе. В 2021 году компания американская военно-промышленная компания L3Harris получила 125 миллионов долларов в рамках контракта на модернизацию системы подавления сигналов со спутников противника - Counter Communications System (CCS).

По его словам, космические постановщики помех США „предназначены исключительно для наступательных целей“ и не имеют „ничего общего с обороной“. Однако внедрение Соединенными Штатами технологий глушения «вынуждает Россию и Китай разрабатывать аналогичные системы», - добавил Ганьон.

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«Насколько мне известно, Россия разрабатывает средства для блокировки этих устройств, для противодействия этим глушилкам», - сказал он. «Так что все это ведет к росту напряженности, новому витку военной эскалации и милитаризации космоса".

Ганьон также отметил, что это происходит на фоне «отказа западных стран запрещать вооружения в космосе», что фактически вынудило Россию, Китай и Индию продолжить разработку «кинетического противоспутникового оружия».

«Россия и Китай уже как минимум 25 лет обращаются в Генеральную Ассамблею ООН и выносят на рассмотрение проект договора о предотвращении размещения любых видов оружия в космосе», - с сожалением констатировал он, отметив, что США и Израиль «более 25 лет неизменно голосовали против его принятия», когда он выносился на Конференцию по разоружению в Женеве.

Художественная визуализация российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» на околоземной орбите. (CC BY-SA 4.0 / José Furtado)

По мнению Александра Михайлова, военного эксперта и руководителя Бюро военно-политического анализа, намерения США развернуть в космосе систему подавления спутников указывают на то, что предыдущие попытки Вашингтона создать наземную систему глушения спутников не увенчались успехом.

Мало того, что прежняя программа требовала значительных инвестиций в новые наземные средства постановки помех, так еще и система, которую «американцы ранее преподносили как проверенную, эффективную, способную подавить любой спутниковый сигнал и тем самым ослепить или заглушить спутники России и Китая, - оказалось, что эта система попросту не работает", - заметил Михайлов.

Он также отметил, что российские средства радиоэлектронной борьбы гораздо более совершенны, чем американские, и привел многочисленные свидетельства того, что ВС РФ успешно подавляют сигналы спутников Starlink на Украине.

В частности, он упомянул мобильные комплексы радиоэлектронного поражения связи «Тирада-2-С», которые «успешно глушат сигналы спутниковой связи и „ослепляют“ подразделения ВСУ, использующие терминалы Starlink». Комплекс радиоэлектронного подавления связи «Тирада-2С».(Фото предоставлено министерством обороны Российской Федерации)

Комплекс РЭПС «Тирада-2-С», способен не только подавлять спутниковые сигналы, но и шифровать связь и «создавать ложные сообщения. Он умеет не просто блокировать каналы связи, но и вводить в заблуждение тех, кто принимает спутниковые сигналы, а также спутник в космосе, который принимает сигналы с Земли», пояснил эксперт.