Содействуя ракетному удару по Севастополю, Запад вывел украинский конфликт на новую ступень эскалации, считает подполковник армии США в отставке и консультант по международным делам Эрл Расмуссен

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk в момент нанесения Вооруженными силами Украины удара по Севастополю американскими ракетами с кассетными боевыми частями находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма.

Способствуя ракетной атаке на Севастополь, США вывели украинский конфликт на новый уровень эскалации, считает подполковник армии США в отставке и консультант по международным делам Эрл Расмуссен. Photo: commons.wikimedia.org/United States Air Force

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Причастность Вашингтона к ракетному удару ВСУ по Севастополю не вызывает никаких сомнений, учитывая, что он был нанесен ракетами ATACMS американского производства, заявили 24 июня в МИД России. В ведомстве отметили, что все полетные задания вводились американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе рядом с Крымским полуостровом курсировал американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk.

"США очень сильно в этом замешаны", - заявил в интервью РИА Новости подполковник армии США в отставке и консультант по международным вопросам Эрл Расмуссен, комментируя украинскую ракетную атаку. "В качестве боеприпасов использовались ракеты с кассетными боевыми частями. Как правило, в большинстве стран это неприемлемо".

Эксперт заявил, что "совершенно понятно, что Global Hawk передавал разведывательную информацию, данные целеуказания и, потенциально, информацию наведения для самой системы ATACMS".

"ATACMS... систему необходимо как-то координировать. Поэтому обычно для наведения на цель и управления ракетой используется информация с беспилотников или спутников", - пояснил Расмуссен. "ATACMS в известной степени предварительно программируется. Но чтобы убедиться, что ракета попала в цель, определенно существует коммуникация определенного типа с беспилотной системой".

В воскресенье в 12:15 по местному времени вооруженные силы Украины атаковали российский город Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Однако взрыв пятой кассетной боеголовки привел к гибели четырех мирных жителей, еще 153 человека получили ранения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В октябре 2023 года власти США признали, что тайно передали Украине базовую версию ATACMS block I (MGM 140A) с дальностью поражения 165 километров. Более дальнобойные ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, были тайно добавлены в пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов и поставлены Украине в апреле этого года.

Здание Министерства иностранных дел России

Оба варианта ATACMS оснащены кассетными боевыми частями, запрещенными международной Конвенцией по кассетным боеприпасам (англ. Convention on Cluster Munitions, CCM), которую США отказались подписать.

В мае издание Politico сообщило, что после получения ракет ATACMS Украина потребовала от США разведывательные дроны MQ-9 Reaper. Киев обосновал это потребностью в новых средствах наблюдения для нанесения ударов по целям на территории РФ "глубоко за линией боевого соприкосновения".

А вот что на это счет думают обозреватели EurasianTimes: ”Вероятно отчаявшаяся Украина считает, что полученные от США ракет ATACMS с дальностью поражения 300 км в связке с БПЛА - это единственный способ добиться хоть каких-то успехов на поле боя, ориентированном на крупнокалиберную артиллерию и наземные системы”.

Международный сайт Defense Post также сообщил, что американские ATACMS и разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reapers "могут работать в тандеме на Украине. При этом Reaper будет собирать информацию о целях, а ATACMS обеспечивать точность ударов".

Ранее США отказывались предоставлять Украине свои сложные беспилотные системы, опасаясь, что они будут сбиты и захвачены российскими военными. Однако Пентагон и его союзники по Североатлантическому альянсу располагают пилотируемыми самолетами электронной разведки и разведывательными беспилотниками, постоянно кружащими над Черным морем, к югу от Крыма.

"Global Hawk.. обладает высокой степенью автономности... Он может находиться в воздухе более 30 часов и имеет очень большой радиус действия, как в плане пилотирования, так и в плане ведения разведки с целью получения подробной информации", - сказал Расмуссен.

"Он может предоставлять очень точные данные. Он может получать изображения с разрешением менее одного метра, а в некоторых случаях до 0,33 метра ". Военный эксперт подчеркнул, что украинские атаки по целям в глубине российской территории не могут повлиять на баланс сил на поле боя в зоне проведения специальной военной операции.

Он отметил, что ракетный удар, нанесённый по гражданскому населению Севастополя, должен был спровоцировать "протесты, волнения или недовольство правительством".

"Нацелившись на мирных жителей России, некоторые неоконсерваторы, пользующиеся большим влиянием, мечтают о свержении российского правительства и разделе России", - отметил Расмуссен. "Мы слышали комментарии по этому поводу как от руководства Евросоюза, так и от высшего руководства США. Так что это просто результат их обсуждений. Это разве риторика? Может быть. Но в этом есть скрытые мотивы, и они выходят далеко за рамки военного конфликта на Украине".

Эксперт полагает, что США - как они обычно делает в таких случаях - преуменьшат недавнее убийство мирных жителей в Севастополе. Они назовут это "сопутствующим ущербом". Но проблема заключается в том, что Вашингтон не только предоставил Украине дальнобойное вооружение, но и "фактически способствует его применению".

Ситуация в Севастополе после ракетного удара Вооруженных сил Украины. РИА Новости/ Константин Михальчевский

"Складывается стойкое впечатление, что США намеренно повысили уровень эскалации", - сказал Расмуссен. "Они не просто санкционировали использование ракет дальнего радиуса действия, но и всеми силами способствуют нанесению дальнобойных ударов по территории России", - подчеркнул он, добавив, что эта атака " втянет США в конфликт очень и очень быстро".