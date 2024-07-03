Вооруженные силы Индии получили первую партию основных боевых танков Т-90 Mk-III, произведенных по российской лицензии.

Российский танк Т-90МС на выставке "Армия-2023". Архивное фото. РИА Новости / Максим Блинов.

Индию и Россию связывает давнее партнерство в области оборонной промышленности, включая сотрудничество в производстве ракет, стрелкового оружия и бронетехники.

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Индийская армия получила первую партию из 10 основных боевых танков (ОБТ) Т-90 Mk-III от государственной компании Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL). Об этом сообщило в конце прошлого месяца военное издание Janes.

"Танки нового образца были построены на “Индийском танкостроительном заводе” (Heavy Vehicles Factory, HVF) компании AVNL в соответствие с условиями лицензионного соглашения с Россией", - заявил официальный представитель AVNL.

Контракт на поставку 464 новых танков Т-90 Mk-III для вооруженных сил Индии был заключен с HVF в 2019 году, и передача 10 единиц этой техники является частью этой сделки.

Представители HVF заявили, что церемония выкатки первого комплекта танков Т-90 Mk-III стала важной вехой в стремлении компании передать модернизированную военную технику Вооруженным силам Индии.

Среди ключевых особенностей Т-90 Mk-III MBT - передовая система автоматического сопровождения целей, прицельные комплексы собственной разработки и современный цифровой баллистический компьютер, способный выдержать мощные взрывы вражеских снарядов.

Кроме того, танки Т-90 Mk-III оснащены первым в своем роде командирским прицелом, работающим в средневолновом инфракрасном диапазоне (MWIR). Уникальное устройство было разработано ведущей индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и государственной компанией Bharat Electronics Limited (BEL). Бойцы индийской армии на боевых танках T-90 "Бхишма" принимают участие в параде в честь 75-го Дня Республики Индии в Нью-Дели 26 января 2024 года. Money Sharma

По данным Министерства обороны Индии, командирский прицел среднего волнового инфракрасного диапазона (MWIR) с помощью тепловизора позволяет экипажу танка в дневное время обнаруживать цели на расстоянии до 8 километров. Ночью же эти танки могут отслеживать цели в радиусе до 5 километров с помощью лазерного дальномера (LRF).

"Благодаря коррекции баллистического программного обеспечения и LRF, командир Т-90 получает возможность точно обнаруживать, поражать и нейтрализовать цели", - пояснили в индийском оборонном ведомстве.