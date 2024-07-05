Растущий интерес Москвы и Пекина к Африке стимулирует экономический рост Черного континента - американский инвестор

Растущий интерес к Африке со стороны Китая и России будет способствовать экономическому росту на континенте, заявил в понедельник в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.

Растущий интерес Москвы и Пекина к Африке стимулирует экономический рост Черного континента - американский инвестор (Участник форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", саммит Россия-Африка 2023. РИА Новости / Александр Гальпери)

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"Многие страны начинают инвестировать в Африку, торговать с ней", - отметил Роджерс. Инвестор подчеркнул важность присутствия в Африке инвесторов из РФ и Китая. Роджерс отметил, что Китай и Россия, а также другие страны активизировали усилия по углублению своего присутствия на африканском континенте.

"Африка может процветать благодаря своим ценным ресурсам и миллиардному населению", - сказал Роджерс. "Все хотят продавать миллиарду людей".

Страны коллективного Запада неоднократно выражали обеспокоенность расширением дипломатических, военных и экономических связей России с Африкой. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что колониальное прошлое не позволяет Западу воспринимать Африку как самостоятельного геополитического игрока.