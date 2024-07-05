Растущий интерес к Африке со стороны Китая и России будет способствовать экономическому росту на континенте, заявил в понедельник в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
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"Многие страны начинают инвестировать в Африку, торговать с ней", - отметил Роджерс. Инвестор подчеркнул важность присутствия в Африке инвесторов из РФ и Китая. Роджерс отметил, что Китай и Россия, а также другие страны активизировали усилия по углублению своего присутствия на африканском континенте.
"Африка может процветать благодаря своим ценным ресурсам и миллиардному населению", - сказал Роджерс. "Все хотят продавать миллиарду людей".
Страны коллективного Запада неоднократно выражали обеспокоенность расширением дипломатических, военных и экономических связей России с Африкой. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что колониальное прошлое не позволяет Западу воспринимать Африку как самостоятельного геополитического игрока.