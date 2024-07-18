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amv212
Россия умело манипулирует «наивной и невежественной» агрессий Запада — Скотт Риттер
Скотт Риттер: Россия стала сильнее из-за «наивной и невежественной» агрессии западных стран

Скотт Риттер бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США считает, что Россия получила экономическую, дипломатическую и политическую выгоду от опосредованной войны НАТО на Украине.

Россия умело манипулирует «наивной и невежественной» агрессий Запада — Скотт Риттер (Москва панорамный вид)

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Спустя два года после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские санкции и экспортный контроль «сокрушают» Москву, экономика России продолжает расти быстрее, чем в Соединенных Штатах и во всех других развитых странах. Устойчивость страны была подтверждена в начале этого года Международным валютным фондом, который улучшил прогноз по экономическому росту России в 2024 году до 3,2 процента.

На дипломатическом фронте Россия как никогда сильна как ключевой игрок в растущем экономическом блоке БРИКС, который недавно был вынужден взять паузу в вопросе приема новых членов на фоне сильного интереса со стороны стран Глобального Юга. Внутри страны Россия остается политически стабильной и сплоченной. Президент РФ Владимир Путин пользуется большим уважением и авторитетом среди россиян и активно поддерживает военную операцию на Украине, считает Риттер.

Учитывая, что Россия не только выживает, но и процветает на фоне оппозиции, возглавляемой США, можно сделать вывод, что лидеры западных стран действуют с позиции глубокого невежества и наивности в отношении евразийской мировой державы, добавил бывший инспектор ООН по вооружениям Риттер.

«У Запада сложилось впечатление, что он может нанести стратегическое поражение России», - заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США.

«То есть они (страны Запада) хотят положить конец существованию российского государства, в том виде, как мы его сейчас понимаем. Мы слышали, как бывший прибалтийский лидер, ставшая высокопоставленным дипломатом Европейского союза, рассказывала о том, как она мечтает разделить Россию на мелкие части», - отметил он, имея в виду комментарии премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, предложившей разделить Россию на несколько „маленьких государств“.

«На Западе не понимают двух элементарных вещей», - продолжает Риттер. «Такое стремление — это в буквальном смысле пилюля для самоубийства, потому что ядерный арсенал России связан с доктриной, которая гласит, что если выживание РФ окажется под экзистенциальной угрозой, то Москва применит ядерное оружие, чтобы эту угрозу ликвидировать».

«Но, к счастью, нам не следует об этом беспокоиться, потому что Россия продемонстрировала способность не только манипулировать Западом, но и обращать против Запада антироссийские санкции - что для него оказалось губительно - а также обращать против Запада попытки дипломатической изоляции страны".

Антироссийские санкции предоставили Москве возможность стать более самостоятельной и укрепить свои союзы с другими мировыми державами. Индия стала крупным покупателем российской нефти, как и Китай, который продолжает поддерживать с Москвой прочные торговые отношения.

Блок БРИКС, был вынужден "взять паузу" в приеме новых членов на фоне повышенного интереса со стороны стран Глобального Юга. 

В некоторых случаях попытки Соединенных Штатов заставить другие страны участвовать в попытке изолировать Россию приводили к обратному результату. Так, власти Нигера недавно вышвырнули из страны американских военных, которые, по сообщениям СМИ, "почувствовали угрозу и неуважение" во время встречи с американской делегацией, предостерегавшей их от экономического и военного сотрудничества с Москвой и Тегераном.

В результате изгнания американские военнослужащие были вынуждены покинуть авиабазу в стране стоимостью 100 миллионов долларов, которая служила важным центром для шпионских операций в этом регионе. Ранее правительство Нигера обратилось за помощью к российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в проведении контртеррористических операций против джихадистских группировок в стране.

«Наивнаый и невежественный подход Запада к устранению „российской проблемы“ на самом деле сделал Россию сильнее», - заметил Риттер. «Это не просто самоубийственно, это в буквальном смысле невежественно. Он основан на том, что я называю «фундаментальным незнанием Запада о реальном положении дел в России», ибо это и есть русофобия... Страх перед Россией проистекает из отсутствия знания о ней".

«Россия не представляет для нас угрозы», - подчеркнул Риттер. «Россия не представляет угрозы для Запада в буквальном смысле этого слова. Все, что происходит сегодня, обусловлено причинно-следственной связью, где причину породил Запад. Россия реагирует на действия Запада, а не проявляет инициативу в воплощении так называемого «грандиозного плана по созданию империи. Лучший способ сдержать Россию - перестать ее провоцировать».

В начале этого года американская газета The New York Times пролила свет на попытки Центрального разведывательного управления США использовать Украину в качестве оружия против России, начиная с поддерживаемых Западом протестов Евромайдана в 2014 году, в результате которых к власти пришло экстремистское, антироссийское правительство.

По сообщению западного издания, спецслужбы США действуют из секретных бункеров на российской границе, где они помогают ВС Украины наносить удары по территории России.23 июня около 12:15 вооруженные силы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS оснащенными кассетными боевыми частями (Момент удара кассетным боеприпасом по пляжу в Севастополе)

В последний год увеличилось число атак на российские города, во многих из которых пострадали мирные жители, не являющиеся участниками боевых действий. В результате недавнего удара ВСУ по пляжу в Севастополе погибли четыре россиянина, в том числе два ребенка трех и девяти лет.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, если его союзники гарантируют «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию".

#россия #украина #сша #запад #мирные переговоры #мирное урегулирование
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