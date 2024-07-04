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amv212
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
Приготовьтесь увидеть вспышку новой - она будет видима на ночном небе в ближайшие пару месяцев

Новая звездная система, T Coronae Borealis, может стать видимой - на несколько дней - невооруженным глазом в период с начала июля по сентябрь. Научный журналист Эбигейл Билл* объяснила, как ее обнаружить.

В ближайшие месяцы на ночном небе произойдет вспышка новой, видимая невооруженным глазом. NASA/Goddard Space Flight Center

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На этой неделе, рассказывает Билл, мы сосредоточим внимание на объекте, который сейчас является тусклым пятном, но так будет продолжаться недолго. Это связано с тем, что в ближайшие несколько месяцев на ночном небе должна появиться "новая" звезда.

На самом деле, это звезда не совсем новая - она существует уже миллиарды лет. Новым является то, что она будет видна невооруженным глазом некоторое время, пока будет происходить взрывное событие, называемое вспышкой новой.

Объект под названием T Coronae Borealis - или "Полыхающая звезда" - по большому счету является бинарной звездной системой, состоящей из белого карлика и красного гиганта, вращающихся друг вокруг друга. Голодный белый карлик за счет своей гравитации крадет водород у своей звезды-компаньона. "Как только накопится достаточно материала, [он] достигнет критической температуры, что приведет к синтезу водорода в гелий", - говорит Марк Холландс, астроном из Уорикского университета (Великобритания). "Этот мощный ядерный взрыв выбросит газ с поверхности белого карлика в виде горячей светящейся оболочки. В результате мы увидим, как система станет в тысячи раз ярче".

Хотя точная дата этого события неизвестна, астрономы давно наблюдают за системой и предполагают, что это произойдет в ближайшее время. После того, как в марте 2023 года наблюдалось падение яркости, что обычно происходит перед появлением новой звезды, они прогнозируют, что она взорвется в период с начала июля по конец сентября. После взрыва система на несколько дней станет почти столь же яркой, как Полярная звезда.

Лучший способ, подготовиться к этому событию, считает Билл, - ознакомиться с участком неба, где обитает эта звездная система. T Coronae Borealis находится в небольшом одноименном созвездии Corona Borealis, CrB или Северная Корона. А Северную Корону в свою очередь можно найти между Ботесом и Геркулесом - двумя гораздо более крупными созвездиями на северном небе.

Приготовьтесь увидеть вспышку новой - она будет видима на ночном небе в ближайшие пару месяцев

Искать Северную Корону лучше всего по двум звездам: Арктур, который находится с апреля по июнь высоко над горизонтом в южной части неба, а во второй половине лета — в юго-западной, и Вегу, которая находится ниже на небе и на востоке. Это две самые яркие звезды в северном полушарии, поэтому разглядеть их там будет несложно. Если посмотреть прямо между ними, то можно заметить подковообразную группу звезд: это Corona Borealis. Из южного полушария Арктур будет находиться ниже на северо-востоке. Если вы находитесь в южном полушарии, Арктур будет расположен ниже на северо-востоке. Вега будет видна у восточного горизонта, а Северная Корона - ниже в северо-восточной области неба

Когда произойдет вспышка, "новая" звезда станет самой яркой в созвездии, поэтому ее трудно будет не заметить. Она появится чуть ниже и левее главной "подковы". Подобные события происходят нечасто - эта звездная система является одной из 10 известных повторных новых - они взрываются с периодичностью примерно раз в 80 лет.

* Эбигейл Билл - научный журналист, специализирующийся на физике, астрономии и космологии. Она получила степень магистра по физике в Даремском университете (Великобритания) и степень магистра по научной журналистике в Лондонском университете Сити.

#космос #новая звезда #вспышка новой
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