По всей территории Соединенных Штатов 23 процента американцев поддерживают выход своего штата из состава союза.

Недавний опрос показал, что около четверти жителей Соединенных Штатов поддерживают движения за независимость. Аналитики считают, что такие настроения могут быть связаны с растущей поляризацией общества. Эта тенденция проявляется в росте партийности и напряженных отношениях между местными властями и федеральным правительством, особенно в вопросах безопасности границ и иммиграции.

Журнал Newsweek рассказал, какие штаты, помимо Техаса, могут выйти из состава страны. (На снимке: Мужчина держит флаг Техаса. Associated Press AP Photo / Эрик Гей)

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Нью-Гэмпшир

Нью-Гэмпшир пополнил плеяду американских штатов, в которых преобладают мрачные настроения. На днях движение штата за независимость - NHEXIT - обвинило федеральное правительство в том, что оно поставило страну на грань банкротства.

«В Вашингтоне проживает 2,5 миллиона бюрократов, которых не избирали во время голосования, и которые несут ответственность за то, что страна оказалась на грани банкротства. Мало того, они ежегодно выкачивают огромные суммы из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гэмпшира», - заявила лидер NHEXIT Now Карла Герике в своем заявлении для журнала Newsweek.

Согласно результатам опроса YouGov, проведенного в феврале этого года, 23 % взрослых американцев выступают за выход своего штата из состава Соединенных Штатов Америки.

Аляска

По результатам того же опроса «за обретение автономии» высказалось около 36 % жителей Аляски. Партия независимости Аляски (AIP) проводит кампанию за проведение референдума о независимости внутри штата. По данным Newsweek, AIP выступает за отмену статуса «псевдогосударства» с момента принятия Закона о Сохранении Земель Аляски (англ. Alaska National Interest Lands Conservation Act, ANILCA).

Техас

В Техасе 31 % совершеннолетних американцев выступают за выход из состава США. Верховный суд «штата одинокой звезды» отклонил петицию Националистического движения Техаса (TNM) о проведении необязательного референдума о выходе из состава Техаса на первичных выборах 2024 года. Призывы к отделению в штате, который некогда был частью Мексики и недолго ( c 1836 по 1845 год) носил статус независимого государства, участились на фоне разногласий между губернатором Грегом Эбботтом и Белым домом по вопросам нелегальной миграции.

Калифорния

29 % респондентов выступают за отделение Калифорнии. Национальная партия Калифорнии (CNP) и политический комитет «Да, Калифорния» заявили, что их могущественный и процветающий «Золотой штат» платит больше налогов, чем получает от расходов федерального правительства.

Орегон

Жители 13 восточных округов штата Орегон в рамках инициативы «Большой Айдахо» инициировали начало переговоров о выходе из состава штата и присоединении к контролируемому республиканцами соседнему Айдахо. Сторонники движения утверждают, что либералы на западе не разделяют их 'традиционный образ жизни'. Они также считают, что их сельские районы «маргинализируются» городским законодательным органом штата.

Луизиана

На карте показаны штаты США, в которых возникли движения за независимость. Photo : Newsweek

За отделение штата выступают 23 процента жителей Луизианы. Недавно созданное политическое движение «Свободная Луизиана» предлагает выйти из состава США либо "в одиночку", либо в составе «федерации среднеамериканских штатов». По словам участников движения, федеральное правительство не в состоянии защитить жителей от иммигрантов, преступников и ряда других проблем.

Гавайи

Активисты коренного населения Гавайев выступают за восстановление самодостаточности островного государства с тех пор, как в конце XIX века монархия была свергнута, а сами острова были аннексированы американцами. Активисты утверждают, что эти действия были незаконными, и призывают к восстановлению культуры и языка коренных народов в рамках народного движения за суверенитет.

В других штатах, таких как Нью-Йорк (28%), Оклахома (28%), Небраска (25%), Западная Вирджиния (25%), также достаточно широко распространены идеи независимости, показал соцопрос.