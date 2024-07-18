Скотт Риттер бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США считает, что Россия получила экономическую, дипломатическую и политическую выгоду от опосредованной войны НАТО на Украине.
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Спустя два года после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские санкции и экспортный контроль «сокрушают» Москву, экономика России продолжает расти быстрее, чем в Соединенных Штатах и во всех других развитых странах. Устойчивость страны была подтверждена в начале этого года Международным валютным фондом, который улучшил прогноз по экономическому росту России в 2024 году до 3,2 процента.
На дипломатическом фронте Россия как никогда сильна как ключевой игрок в растущем экономическом блоке БРИКС, который недавно был вынужден взять паузу в вопросе приема новых членов на фоне сильного интереса со стороны стран Глобального Юга. Внутри страны Россия остается политически стабильной и сплоченной. Президент РФ Владимир Путин пользуется большим уважением и авторитетом среди россиян и активно поддерживает военную операцию на Украине, считает Риттер.
Учитывая, что Россия не только выживает, но и процветает на фоне оппозиции, возглавляемой США, можно сделать вывод, что лидеры западных стран действуют с позиции глубокого невежества и наивности в отношении евразийской мировой державы, добавил бывший инспектор ООН по вооружениям Риттер.
«У Запада сложилось впечатление, что он может нанести стратегическое поражение России», - заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США.
«То есть они (страны Запада) хотят положить конец существованию российского государства, в том виде, как мы его сейчас понимаем. Мы слышали, как бывший прибалтийский лидер, ставшая высокопоставленным дипломатом Европейского союза, рассказывала о том, как она мечтает разделить Россию на мелкие части», - отметил он, имея в виду комментарии премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, предложившей разделить Россию на несколько „маленьких государств“.
«На Западе не понимают двух элементарных вещей», - продолжает Риттер. «Такое стремление — это в буквальном смысле пилюля для самоубийства, потому что ядерный арсенал России связан с доктриной, которая гласит, что если выживание РФ окажется под экзистенциальной угрозой, то Москва применит ядерное оружие, чтобы эту угрозу ликвидировать».
«Но, к счастью, нам не следует об этом беспокоиться, потому что Россия продемонстрировала способность не только манипулировать Западом, но и обращать против Запада антироссийские санкции - что для него оказалось губительно - а также обращать против Запада попытки дипломатической изоляции страны".
Антироссийские санкции предоставили Москве возможность стать более самостоятельной и укрепить свои союзы с другими мировыми державами. Индия стала крупным покупателем российской нефти, как и Китай, который продолжает поддерживать с Москвой прочные торговые отношения.
В некоторых случаях попытки Соединенных Штатов заставить другие страны участвовать в попытке изолировать Россию приводили к обратному результату. Так, власти Нигера недавно вышвырнули из страны американских военных, которые, по сообщениям СМИ, "почувствовали угрозу и неуважение" во время встречи с американской делегацией, предостерегавшей их от экономического и военного сотрудничества с Москвой и Тегераном.
В результате изгнания американские военнослужащие были вынуждены покинуть авиабазу в стране стоимостью 100 миллионов долларов, которая служила важным центром для шпионских операций в этом регионе. Ранее правительство Нигера обратилось за помощью к российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в проведении контртеррористических операций против джихадистских группировок в стране.
«Наивнаый и невежественный подход Запада к устранению „российской проблемы“ на самом деле сделал Россию сильнее», - заметил Риттер. «Это не просто самоубийственно, это в буквальном смысле невежественно. Он основан на том, что я называю «фундаментальным незнанием Запада о реальном положении дел в России», ибо это и есть русофобия... Страх перед Россией проистекает из отсутствия знания о ней".
«Россия не представляет для нас угрозы», - подчеркнул Риттер. «Россия не представляет угрозы для Запада в буквальном смысле этого слова. Все, что происходит сегодня, обусловлено причинно-следственной связью, где причину породил Запад. Россия реагирует на действия Запада, а не проявляет инициативу в воплощении так называемого «грандиозного плана по созданию империи. Лучший способ сдержать Россию - перестать ее провоцировать».
В начале этого года американская газета The New York Times пролила свет на попытки Центрального разведывательного управления США использовать Украину в качестве оружия против России, начиная с поддерживаемых Западом протестов Евромайдана в 2014 году, в результате которых к власти пришло экстремистское, антироссийское правительство.
По сообщению западного издания, спецслужбы США действуют из секретных бункеров на российской границе, где они помогают ВС Украины наносить удары по территории России.
В последний год увеличилось число атак на российские города, во многих из которых пострадали мирные жители, не являющиеся участниками боевых действий. В результате недавнего удара ВСУ по пляжу в Севастополе погибли четыре россиянина, в том числе два ребенка трех и девяти лет.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, если его союзники гарантируют «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию".