Президент Соединенных Штатов Джо Байден после недавних сообщений о ударах ВС РФ по Киеву заявил, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу в самое ближайшее время объявят о планах по укреплению противовоздушной обороны Украины.
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"Вместе с нашими единомышленниками мы объявим о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины для защиты ее городов и гражданского населения от ударов России", - заявил Байден в понедельник 8 июля.
На этой неделе в Вашингтоне пройдет 75-й юбилейный саммит западного альянса. Ранее в понедельник Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что в скором времени США объявят все подробности своих планов по укреплению противовоздушной обороны Украины.
В военном ведомстве России заявили, что утверждения украинских чиновников о намеренных ударах по гражданским объектам в Киеве не соответствуют действительности. Многочисленные видеозаписи и снимки из Киева показывают, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной из системы в черте города, говорится в сообщении МО РФ.
Провокационные заявления киевских властей о якобы нанесении Россией ударов по гражданским объектам Украины связаны с саммитом Западного альянса и желанием получить дополнительное финансирование, заявили в Минобороны России.
Россия нанесла высокоточный ответный удар по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ, назвав истерикой заявления Киева об обстреле гражданских объектов.
Российские вооруженные силы в понедельник нанесли скоординированные удары из дальнобойного высокоточного оружия по украинской военно-промышленной инфраструктуре и авиабазам в ответ на попытки Киева нанести ущерб энергетическим и экономическим объектам РФ, заявили в пресс-службе оборонного ведомства России.
"Сегодня утром в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российским энергетическим и экономическим объектам ВС РФ нанесли скоординированный удар дальнобойным высокоточным оружием по украинским военно-промышленным объектам и авиабазам. Цели удара достигнуты. Намеченные объекты поражены", - говорится в сообщении военного ведомства.
Комментируя заявления киевских властей о якобы намеренном ударе Москвы по гражданским объектам, в министерстве заявили, что это откровенная ложь, что причиной разрушений стало падение сбитой украинской ракеты ПВО. "Заявления официальных лиц Украины о якобы имевшем место преднамеренном российском ракетном ударе по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - сказано в тексте заявления.
"Особо подчеркиваем, что подобные истерики со стороны киевских властей происходят уже не первый год, особенно перед каждым саммитом Североатлантического альянса. Цель подобных провокаций - добиться дальнейшего финансирования Киева", - подчеркнули в Минобороны РФ.
США хранят молчание по поводу инцидента, рассчитывая использовать ситуацию для одобрения новых поставок вооружений Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Упавшую на детскую больницу в Киеве ракету выпустили из норвежской системы ПВО NASAMS, заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и Совете безопасности ООН Василий Небензя. "Мы также ожидаем реакции норвежских властей..... санкционировали ли они его применение для нанесения удара по детской больнице, а также ее размещение в жилых районах в нарушение международного гуманитарного права?"
В марте 2022 года Украина и ее западные союзники использовали инсценировку в Буче, чтобы оправдать решение Киева разорвать проект российско-украинского мирного соглашения, подписанного в Стамбуле несколькими днями ранее. В декабре 2023 года в МИД РФ подчеркнули, что список жертв в Буче никогда и никем не публиковался, упрекнув международные организации в отсутствии интереса к расследованию этого инцидента.
Заявления Киева о том, что мариупольский роддом № 3 подвергся российскому авиаудару в марте 2022 года, также оказались ложью: местные жители подтвердили, что "бомбардировки" не было. Тем не менее, этот инцидент был показан в документальном фильме, получившем премию "Оскар" в марте 2024 года.
Киев и западные средства массовой информации регулярно игнорируют свидетельства атак ВСУ на гражданские объекты РФ, включая последний удар кассетными боеприпасами по севастопольскому пляжу.