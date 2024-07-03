Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Индийская армия получила первую партию новой версии танков Т-90
Вооруженные силы Индии получили первую партию основных боевых танков Т-90 Mk-III, произведенных по российской лицензии.

Российский танк Т-90МС на выставке "Армия-2023". Архивное фото. РИА Новости / Максим Блинов.

Индию и Россию связывает давнее партнерство в области оборонной промышленности, включая сотрудничество в производстве ракет, стрелкового оружия и бронетехники.

реклама

Индийская армия получила первую партию из 10 основных боевых танков (ОБТ) Т-90 Mk-III от государственной компании Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL). Об этом сообщило в конце прошлого месяца военное издание Janes.

"Танки нового образца были построены на “Индийском танкостроительном заводе” (Heavy Vehicles Factory, HVF) компании AVNL в соответствие с условиями лицензионного соглашения с Россией", - заявил официальный представитель AVNL.

Контракт на поставку 464 новых танков Т-90 Mk-III для вооруженных сил Индии был заключен с HVF в 2019 году, и передача 10 единиц этой техники является частью этой сделки.

Представители HVF заявили, что церемония выкатки первого комплекта танков Т-90 Mk-III стала важной вехой в стремлении компании передать модернизированную военную технику Вооруженным силам Индии.

Среди ключевых особенностей Т-90 Mk-III MBT - передовая система автоматического сопровождения целей, прицельные комплексы собственной разработки и современный цифровой баллистический компьютер, способный выдержать мощные взрывы вражеских снарядов.

Кроме того, танки Т-90 Mk-III оснащены первым в своем роде командирским прицелом, работающим в средневолновом инфракрасном диапазоне (MWIR). Уникальное устройство было разработано ведущей индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и государственной компанией Bharat Electronics Limited (BEL).Бойцы индийской армии на боевых танках T-90 "Бхишма" принимают участие в параде в честь 75-го Дня Республики Индии в Нью-Дели 26 января 2024 года. Money Sharma

По данным Министерства обороны Индии, командирский прицел среднего волнового инфракрасного диапазона (MWIR) с помощью тепловизора позволяет экипажу танка в дневное время обнаруживать цели на расстоянии до 8 километров. Ночью же эти танки могут отслеживать цели в радиусе до 5 километров с помощью лазерного дальномера (LRF).

"Благодаря коррекции баллистического программного обеспечения и LRF, командир Т-90 получает возможность точно обнаруживать, поражать и нейтрализовать цели", - пояснили в индийском оборонном ведомстве.

#россия #индия #военная техника #т-90 #т-90 mk-iii
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
1
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
1
Внезапное разрушение российского спутника на орбите Земли заставило экипаж МКС укрыться на станции
1
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
1
Российский «Микрон» готов начать массовое производство чипов по 65-нм узлу, но только в 2028г
7
NVIDIA перечислила процессоры Intel и AMD, которые больше не будут получать новых драйверов
+
Марсианский орбитальный аппарат "Одиссей" сделал снимок самого большого вулкана в Солнечной системе
+
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
9
Для PlayStation запатентовали технологию обратной совместимости
4
31 июля AMD выпустит ещё два процессора Ryzen для старого сокета АМ4
7
В новой игре от Bend Studio ожидается сюжетная кампания
+
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
+
Galaxy S25 сможет запустить Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду
3
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
7
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
6
Metaphyuni представила новый мини ПК Genesis Cube с процессором Ryzen 7 8845HS
+
Sony закрывает большой завод по производству оптических накопителей CD, DVD и даже Blu-ray-дисков
+
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
+
Первый поезд BYD с 260 автомобилями отправился в Узбекистан с нового сухого порта Чжэнчжоу
+
GeForce RTX 4080 на Amazon стоит на $100 ниже рекомендованной цены и выгоднее Radeon RX 7900 ХТХ
3

Популярные статьи

Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
38
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
20
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
10
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
213
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
3
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
13
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
17

Сейчас обсуждают

Grotlon
05:17
Какие-то села берут, часть из которых ВСУ обратно отбивает. Так это война в ближайшее десятилетие не закончится.
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Учи Сипласплас
05:12
Наконец-то
Google отказывается от Samsung и доверяет производство чипов Tensor G5 TSMC
zik3ak
05:10
Модули 16GB на B-die - только двуранги. И делитель 1 к 1 1866@3733
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
zik3ak
05:05
Раньше можно было настраивать курву неделю... Теперь месяц.
AMD представляет инструмент разгона Curve Shaper для процессоров Ryzen 9000
Такой то
04:53
по видимому и президент "по всему этому" у них имеется
Высокотехнологичные БПЛА - General Atomics и Anduril борются за лидерство в программе CCA ВВС США
nukemall
04:49
Баллистические это тупо летящие по траектории заданной на старте, квазибаллистические - способные маневрировать. Так что "квази" лучше, чем чисто "баллистика".
Global Times: Китайский дальний "стратег" H-6K теперь может нести четыре гиперзвуковые ракеты YJ-21
Такой то
04:47
не позорь фамилию, петя
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
Такой то
04:43
что за "Эксперт Попов"?
Эксперт Попов назвал основную причину, почему РФ не сбивает беспилотники НАТО у границ Крыма
32Влад32
03:41
Ну ты и дурак!
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Антон Тутынин
03:27
Запад будет пытаться держать хорошее лицо при плохой карте.. . Чему удивляться? Не первый день война...
МО РФ подтвердило уничтожение большого количества самолётов ВСУ в ходе ракетного удара по аэродрому в Миргороде
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем