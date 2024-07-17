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amv212
Global Times: Первый полностью электрический спутник связи Китая был сдан в официальную эксплуатацию
Китайский спутник APStar-6E успешно прошел наземные и орбитальные испытания и полностью готов к эксплуатации.

Спутник связи APSTAR-6E Фотография предоставлена Китайской академия космических технологий

Asia-Pacifc-6E, или APStar-6E, первый китайский спутник связи с полностью электрической силовой установкой, успешно прошел проверку технологий на орбите и наземной станции в Гонконге. По сообщению китайской государственной ракетно-космической корпорации China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) в понедельник, после успешного прохождения всех испытаний космический аппарат введен в промышленную эксплуатацию.

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"По состоянию на понедельник все испытания, предусмотренные протоколом орбитальных испытаний, были успешно завершены. Полезная нагрузка APStar-6E функционирует нормально, ее характеристики соответствуют результатам наземных испытаний и отвечают контрактным спецификациям и эксплуатационным условиям вывода на орбиту», - говорится в заявлении CGWIC, опубликованном 15 июля в Global Times. Оба комплекта холловских/ионных плазменных двигателя отвечают требованиям по удержанию спутника на орбите, говорится в пресс-релизе.

По словам представителей CGWIC, предоставляя экономически эффективный и высокопроизводительный широкополосный спутниковый ресурс, APStar-6E будет способствовать развитию информационной индустрии и устранению цифрового неравенства, с которым сталкиваются развивающиеся регионы. Разработанный Китайской академией космических технологий с использованием спутниковой платформы DFH-3E, APStar-6E является первым космическим аппаратом подобного класса.

Оператором APStar-6E выступает гонконгская компания APT Mobile Satcom Limited, а управление осуществляет APT Satellite Company Limited. Спутник APStar-6E ориентирован на рынок Юго-Восточной Азии. Он обеспечит пользователей региона высокопроизводительной и доступной широкополосной связью, пишет Global Times. 

Спутник связи APStar-6E и его автономный двигательный модуль были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем Long March-2C с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 13 января 2023 года. Отделившись от двигательного модуля 23 января того же года, аппарат с помощью двух холловских ионных двигателей в автономном режиме начал менять орбиту и к 10 июня 2024 года вышел на геосинхронную орбиту (ГСО) для проведения испытаний.

Космический аппарат APStar-6E относится к новому поколению коммерческих спутников с полностью электрической двигательной установкой серии DFH, а также является первым в Китае спутником с возможностью автономной коррекции орбиты.

После вывода на ГСО орбитальные испытания аппарата APStar-6E проходили без сбоев. После завершения первого этапа испытаний 9 июля 2024 года аппарат был переведен в эксплуатационную позицию в 134° в.д., где уже работают спутники APStar-6C и APStar-6D.

APStar 6E оснащен телекоммуникационной полезной нагрузкой с высокой пропускной способностью (более 30 Гбит/с), формирующей 25 пользовательских лучей Ku-диапазона и три луча Ka-диапазона для работы с наземной шлюзовой станцией. Заявленный срок пребывания спутника на орбите - 15 лет.

По словам представителей CGWIC, успешный ввод в эксплуатацию APStar-6E имеет огромное значение для построения высокопроизводительных и недорогих спутниковых платформ, повышения международной конкурентоспособности китайских телекоммуникационных систем, реализации полностью автономного вывода на орбиту и долгосрочных операций в автономном режиме, а также повышения интеллектуальной автономности китайских космических аппаратов.На снимке: сотрудники Центра запуска спутников Цзюцюань, расположенного в пустыне Гоби, Внутренняя Монголия, Китай. Lidiya Stanchenko CGWIC, дочерняя компания государственного космического гиганта China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), к настоящему времени успешно завершила 13 проектов по доставке спутников связи на орбиту для международных заказчиков. По данным Global Times, CGWIC предоставила свои спутниковые телекоммуникационные системы многим странам и регионам, включая Нигерию, Венесуэлу, Пакистан, Боливию, Лаос, Беларусь и Алжир.

#китай #космос #apstar-6e
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