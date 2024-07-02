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amv212
Financial Times: Арсеналы НАТО истощены — Украина поглотила все запасы западного альянса
НАТО испытывает серьезную "нехватку ключевых вооружений" - Киев поглотил все запасы западного блока

На фоне продолжающегося конфликта на Украине в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о том, что отправка имеющихся запасов вооружений в Киев привела к "истощению" арсеналов в самой Европе. Именно это заставило альянс разработать очередной оборонный план, призывающий принять срочные меры по увеличению количества и уровня боеготовности систем противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает издание Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Украинские военнослужащие загружают в грузовик ящики с американскими ракетами FIM- 92 Stinger (на переднем плане) и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) после доставки в аэропорт "Борисполь" в Киеве 13 февраля 2022 года. Agence France-Presse, AFP 2023 / Sergei Supinsky

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Необходимо устранить "критические пробелы" в боевой готовности альянса, цитирует издание трех европейских чиновников, поскольку блок продолжает накачивать Украину оружием.

Предполагается, что план, предложенный тремя странами Балтии - Эстонией, Литвой и Латвией, в итоге будет принят.

В мае на встрече в Паланге (Литва) министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии представили документ Allied Capability Delivery Commitment (ACDC). Тогда, выступая на пресс-конференции вместе с латвийским министром Андрисом Спрудсом и литовским министром Лауринасом Кащюнасом, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что инициатива требует дополнительных средств и что минимальный уровень расходов в 2%, согласованный на саммите 2023 года, больше не является "достаточным".

В соответствии с пятилетним планом альянс намерен активизировать работу по закупке "средств противовоздушной обороны, систем дальнего огневого поражения и военной амуниции", сообщил изданию Туули Дунетон, заместитель министра обороны Эстонии по вопросам оборонной политики.

"Поставка этих [вооружений] в более сжатые сроки, чем планировалось изначально, потребует привлечения дополнительных инвестиций", - заявил один из европейских чиновников. Он добавил, что этот план в целом был согласован на июньской встрече министров обороны стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе.

Что касается Вашингтона, то он "поддерживает инициативу и работает с союзниками над тем, как включить ее в итоговые документы саммита", - цитирует издание представителя госдепартамента США. По словам представителя латвийской стороны, идеи, лежащие в основе предложения, будут "заложены" в "Обязательство оборонной промышленности", которое, как ожидается, будет подписано на саммите.

Саммит стран НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Он будет приурочен к знаковой 75-й годовщине альянса, основанного в 1949 году.  Тема предстоящего мероприятия - "Украина и трансатлантическая безопасность".  НАТО не планирует направлять Украине приглашение на вступление в свои ряды на саммите в США.

Союзникам по НАТО предстоит серьезно увеличить расходы на оборонку и заключить дополнительные контракты на поставки вооружений, поскольку Украина поглотила все запасы западного альянса. Европейские союзники блока располагают лишь малой частью средств ПВО, которые им потребуются, если прокси-конфликт на Украине перерастет в прямое противостояние России и НАТО, пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц.

Вместе с тем, украинский конфликт принес огромные прибыли ведущим американским оборонным подрядчикам, взвинтив их акции и увеличив их капиталы. Впрочем, пока США и Европа продолжают тратить деньги своих налогоплательщиков на оружие для Украины, ВС РФ продолжают методично уничтожать это самое оружие.

Россия постоянно предостерегает страны Запада от поставок оружия Киеву, заявляя, что такого рода помощь приведет лишь к затягиванию украинского конфликта. Кроме того, Москва неоднократно отвергала провокационные заявления Запада о якобы существующей "российской угрозе", считая их необоснованными.

В начале года президент России Владимир Путин заявил, что утверждения Запада о планах Москвы развязать войну с НАТО - "просто чушь". Президент Путин также назвал домыслами и бредом сообщения о планах России напасть на Европу после завершения специальной военной операции на Украине.

#россия #украина #нато #владимир путин #financial times
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