Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Кэмерон рассказал российским пранкерам, почему Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите
Министр иностранных дел Великобритании Кэмерон объяснил российским пранкерам, почему Украину не пригласят в состав Североатлантического альянса на ближайшем саммите

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Украина не будет приглашена в ряды Североатлантического альянса на июльском саммите, потому что Вашингтон против этого, сообщил в интервью Вовану и Лексусу глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

реклама

Кэмерон объяснил российским пранкерам, почему Украину не пригласят в состав Североатлантического альянса на ближайшем саммите. На снимке премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон садится на заднее сиденье автомобиля, когда он покидает Даунинг-стрит, 10, чтобы принять участие в заседании по вопросам правительства Соединенного Королевства в здании парламента, Лондон, среда, 3 июня 2015 года. Associated Press News,AP Photo / Matt Dunham

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Вован и Лексус, опубликовали соответствующую видеозапись на своем Telegram-канале. В своем "интервью" Кэмерон заявил, что США против вступления Украины в военный блок и что Владимиру Зеленскому лучше не спорить с этим решением.

Британский министр также похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за его энтузиазм в отношении Украины. Но он добавил, что британское правительство в частном порядке призывало Францию не провоцировать дальнейшую эскалацию напряженности заявлениями об отправке своих военнослужащих на Украину.

"Я приветствую тот факт, что французы изменили свою точку зрения, но я не уверен, что это правильный подход. То есть я считаю, что проблема в том, что, если вы введете иностранные войска на территорию Украины, вы создадите цель для [президента Российской Федерации Владимира] Путина", - отметил Кэмерон.

 "Мне очень импонирует энтузиазм французов, но я не уверен, что они выбрали верный путь", - добавил он. "Мы не собираемся с ними вступать в полемику, мы просто пытаемся сказать им в частном порядке: " Давайте еще раз обсудим, что мы можем предпринять, чтобы действительно помочь Киеву [без эскалации напряженности]".Российские пранкеры Вован (слева) и Лексус на Восточном экономическом форуме.  РИА Новости / Григорий Сысоев

Кэмерон подчеркнул, что Соединенное Королевство - "самый ярый союзник Украины" и что помощь Киеву не прекратится, даже если к власти придет новое правительство партии лейбористов. Однако, добавил он, в этом вопросе слишком многое зависит от Соединенных Штатов, которые не принимают должного участия, а также от Германии.

#украина #нато #кэмерон #лексус #вован #вован и лексус #пранкеры #российские пранкеры
+
Написать комментарий (0)
Германия передала администрации Зеленского партию грузовых автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
6
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В России строят новый завод по производству электроники
73
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
45
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
1
Ученые в США изобрели «микроконденсаторы» со 170-кратным скачком плотности энергии
4
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
+

Популярные статьи

АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
45
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Мое мнение об Alan Wake 2
20
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
11
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
14
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
4
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
16:48
Ох, Вы ещё и в юриспруденции не разбираетесь. Это не американцы должны доказывать неучастие, это мы должны доказательства того, что БПЛА участвует в боевых действиях на стороне Киева, искать и предост...
Военкор рассказал, как МиГ-31 прогнал американский БПЛА-разведчик подальше от Крыма
RadeonFooker
16:46
Да что ж блин все никак не крах-нется этот гребаный икс бокс. Данте начнет что-нибудь другое тогда крахать.
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
Cowboy Huggies
16:29
Ты мой рембо комнатный ))))). Зря энергию только тратишь )))))), все равно ты ничего этим не добьешься )))))), иди провокации у себя в петушатнике устраивай, обиженный петушок )))))) Сам же про петухо...
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
Джон Коннор
16:28
Лол жжошь )))
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Апшеронский скакел
16:21
Дайте только денег
НАСА гипотетически считает, что астероид с 72% вероятностью столкнется с Землей через 14 лет
genji
16:19
На Озоне и клавиатуры сильно получше этой есть, при этом дешевле.
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:16
Ты сперва за петуха ответь, опущенный )))
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
АМуДя
15:59
ты шо долбишься в глаза, там 2 скрина, в школе был? математику изучал? больше там меньше
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
REY_B_
15:57
Помниться, в 2015 Элизабет Пэрриш разработала и испытала на себе средство, которое удлинило её теломеры "на 20 лет". После чего под это дело основала компанию BioViva. Заявление облетело весь Мир! А п...
Миллиардер Брайан Джонсон решился на генную терапию, надеясь победить природу и жить вечно
Легенда
15:55
тоесть ты считаешь нормальным, то что у флагмана есть комплектация с вёслами? закрыть автоваз- позор россии. вот что надо
Мошенничество при исполнении гособоронзаказа – глава "Уральских заводов" отправлен под арест
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем