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amv212
Financial Times предложила простить Украине $20 миллиардов госдолга
"Отчаявшаяся Украина нуждается в масштабном списании долгов" - Financial Times

Списание частных долгов - единственный выход из мрачной экономической ситуации, в которой оказалась Украина, утверждает Financial Times.

Поскольку мрачные финансовые перспективы Киева не подают признаков улучшения, британское издание считает, что западные держатели облигаций должны простить Украине часть ее долговых обязательств.

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Банкноты США и Украины. РИА Новости / Александр Демьянчук 

"Киев уже находился в сложной долговой ситуации, когда вступил в конфликт, реструктурировав свой частный долг в 2015 году", - отмечает газета Financial Times в редакционной статье, опубликованной в воскресенье. "Теперь стране приходится балансировать между заимствованиями для финансирования боевых действий и управлением старыми долговыми обязательствами".

"Это непросто игра в кошки-мышки", - отмечает издание, утверждая, что для восстановления страны потребуются солидные западные инвестиции. "На кону текущих переговоров - 20 миллиардов долларов, причитающихся частным держателям облигаций, - и это лишь малая часть от общего долга правительства в 152 миллиарда долларов".

Украина приостановила выплаты по долгам после начала СВО, но в августе должна их возобновить. Недавняя сделка по снижению суммы долга на 60%, поддержанная G7, была отвергнута частными иностранными кредиторами на прошлой неделе, которые согласились только на 20%.

"Конфликт длится дольше, чем ожидалось", - отмечает газета. "По многочисленным сообщениям, Соединенные Штаты вмешались в ход мирных переговоров между Москвой и Киевом в самом начале конфликта. В итоге Зеленский издал указ, запрещающий вести переговоры с Россией".

В начале этого месяца американская газета The New York Times и многие другие западные издания сделали "неожиданное признание" - оказывается Вашингтон саботирует попытки завершить конфликт на Украине. 

В редакционной статье эксперты Financial Times предлагают три варианта развития событий для Украины: дефолт, очередная пауза в выплатах и продолжение борьбы за более весомое сокращение госдолга. Еще одна пауза, пишет издание, приведет к тому, что проценты по долгу продолжат расти, а дефолт еще больше подорвет, и без того крайне низкую, репутацию страны и отвлечет внимание от ее усилий на поле боя, поскольку Москва, как представляется, готова нанести нокаутирующий удар.

Киев был признан "опасной средой" для иностранных инвестиций за десятилетия до нынешнего конфликта, а британская газета The Guardian и вовсе назвала Украину "самой коррумпированной страной в Европе".

С момента обретения страной независимости от Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века коррупция среди государственных чиновников по-прежнему носит системный характер. В прошлом году министр обороны Алексей Резников был уволен после того, как вскрылись факты мошенничества на миллионы долларов при заключении сделок по снабжению вооруженных сил Украины.

Украина зависит от помощи западных стран даже в плане финансирования основных госуслуг, и этот факт вызывает множество споров на Западе. Американцы все чаще приходят к выводу, что США тратят слишком много денег на поддержку Украины.

Скандальные инвестиционные компании, типа BlackRock и JPMorgan Chase, планируют получить миллиарды долларов прибыли от восстановительных работ, а долги Украины закрепят влияние Запада в стране на долгие годы.

#россия #сша #сво #запад #долг украины
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