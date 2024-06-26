Министр иностранных дел Великобритании Кэмерон объяснил российским пранкерам, почему Украину не пригласят в состав Североатлантического альянса на ближайшем саммите

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Украина не будет приглашена в ряды Североатлантического альянса на июльском саммите, потому что Вашингтон против этого, сообщил в интервью Вовану и Лексусу глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

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Кэмерон объяснил российским пранкерам, почему Украину не пригласят в состав Североатлантического альянса на ближайшем саммите. На снимке премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон садится на заднее сиденье автомобиля, когда он покидает Даунинг-стрит, 10, чтобы принять участие в заседании по вопросам правительства Соединенного Королевства в здании парламента, Лондон, среда, 3 июня 2015 года. Associated Press News,AP Photo / Matt Dunham

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Вован и Лексус, опубликовали соответствующую видеозапись на своем Telegram-канале. В своем "интервью" Кэмерон заявил, что США против вступления Украины в военный блок и что Владимиру Зеленскому лучше не спорить с этим решением.

Британский министр также похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за его энтузиазм в отношении Украины. Но он добавил, что британское правительство в частном порядке призывало Францию не провоцировать дальнейшую эскалацию напряженности заявлениями об отправке своих военнослужащих на Украину.

"Я приветствую тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход. То есть я считаю, что проблема в том, что, если вы введете иностранные войска на территорию Украины, вы создадите цель для [президента Российской Федерации Владимира] Путина", - отметил Кэмерон.

"Мне очень импонирует энтузиазм французов, но я не уверен, что они выбрали верный путь", - добавил он. "Мы не собираемся с ними вступать в полемику, мы просто пытаемся сказать им в частном порядке: " Давайте еще раз обсудим, что мы можем предпринять, чтобы действительно помочь Киеву [без эскалации напряженности]". Российские пранкеры Вован (слева) и Лексус на Восточном экономическом форуме. РИА Новости / Григорий Сысоев

Кэмерон подчеркнул, что Соединенное Королевство - "самый ярый союзник Украины" и что помощь Киеву не прекратится, даже если к власти придет новое правительство партии лейбористов. Однако, добавил он, в этом вопросе слишком многое зависит от Соединенных Штатов, которые не принимают должного участия, а также от Германии.