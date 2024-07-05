Выстрел 3ВБМ17 с оперённым бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 "Манго" эффективно поражает современные танки, оснащённые композитной бронёй.

Москву и Нью-Дели связывает долгая дружба и плодотворная совместная работа в оборонной сфере, а также лицензионное производство оружия и боеприпасов в Индии.

Танки Т-90 индийской армии движутся во время учений "Сударшан Шакти" в Бугунди в пустыне Бармер штата Раджастхан недалеко от границы Индии с Пакистаном, Индия, понедельник, 5 декабря 2011 года.

реклама

Рособоронэкспорт", входящий в российскую оборонную корпорацию "Ростех", начал производство бронебойных танковых боеприпасов "Манго" в Индии, говорится в заявлении корпорации, опубликованном в четверг.

Данное сотрудничество осуществляется в соответствии с индийскими инициативами Make in India и Atmanirbhar Bharat Abhiyaan. Рособоронэкспорт совместно с индийским оборонным конгломератом подготовил к запуску ключевые производственные линии.

"Завершен очередной важный этап российско-индийского сотрудничества, соответствующего требованиям инициатив "Сделай в Индии" и "Самодостаточная Индия". На базе индийской оборонной инфраструктуры "Рособоронэкспорт" создал необходимые производственные мощности для выпуска танковых боеприпасов "Манго". Это позволяет Индии приступить к освоению переданной технологии и организовать производство", - сообщил гендиректор Рособоронэкспорт Александр Михеев. “Работа "Рособоронэкспорта" в Индии - "яркий пример всестороннего индустриального партнерства, в рамках которого разработаны совместные проекты для всех родов войск с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух государств", - подчеркнул Михеев.

В свою очередь, глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что степень локализации российского производства боеприпасов в Индии в будущем будет расти.

"Ростех имеет значительный опыт промышленного партнерства с дружественными государствами. Многие проекты включают в себя передачу технологий и обмен опытом. Такое партнерство позволяет стране-импортеру развивать собственное производство, что является конкурентным преимуществом для Ростеха как ведущего поставщика оборонных решений. Мы намерены реализовать несколько таких проектов с Индией", - отметил Чемезов. Среди них - лицензионное производство танков Т-90, подкалиберных бронебойных снарядов "Манго" и других современных систем вооружений.

Выстрел 3ВБМ17 с оперённым бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 "Манго" эффективно поражает современные танки, оснащённые композитной бронёй.

Глава Ростеха добавил, что в будущем, для обеспечения высочайшей степени локализации выпуска снарядов "Манго", компания планирует запустить производство пороха в Индии. Кроме того, российская компания намерена наращивать потенциал индийских вооруженных сил на базе оборонного холдинга Индии.

Стрельба из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" / Фото предоставлено Министерством обороны Российской Федерации

Это не первый случай, когда Россия и Индия совместно работают над производством военной техники в крупнейшей демократической стране мира. В прошлом году Москва и Дели заключили соглашение о производстве в Индии переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С", сообщает индийский журналист Паван Атри.

Системы "Игла-С" предполагается использовать в недавно созданных подразделениях ПВО ВС Индии для применения в горных районах на больших высотах. По данным индийских СМИ, один полк уже оснащен этими российскими системами. Ожидается, что по мере продолжения поставок их получат и другие соединения индийских ПВО.

Эта партия является частью более крупного контракта, в рамках которого остальные системы будут производиться в Индии. Закупка этих систем направлена на укрепление потенциала ПВО малой дальности индийской армии, прежде всего в условиях высокогорной местности вдоль северных границ.

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), к которым относится "Игла-С", используются подразделениями ПВО ВС Индии для поражения маловысотных воздушных угроз, включая самолеты, беспилотники и ракеты. Они особенно эффективны в условиях труднопроходимой местности.

В настоящее время на вооружении индийской армии стоят системы "Игла-1М", которые срочно нуждаются в замене в связи с устареванием. Контракт на производство ПЗРК "Игла-С" для Индии был заключен в ноябре прошлого года. В общей сложности Нью-Дели заказал 120 пусковых установок и 400 ракет.