Соглашение между Россией и Северной Кореей - огромная проблема для США и их союзников в регионе

Союзники Соединенных Штатов в Азии, прежде всего Южная Корея и Япония, больше всех "переживают" из-за Всеобъемлющего стратегического партнерства, подписанного между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Северную Корею. 19 июня 2024 года.

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Обе страны давно находятся с КНДР, мягко скажем, далеко не в самых теплых отношениях. Республика Корея (РК) - со времен Корейской войны, а Япония - со времен жесткой оккупации Корейского полуострова в 1910 году. Теперь, после подписания Всеобъемлющего стратегического партнерства, им придется иметь дело с более сильной и не такой уж и изолированной КНДР, получившей поддержку России.

"Вспомните, что Япония на протяжении десятилетий настойчиво пыталась добиться от Москвы возвращения Курильских островов", - говорит американский историк и писатель доктор Джеральд Хорн. "Мы видим, как Япония ошеломлена перспективой того, что у Северной Кореи, специализирующейся на запусках ракет в сторону японского моря, теперь появился грозный союзник в лице Москвы".

В минувший четверг 20 июня Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест послу РФ из-за договора с КНДР. "Мы жестко ответим на любые действия, угрожающие нашей безопасности, вместе с международным сообществом, включая наших союзников. Мы проведем тщательный анализ визита [Владимира Путина] в Северную Корею и соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РК.

В конце прошлого года правительство Японии утвердило рекордный военный бюджет, что вывело страну на третье место в мире по объему военных расходов после Соединенных Штатов и КНР. Еще десять лет назад Япония придерживалась пацифистской оборонной политики и могла задействовать свои вооруженные силы только в случае прямой агрессии. В 2014 году это ограничение было снято, и Япония начала активно наращивать свою военную мощь.

Это "не слишком радует КНДР", добавил Хорн. "Несомненно, именно это послужило главной причиной недавнего сближения с Москвой".

"Для Сеула, заключение договора о военном сотрудничестве между Россией и КНДР в буквальном смысле является катастрофой. В сентябре прошлого года Южная Корея обязалась предоставить Украине 2,3 миллиарда долларов в рамках средне- и долгосрочной помощи, и это решение, несомненно, не осталось без внимания президента Российской Федерации Владимира Путина. В каком-то смысле Россия нанесла ответный удар и усилила противника [Южной Кореи]", - отметил Хорн.

В июне КНДР несколько раз отправляла сотни воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. Эта акция стала ответом на то, что активисты в Южной Корее отправили в КНДР воздушные шары с пропагандистскими брошюрами и флешками с закачанной на них музыкой в жанре K-pop. Сегодня, говорит Хорн, когда перспектива воссоединения Кореи видится более далекой, чем за последние десятилетия, КНДР получила мощную поддержку в лице России, а влияние США в регионе ослабевает.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18", осуществленный Северной Корея 13 июля 2023 года. (Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК)По иронии судьбы, у Соединенных Штатов была возможность наладить отношения с Северной Кореей во время правления Дональда Трампа, который во время своего президентства посетил северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Для меня это просто ирония судьбы - сколько негатива Трамп получил от западной прессы, когда сделал это в 2019 году", - говорит американский политолог доктор философии Хэмптонского института Уилмер Леон. "Мне просто интересно, как бы сегодня развивались отношения между Россией и Северной Кореей, если бы Трамп продолжил налаживать контакты с Ким Чен Ыном".

" Это стратегическое поражение американского империализма в том смысле, что Россия теперь укрепляется дипломатически и, возможно, даже в военном отношении", - отметил Хорн. "Это также провал всей эпохи холодной войны, организованной и возглавляемой американскими империалистами.

То есть почему-то Вашингтон так и не понял - я думаю, они даже не изучали историю дипломатии или политическую географию, - что Россия, самая большая по территории страна на планете Земля, испокон веков играла ведущую роль в мировой политике, независимо от того, кто ее возглавлял", - заключил Хорн. "И теперь мы убеждаемся в справедливости этого тезиса, потому что видим, что Россия возрождается как сверхдержава".