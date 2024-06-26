"Это... ускорит процесс отказа от доллара и евро в международных сделках", - подчеркнул эксперт

Евросоюз направит 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов США), прибыли от замороженных активов российского Центробанка, в "Европейский фонд мира" для приобретения средств противовоздушной обороны и боеприпасов для Украины, а также на поддержку оборонной индустрии Киева.

На снимке: банкноты евро в Дортмунде, западная Германия, 27 января 2020 года. Agence France-Presse, AFP 2023 / Ina Fassbender

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня объявил, что блок одобрил изъятие доходов от замороженных активов Российской Федерации.

По словам Борреля, 1,4 миллиарда евро будут перечислены в течение следующего месяца и еще 1 миллиард евро - до конца года. "Это позорное решение", - заявил в интервью РИА Новости американский политолог и международный аналитик Гилберт Доктороу. " Это верх лицемерия - возлагать на "Фонд мира" функции финансирования поставок оружия и военных преступлений. Конечная цель этой "мирной инициативы" - как можно дольше продлить военный конфликт, по крайней мере, до американских выборов в ноябре, ради личных амбиций Джо Байдена".

Из украденных Западом российских денег девяносто процентов планируется потратить на вооружение и лишь десять процентов - на строительные проекты Украины. Вопреки обычному требованию единогласия членов ЕС, Евросоюз обошел вето Венгрии, воспользовавшись "юридической лазейкой".

"Новые миллиарды для Украины. На этот раз за счет нарушения европейских законов и исключения Венгрии", - прокомментировал ранее в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Péter Szijjártó). Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто осудил "бесстыдное нарушение общеевропейских правил", подчеркнув в социальной сети, что "это явное пересечение красной черты".

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Евросоюза и "Большой семерки" заморозили почти 300 миллиардов долларов российских активов. Около 207 миллиардов долларов хранятся в Euroclear, крупнейшей клиринговой палате, расположенной в Бельгии.

"Это приведет к резкому сокращению использования евро в качестве резервной валюты странами Глобального Юга, которые опасаются подобной произвольной и незаконной конфискации их национальных активов европейскими правительствами, когда это соответствует их целям", - считает Доктороу.

Решение Брюсселя "плохое" во всех отношениях, считает Адриэль Касонта, лондонский консультант и юрист по политическим рискам, бывший председатель комитета по международным делам аналитического центра Bow Group. "Прежде всего, оно незаконно, если принять во внимание нарушение принципа суверенного иммунитета суверенной страны, которой является Российская Федерация", - отметил Касонта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

"Это обнажает двойные стандарты Запада, когда речь идет о верховенстве закона и применении правил к странам в равной степени", - продолжил он. Это "однозначно губительно, потому что помогает усилиям по дедолларизации", подчеркнул эксперт. "Это... ускорит процесс отказа от доллара и евро в международных сделках".

Москва неоднократно предупреждала, что примет ответные меры на любые попытки Запада присвоить российские актив, и что любое посягательство на них будет воспринято как воровство. "Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал в интервью РИА Новости в феврале этого года глава Минфина РФ Антон Силуанов, добавив, что В России заморожено не меньше западных активов, чем у них российских.

На прошлой неделе официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила на пресс-брифинге, что Россия располагает широким арсеналом возможных контрмер в ответ на решение "Большой семерки" предоставить Киеву $50 млрд за счет доходов от российских активов.