Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Договор о военном сотрудничестве между Россией и КНДР назвали ударом по США и их союзникам в регионе
Соглашение между Россией и Северной Кореей - огромная проблема для США и их союзников в регионе

Союзники Соединенных Штатов в Азии, прежде всего Южная Корея и Япония, больше всех "переживают" из-за Всеобъемлющего стратегического партнерства, подписанного между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Северную Корею. 19 июня 2024 года.

реклама

Обе страны давно находятся с КНДР, мягко скажем, далеко не в самых теплых отношениях. Республика Корея (РК) - со времен Корейской войны, а Япония - со времен жесткой оккупации Корейского полуострова в 1910 году. Теперь, после подписания Всеобъемлющего стратегического партнерства, им придется иметь дело с более сильной и не такой уж и изолированной КНДР, получившей поддержку России.

"Вспомните, что Япония на протяжении десятилетий настойчиво пыталась добиться от Москвы возвращения Курильских островов", - говорит американский историк и писатель доктор Джеральд Хорн. "Мы видим, как Япония ошеломлена перспективой того, что у Северной Кореи, специализирующейся на запусках ракет в сторону японского моря, теперь появился грозный союзник в лице Москвы".

В минувший четверг 20 июня Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест послу РФ из-за договора с КНДР. "Мы жестко ответим на любые действия, угрожающие нашей безопасности, вместе с международным сообществом, включая наших союзников. Мы проведем тщательный анализ визита [Владимира Путина] в Северную Корею и соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РК.

В конце прошлого года правительство Японии утвердило рекордный военный бюджет, что вывело страну на третье место в мире по объему военных расходов после Соединенных Штатов и КНР. Еще десять лет назад Япония придерживалась пацифистской оборонной политики и могла задействовать свои вооруженные силы только в случае прямой агрессии. В 2014 году это ограничение было снято, и Япония начала активно наращивать свою военную мощь.

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять Военно-воздушным силам Китая

Это "не слишком радует КНДР", добавил Хорн. "Несомненно, именно это послужило главной причиной недавнего сближения с Москвой".

"Для Сеула, заключение договора о военном сотрудничестве между Россией и КНДР в буквальном смысле является катастрофой. В сентябре прошлого года Южная Корея обязалась предоставить Украине 2,3 миллиарда долларов в рамках средне- и долгосрочной помощи, и это решение, несомненно, не осталось без внимания президента Российской Федерации Владимира Путина. В каком-то смысле Россия нанесла ответный удар и усилила противника [Южной Кореи]", - отметил Хорн.

В июне КНДР несколько раз отправляла сотни воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. Эта акция стала ответом на то, что активисты в Южной Корее отправили в КНДР воздушные шары с пропагандистскими брошюрами и флешками с закачанной на них музыкой в жанре K-pop. Сегодня, говорит Хорн, когда перспектива воссоединения Кореи видится более далекой, чем за последние десятилетия, КНДР получила мощную поддержку в лице России, а влияние США в регионе ослабевает. 

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18", осуществленный Северной Корея 13 июля 2023 года. (Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК)По иронии судьбы, у Соединенных Штатов была возможность наладить отношения с Северной Кореей во время правления Дональда Трампа, который во время своего президентства посетил северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Для меня это просто ирония судьбы - сколько негатива Трамп получил от западной прессы, когда сделал это в 2019 году", - говорит американский политолог доктор философии Хэмптонского института Уилмер Леон. "Мне просто интересно, как бы сегодня развивались отношения между Россией и Северной Кореей, если бы Трамп продолжил налаживать контакты с Ким Чен Ыном".

" Это стратегическое поражение американского империализма в том смысле, что Россия теперь укрепляется дипломатически и, возможно, даже в военном отношении", - отметил Хорн. "Это также провал всей эпохи холодной войны, организованной и возглавляемой американскими империалистами.

То есть почему-то Вашингтон так и не понял - я думаю, они даже не изучали историю дипломатии или политическую географию, - что Россия, самая большая по территории страна на планете Земля, испокон веков играла ведущую роль в мировой политике, независимо от того, кто ее возглавлял", - заключил Хорн. "И теперь мы убеждаемся в справедливости этого тезиса, потому что видим, что Россия возрождается как сверхдержава".

#россия #сша #япония #южная корея #кндр #северная корея
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
4
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
13
В России за три года удвоилось производство станков
14
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
3
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
3
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
1
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
1
Компания Redmi сегодня представила новое цветовое решение для смартфона Note 13 Pro 5G
1
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
8
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
DARPA разрабатывает квантовый лазер, способный проникать сквозь туман
1
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
1
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
+
Samsung борется со складками на Galaxy Z Fold 6 и Flip 6
+
Чипсет Snapdragon 8 Gen 4 с кремниевыми батареями и LPDDR5T сделают будущие смартфоны дороже
2
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Ulefone представила смартфон Armor 26 Ultra с аккумулятором емкостью 15600 мАч
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
30
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
7
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
48
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
6
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
31
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
17
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
14

Сейчас обсуждают

TM1
18:48
Прочел о крепеже чего-либо изолентой, подумал - Чимбал, ан нет, другой автор. Во-вторых, NVME SSD норм до 85C, и нечего морочиться с доп. охлаждением. Тем не менее, грамматика на высоте, чувствуется...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
OgoGoLog
18:43
Он не давал заднюю. В прямом эфире всё происходило. И в запись того эфира я тебя ткнул с таймингом его речи. Ты сейчас лишь форсишь заголовки всяких либеройдных помоек по типу Медузы, которые даже опр...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Артём Николаев
17:23
Я вышеописанной хренью занимался когда у меня скальпированный Хасвелл начал деградировать. Но он прожил долгую и яркую жизнь. А тут г прям с завода. И ведь реально для этой платформы никаких рефрешей ...
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Робин Гудеичь
17:20
да хоть обсомнивайся, тебе на скринах показали тэсты и теплакаеты с которые справляться данный кулёк. А ТДП других процов ты либо сам гляди либо прислушайся к мнению человека который уже не первый ку...
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
OgoGoLog
17:19
"Факт в том, что ракеты летают над полуостровом" Это имеет не систематический характер. Для примера твой "любимый" Белгород: в приграничных районах была проведена эвакуация, т.к. атаки УГИЛ имели там ...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Робин Гудеичь
17:18
А жопа толще не становиться?
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
Александр399
17:13
Гига славна своими вертушками, они сделаны из г.....
GIGABYTE представила GeForce RTX 4070 Ti SUPER WindForce MAX с 12VHPWR разъёмом на торце
Артём Николаев
17:12
Они там выпиливают HT, так что, будет эпик фейл в рабочих задачах. Пытаются сделать пук-среньк с ИИ, но это может быть актуально только в ультрабуках, типа ИИ ядра энергоэффективнее, чем видюшка. Но э...
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Иван Бородин
17:08
По статистике крупного немецкого ритейла так и есть!!!
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Red Line
17:07
Скандал в Белгороде возник как раз из за таких "картиночек". Местные жители начали жаловаться в своих местных группах, пропагандисты же назвали их ципсо, потом Соловьев подключился со знаменитой фразо...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем