POTUS после слов об ударах ВС России по Киеву заявил о планах укрепить противовоздушную оборону Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после недавних сообщений о ударах ВС РФ по Киеву заявил, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу в самое ближайшее время объявят о планах по укреплению противовоздушной обороны Украины.

Российские военнослужащие 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ведут огонь из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Евгений Биятов.

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"Вместе с нашими единомышленниками мы объявим о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины для защиты ее городов и гражданского населения от ударов России", - заявил Байден в понедельник 8 июля.

На этой неделе в Вашингтоне пройдет 75-й юбилейный саммит западного альянса. Ранее в понедельник Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что в скором времени США объявят все подробности своих планов по укреплению противовоздушной обороны Украины.

В военном ведомстве России заявили, что утверждения украинских чиновников о намеренных ударах по гражданским объектам в Киеве не соответствуют действительности. Многочисленные видеозаписи и снимки из Киева показывают, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной из системы в черте города, говорится в сообщении МО РФ.

Провокационные заявления киевских властей о якобы нанесении Россией ударов по гражданским объектам Украины связаны с саммитом Западного альянса и желанием получить дополнительное финансирование, заявили в Минобороны России.

Россия нанесла высокоточный ответный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ, назвав истерикой заявления Киева об обстреле гражданских объектов.

Российские вооруженные силы в понедельник нанесли скоординированные удары из дальнобойного высокоточного оружия по украинской военно-промышленной инфраструктуре и авиабазам в ответ на попытки Киева нанести ущерб энергетическим и экономическим объектам РФ, заявили в пресс-службе оборонного ведомства России.

"Сегодня утром в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российским энергетическим и экономическим объектам ВС РФ нанесли скоординированный удар дальнобойным высокоточным оружием по украинским военно-промышленным объектам и авиабазам. Цели удара достигнуты. Намеченные объекты поражены", - говорится в сообщении военного ведомства.

Комментируя заявления киевских властей о якобы намеренном ударе Москвы по гражданским объектам, в министерстве заявили, что это откровенная ложь, что причиной разрушений стало падение сбитой украинской ракеты ПВО. "Заявления официальных лиц Украины о якобы имевшем место преднамеренном российском ракетном ударе по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - сказано в тексте заявления.

"Особо подчеркиваем, что подобные истерики со стороны киевских властей происходят уже не первый год, особенно перед каждым саммитом Североатлантического альянса. Цель подобных провокаций - добиться дальнейшего финансирования Киева", - подчеркнули в Минобороны РФ.

США хранят молчание по поводу инцидента, рассчитывая использовать ситуацию для одобрения новых поставок вооружений Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Упавшую на детскую больницу в Киеве ракету выпустили из норвежской системы ПВО NASAMS, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и Совете безопасности ООН Василий Небензя. "Мы также ожидаем реакции норвежских властей..... санкционировали ли они его применение для нанесения удара по детской больнице, а также ее размещение в жилых районах в нарушение международного гуманитарного права?"

Представители стран-участниц голосуют во время заседания Совета Безопасности в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, пятница, 22 декабря 2023 года. Associated Press, AP Photo / Yuki Iwamura

В марте 2022 года Украина и ее западные союзники использовали инсценировку в Буче, чтобы оправдать решение Киева разорвать проект российско-украинского мирного соглашения, подписанного в Стамбуле несколькими днями ранее. В декабре 2023 года в МИД РФ подчеркнули, что список жертв в Буче никогда и никем не публиковался, упрекнув международные организации в отсутствии интереса к расследованию этого инцидента.

Заявления Киева о том, что мариупольский роддом № 3 подвергся российскому авиаудару в марте 2022 года, также оказались ложью: местные жители подтвердили, что "бомбардировки" не было. Тем не менее, этот инцидент был показан в документальном фильме, получившем премию "Оскар" в марте 2024 года.

Киев и западные средства массовой информации регулярно игнорируют свидетельства атак ВСУ на гражданские объекты РФ, включая последний удар кассетными боеприпасами по севастопольскому пляжу.