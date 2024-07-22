Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
По всей территории Соединенных Штатов 23 процента американцев поддерживают выход своего штата из состава союза.

Недавний опрос показал, что около четверти жителей Соединенных Штатов поддерживают движения за независимость. Аналитики считают, что такие настроения могут быть связаны с растущей поляризацией общества. Эта тенденция проявляется в росте партийности и напряженных отношениях между местными властями и федеральным правительством, особенно в вопросах безопасности границ и иммиграции.

Журнал Newsweek  рассказал, какие штаты, помимо Техаса, могут выйти из состава страны. (На снимке: Мужчина держит флаг Техаса. Associated Press  AP Photo / Эрик Гей)

реклама

Нью-Гэмпшир

Нью-Гэмпшир пополнил плеяду американских штатов, в которых преобладают мрачные настроения. На днях движение штата за независимость - NHEXIT - обвинило федеральное правительство в том, что оно поставило страну на грань банкротства.

«В Вашингтоне проживает 2,5 миллиона бюрократов, которых не избирали во время голосования, и которые несут ответственность за то, что страна оказалась на грани банкротства. Мало того, они ежегодно выкачивают огромные суммы из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гэмпшира», - заявила лидер NHEXIT Now Карла Герике в своем заявлении для журнала Newsweek.

Согласно результатам опроса YouGov, проведенного в феврале этого года, 23 % взрослых американцев выступают за выход своего штата из состава Соединенных Штатов Америки.

Аляска

По результатам того же опроса «за обретение автономии» высказалось около 36 % жителей Аляски. Партия независимости Аляски (AIP) проводит кампанию за проведение референдума о независимости внутри штата. По данным Newsweek, AIP выступает за отмену статуса «псевдогосударства» с момента принятия Закона о Сохранении Земель Аляски (англ. Alaska National Interest Lands Conservation Act, ANILCA).

Техас

В Техасе 31 % совершеннолетних американцев выступают за выход из состава США. Верховный суд «штата одинокой звезды» отклонил петицию Националистического движения Техаса (TNM) о проведении необязательного референдума о выходе из состава Техаса на первичных выборах 2024 года. Призывы к отделению в штате, который некогда был частью Мексики и недолго ( c 1836 по 1845 год) носил статус независимого государства, участились на фоне разногласий между губернатором Грегом Эбботтом и Белым домом по вопросам нелегальной миграции.

Калифорния

29 % респондентов выступают за отделение Калифорнии. Национальная партия Калифорнии (CNP) и политический комитет «Да, Калифорния» заявили, что их могущественный и процветающий «Золотой штат» платит больше налогов, чем получает от расходов федерального правительства.

Орегон

Жители 13 восточных округов штата Орегон в рамках инициативы «Большой Айдахо» инициировали начало переговоров о выходе из состава штата и присоединении к контролируемому республиканцами соседнему Айдахо. Сторонники движения утверждают, что либералы на западе не разделяют их 'традиционный образ жизни'. Они также считают, что их сельские районы «маргинализируются» городским законодательным органом штата.

Луизиана

На карте показаны штаты США, в которых возникли движения за независимость.  Photo : Newsweek

За отделение штата выступают 23 процента жителей Луизианы. Недавно созданное политическое движение «Свободная Луизиана» предлагает выйти из состава США либо "в одиночку", либо в составе «федерации среднеамериканских штатов». По словам участников движения, федеральное правительство не в состоянии защитить жителей от иммигрантов, преступников и ряда других проблем.

Гавайи

Активисты коренного населения Гавайев выступают за восстановление самодостаточности островного государства с тех пор, как в конце XIX века монархия была свергнута, а сами острова были аннексированы американцами. Активисты утверждают, что эти действия были незаконными, и призывают к восстановлению культуры и языка коренных народов в рамках народного движения за суверенитет.

В других штатах, таких как Нью-Йорк (28%), Оклахома (28%), Небраска (25%), Западная Вирджиния (25%), также достаточно широко распространены идеи независимости, показал соцопрос.

#сша #техас #калифорния #аляска #гавайи #луизиана #нью-гэмпшир #сепаратизм
3
Показать комментарии (3)
Трамп заявил, что после победы введёт 200-процентные пошлины на автомобили из Китая
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
В США начато предварительное расследование в отношении около 150 000 автомобилей Stellantis
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Инновационная логистика на передовой: Российские военные внедряют дроны для доставки горючего
1
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+
Интерфейс One UI 7.0 от Samsung заимствует функции iOS и делает ставку на искусственный интеллект
+
Серверный процессор Amazon Graviton 4 превосходит процессоры AMD и Intel
5
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
1
Информатор обнародовал подробности о периоде запуска Sony PlayStation 5 Pro
+
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
Подтверждено ещё одно камео члена Людей Икс для фильма "Дэдпул и Росомаха"
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
В сеть утекла возможная дата выхода Sony PlayStation 5 Pro
+
Атака на Тель-Авив и роль хуситов
1
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
5
Эксперты: партнеры NVIDIA используют дешевую термопласту, из-за чего температура GPU достигает 100°С
5
Новая услуга от Сбербанка: пополнение Steam через мобильное приложение
1
Тайны Большого красного пятна: Почему гигантский вихрь на Юпитере уменьшается
+
Samsung подала очередной патент на необычный складной смартфон
1

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
37
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
18
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
22
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
6
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+

Сейчас обсуждают

Александр Кирсанов
19:23
Так все дилеры курируются полицией. Ничего удивительного...
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
aleximus777
19:17
А я верю) Удвоят скорость генерации кадров и как раз оно так и выйдет) А в полном нативе я не верю, что в киберпанке хотя бы 35 фпс выдаст в 4К. Техпроцесс улучшили на чуть-чуть, значит должен быть ст...
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
ЧatoБoт
19:12
Да здравствуют Разъединённые Штаты Америки!
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
FelsheR-BANz
19:09
Так пишешь, как будто у вас запорожец - мечты новый выпустили.
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
Артём Николаев
19:07
Оке, спс. Но про 100 лет это фатальное заблуждение. 1 миллион часов это средняя наработка на отказ, а не ресурс. Означает, что в пуле из миллиона дисков в среднем будет выходить из строя один диск в ч...
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
si-cat
19:05
Они бы своих бомжей с МКС сперва бы забрали 🤣🤣🤣
NASA и SpaceX представили модифицированный корабль Dragon для безопасного сведения МКС с орбиты
Руслан
19:03
Лиза если в видеокарты не может, зотя бы то что есть заваливала рынок по одекватным ценам и в огромных количесвах. Многие бы брали
Выход GeForce RTX 5000 переносится на январь — новая линейка будет представлена на CES 2025
REY_B_
18:57
Такая большая компания... Такой большой объём свободных средств.. Она могла себе это позволить! ....... Только почему-то когда начинает звучать такая фраза, то всё тут же начинает рушиться. Почему? Э...
Intel замораживает два своих крупных проекта в Европе
REY_B_
18:54
Это "несколько" больше, чем было желающих развалить СССР.....
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
Михаил Авраменко
18:54
Так выпьем же за рост сепаратистских настроений в США! 😎👍
Журнал Newsweek рассказал, какие штаты помимо Техаса, могут выйти из состава США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем