Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Американский инвестор Джим Роджерс предсказал бурный рост экономики Африки
Растущий интерес Москвы и Пекина к Африке стимулирует экономический рост Черного континента - американский инвестор

Растущий интерес к Африке со стороны Китая и России будет способствовать экономическому росту на континенте, заявил в понедельник в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.

Растущий интерес Москвы и Пекина к Африке стимулирует экономический рост Черного континента - американский инвестор (Участник форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", саммит Россия-Африка 2023. РИА Новости / Александр Гальпери)

реклама

"Многие страны начинают инвестировать в Африку, торговать с ней", - отметил Роджерс. Инвестор подчеркнул важность присутствия в Африке инвесторов из РФ и Китая. Роджерс отметил, что Китай и Россия, а также другие страны активизировали усилия по углублению своего присутствия на африканском континенте.

"Африка может процветать благодаря своим ценным ресурсам и миллиардному населению", - сказал Роджерс. "Все хотят продавать миллиарду людей".

Страны коллективного Запада неоднократно выражали обеспокоенность расширением дипломатических, военных и экономических связей России с Африкой. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что колониальное прошлое не позволяет Западу воспринимать Африку как самостоятельного геополитического игрока.

#россия #китай #африка #джим роджерс
2
Показать комментарии (2)
Индия получает 35 000 новейших автоматов Калашникова АК-203 от России
На российском рынке скоро появится новый бренд электрокаров Neta
Российская армия продолжает успешно поражать танки Abrams Вооруженных сил Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
11
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
4
"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
6
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
5
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
15
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
6
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
1
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
Проведены первые ходовые испытания автономного надводного дрона «Нарвал»
1
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
51
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
BI: ВКС России применили новую ФАБ-3000 М-54 с модулями УМПК, способную изменить ход конфликта
+
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
+
Разработчик российских процессоров «Эльбрус» объявил об открытии исходного кода для этой платформы
+
Зеленский приглашает Трампа к диалогу о будущем Украины
2
Инструменты мониторинга нового поколения позволят работодателям выявлять бездельников за компьютером
+
Миллионам приложений для iOS угрожает новая критическая уязвимость
+
Intel готовится снять с производства процессор Core i9-12900KS и модели 10-го поколения
+

Популярные статьи

11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
17
"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
43
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
9
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
3
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара
3
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
60
Обзор ирригатора Sendo PulseBrush V350
2

Сейчас обсуждают

Дед Мороз
18:37
Удачное решение
На Украине превратили Toyota Land Cruiser 70 в легкий броневик с пулеметом и запустили в серию
Игорь Сергеев
18:34
Это они так хотят, но будет всё иначе. Ваще ничего не будет ни летать, ни ползать
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
Chihonya
18:12
Как бы сказал Коля Азиров, кровосиси гадские)
Американский инвестор Джим Роджерс предсказал бурный рост экономики Африки
Kaabar
18:10
Да прекратите оружие поставлять и через две недели мир будет, в чем проблема?!! Аааа.. Сотни миллиардов закопали в надежде пограбить и прикрутить новый рынок сбыта как сделали в РФ в 90-х.. понятно
«Миссия мира»: премьер Венгрии Виктор Орбан после Киева прилетел с визитом в Москву
Джон Коннор
18:08
Самая большая игра -это ГТА5, который более 10 лет. Но в ней очень большой РАЗНООБРАЗНЫЙ мир, много техники, много мелочей, даже травка с цветочками из под заборов растет, зверюшки бегают и ТД.
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Ваня Набоков
18:05
Если это произойдет, то стим окончательно станет помойкой дерьма
Valve может работать над интеграцией эмулятора Android в Steam
Kaabar
17:58
Так говорить и сдерживать - это разные вещи. Пример товарищей справа намекает: одно дело с кастрюлей на голове скакать москаляку на гиляку и другое дело когда ТЦК холодными руками за теплое вымя берут...
Стала известна дата глобального запуска Red Magic 9S Pro с разогнанным чипом Snapdragon 8 Gen 3
Kaabar
17:54
Еще бы там не было роста - выпнули кровососов под зад
Американский инвестор Джим Роджерс предсказал бурный рост экономики Африки
AndreySE-VL
17:51
"А как дышал, как дышал..." ))
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
Chihonya
17:40
шаришь) Шеша, тебе обзор своей бахчи запилить надо, обещаю пять звезд и положительные коменты)
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем