Эксперт рассказал, как может решение о призыве в армию иудев-ультраортодоксов повлиять на ситуацию в стране

Верховный суд Израиля (БАГАЦ) постановил призвать на срочную военную службу ультраортодоксальных евреев. Нынешняя коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху в основном опирается на партии, выступающие против этого решения. Израильский политолог, специалист по русскоязычной общине Израиля Зеэв Ханин, рассказал, как это событие может повлиять на ситуацию в стране.

Ультраортодоксальные евреи набирают воду из горного источника в окрестностях Иерусалима, чтобы использовать ее для выпечки тонких пресных лепешек, известных как маца, во время церемонии "Маим Шелану" ("Вода, которая переночевала" или "Отдохнувшая вода") 2 апреля 2015 года. Agence France-Presse, AFP 2023 / Thomas Coex

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Верховный суд Израиля постановил — мужчины-ультраортодоксы должны пройти службу в армии

25 июня Верховный суд Израиля заявил, что "неисполнение положений закона" о воинской обязанности "представляет собой серьезное нарушение верховенства права", и постановил, что ультраортодоксальные израильтяне, известные как харедим, должны идти в армию наравне со своими сверстниками. "В разгар изнурительной войны бремя неравенства ощущается как никогда остро и требует решения", - пояснил суд.

Ультраортодоксальные мужчины были освобождены от воинского призыва с момента основания государства. По некоторым оценкам, сейчас эта община составляет 13-14 процентов населения Израиля, которое приближается к 10 миллионам.

Это решение может нанести удар по правящей коалиции, поскольку ультрарелигиозные партии ШАС и Объединенный иудаизм Торы (UTJ) - союзники Нетаньяху - ранее угрожали её покинуть , если освобождение ультраортодоксов от призыва будет отменено.

Пока, на данном этапе, кардинальных изменений в коалиции не ожидается - правительство скорее всего сохранит свои позиции, но "фактор нестабильности и разногласий" в какой-то момент может подтолкнуть премьер-министра к проведению досрочных выборов", - заявил в интервью РИА Новости профессор Зеэв Ханин, преподаватель политологии и социологии современных еврейских общин в израильском университете имени Бар-Илана.

Профессор добавил, что маневр Нетаньяху с досрочными выборами может сработать, если премьер-министр укрепит свои позиции за счет сделки с заложниками. "Но это пока не очевидно: ХАМАС считает, что время на его стороне и он контролирует ситуацию", - заметил обозреватель.

Ханин пояснил, что решение суда никоим образом не подразумевает незамедлительного призыва на военную службу евреев- ультраортодоксов. Он считает, что сначала министерство обороны должно определить "призывные квоты" для представителей харедимной молодежи, что займет некоторое время.

"Ожидается, что в следующий призыв в военкоматы должны прибыть 3 000 представителей этой группы, а затем армия решит, что именно с ними делать. Понятно, что на фронт их не отправят, потому что для этого требуется серьезная подготовка. Но они смогут заменить тех солдат, которые задействованы в "операциях боевого обеспечения", - пояснил эксперт, имея в виду, главным образом, службы тыла.

По словам Ханина, суд принял такое решение, руководствуясь двумя основными факторами. Во-первых, принцип справедливого распределения военного, гражданского и экономического бремени очень важен для израильского общества, подчеркнул он.

Политолог отметил, что большинство израильтян требуют, чтобы ультраортодоксальные мужчины служили в армии, а затем интегрировались в общий рынок труда. Несмотря на то, что они составляли небольшую часть израильского общества, их не призывали в армию. По словам Ханина, сегодня ситуация изменилась: "Речь идет о десятках тысяч человек из 10-миллионного населения страны".

Во-вторых, продолжающаяся война Израиля в секторе Газа и на нескольких других фронтах сделала этот вопрос особенно актуальным.

"Израильской армии нужны люди... для участия в полицейских операциях, для проведения военных операций, для поддержки армии и так далее, а также для работы на гражданской службе - медицинской, социальной и так далее", - добавил эксперт.

Реагируя на решение суда, некоторые израильские издания написали, что правительство Нетаньяху теоретически может внести законопроект, предоставляющий ультраортодоксальным евреям полное освобождение от службы в армии. Однако сделать это будет весьма непросто, учитывая, что большинство депутатов от партии "Ликуд" дали понять, что не будут голосовать за такой законопроект в условиях продолжающегося конфликта.

Срок действия положений Закона о службе безопасности, освобождающих молодых мужчин-ультраортодоксов от исполнения воинской обязанности, истек в июне прошлого года, что позволило Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвать на военную службу любого, кто соответствует критериям годности.