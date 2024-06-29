Африканское командование Франции: Париж пытается "собрать осколки операции "Бархан" — французский журналист Жак-Мари Бурже

Африканское командование Франции: Париж пытается "собрать осколки операции "Бархан"

Правительство Франции создало Африканское командование Вооруженных сил республики, его главой назначен бригадный генерал Паскаль Ианни. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном бюллетене Французской Республики - Journal officiel. Это решение было принято на фоне стремительного сокращения влияние Франции на Африканском континенте.

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Французский солдат из 1-го полка "Спахи" с логистической миссией (MISLOG-BANGUI) в Центральноафриканской Республике патрулирует периметр своей базы в лагере М'Поко, Банги, 13 сентября 2022 года, Agence France-Presse, AFP, 2023 г. Barbara Debout.Париж пытается "собрать осколки операции "Бархан", - заявил в интервью РИА Новости французский журналист Жак-Мари Бурже, комментируя создание нового Африканского командования Франции.

Он имел в виду возглавляемую Францией военную операцию "Бархан" в Сахеле в 2014-2022 годах, направленную на борьбу с повстанцами-джихадистами в регионе и в итоге оказавшуюся провальной.

"Нужно было что-то сделать, чтобы сохранить присутствие. В действительности новая структура не является боевой в прямом понимании. Это прежде всего информационная система, система "подслушивания", инструмент, способный по мнению Парижа, обеспечить как можно более незаметное проникновение в Африку", - сказал он.

Генерал Паскаль Ианни, назначенный руководителем нового командования, "всю свою карьеру провел в военных университетах на политических должностях, он ни дня не проработал в полевых условиях. Его специальностью была стратегия и особенно вопросы влияния".

Присутствие Франции в Африке, по словам Бурже, "изменит свою форму, поскольку раньше мы были в Африке как дома [...] На протяжении XIX века и начала XX века здесь было наше военное присутствие, варварское и разрушительное[...] И африканцы этого не забыли".

Таким образом, Париж пытается создать "базы, которые позволят вмешиваться в дела других государств из Кот-д'Ивуара, из Сенегала, из Габона", - добавил он. Но с военной точки зрения "это абсолютно бессмысленно", подчеркнул он.

"Паскаль Йенни собирается встретиться с африканскими лидерами, чтобы заручиться их благосклонностью или создать новый альянс? Не думаю, что это его уровень", - отметил журналист. "Это будет просто вопрос присутствия в качестве консьержа. Время, когда Франция чувствовала себя как дома во всех странах Западной Африки, прошло. Закончилось", - резюмировал Жак-Мари Бурже.

Французский военнослужащий стоит рядом с африканскими войсками, участвующими в церемонии официальной реорганизации сил в миротворческую миссию Организации Объединенных Наций, в Бамако, Мали. Associated Press, AP Photo / Harouna Traore

Французское правительство создало Африканское командование в составе вооруженных сил страны, назначив его командующим бригадного генерала Паскаля Ианни. "Париж пересматривает свое военное присутствие в Африке, в связи с чем французская армия сформировала африканское командование для этого континента, говорится в постановлении правительства".

"Главнокомандующим Африканского командования назначен бригадный генерал Паскаль Ианни", - сообщается в постановлении правительства о военных назначениях, опубликованном в четверг. Ианни приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа.

Обсуждение создания Африканского командования велось на фоне сокращения Парижем численности своих войск на континенте, сообщили AFP источники в начале этого месяца, уточнив, что правительство страны планирует сократить свой контингент в Западной и Центральной Африке до нескольких сотен военнослужащих в рамках "обновленного, более сдержанного" партнерства.

Париж планирует в общей сложности разместить около 100 военнослужащих в Габоне и Сенегале, в то время как ранее в каждой стране было размещено по 350 человек. Военное присутствие в Кот-д'Ивуаре, как сообщается, будет сокращено с 600 до 100 человек, а в Чаде Франция развернет около 300 военнослужащих по сравнению с 1000, которые ранее присутствовали в этом африканском государстве.

В 2022 году французские военные, находившиеся в африканском регионе Сахель с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали, в связи с решением властей этой страны расторгнуть двустороннее соглашение в сфере обороны. В ноябре 2022 года президент Французской Республики Эммануэль Макрон объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В конце 2022 года французские военнослужащие также покинули Нигер после того, как правительство этой страны, пришедшее к власти в результате госпереворота, разорвали связи с Парижем. В марте 2023 года о расторжении договора о военной помощи с Францией, подписанного более 60 лет назад, объявили власти Буркина-Фасо. Внешнеполитическое ведомство Буркина-Фасо уведомило французскую сторону о том, что французские военные должны покинуть страну в течение месяца.