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amv212
USAID выделит Украине $1,5 млрд на гуманитарные нужды и улучшение имиджа США
Украина становится все более зависимой от помощи Запада даже в вопросах финансирования ключевых государственных служб.

USAID объявило, что выделяет 1,5 миллиарда долларов из средств американских налогоплательщиков на поддержку гражданского общества Украины и улучшения имиджа американской помощи Украине.

Украина становится все более зависимой от помощи со стороны США даже в вопросах финансирования ключевых государственных служб.

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О намерениях агентства стало известно, когда обозреватели заметили на портале Федеральной контрактной системы США сообщение с просьбой оказать помощь на "мероприятия по поддержке коммуникаций". В сообщении говорится, что офис USAID просит оказать содействие в проведении "кампаний по повышению осведомленности общественности - письменных и устных переводах, связях с населением и работе со СМИ, подготовке материалов и привлечении влиятельных лиц и фотографов", сообщает информационное агентство ТАСС. В сообщении говорится, что о заключении контракта будет объявлено 1 июля. Контракт будет заключен на один год с возможностью продления.

Хотя эта пиар-акция в целом направлена на жителей Украины, размещение подобных материалов в Интернете подразумевает, что с ними могут ознакомиться и граждане США. Федеральный закон традиционно запрещал правительственным агентствам создавать агитационные материалы, направленные на жителей США. Но в 2013 году этот запрет был снят, на фоне финансирования американским правительством онлайн-ботов для манипулирования общественным мнением на Ближнем Востоке.

Агентство по международному развитию (USAID) вызывает много споров, поскольку использует предоставление иностранной помощи в качестве скрытого от широкой общественности инструмента влияния США. Созданное бывшим президентом Джоном Ф. Кеннеди в разгар холодной войны, агентство поддерживало СМИ, активистов и политические силы за рубежом для продвижения выгодной для США политики и даже поддерживало операции в странах, намеченных для смены политического строя.

Подобные усилия получили название "цветных революций" и имели место в таких странах, как Боливия в 2019 году и Украина в 2004 и 2014 годах.

Американский аналитик Адриенн Пайн описывает USAID как важный инструмент "мягкой силы" Соединенных Штатов. Агентство было создано примерно в то же время, что и другие правительственные организации, в том числе "Корпус мира" и "Альянс за прогресс" - " империалистические программы Вашингтона, направленные на предотвращение революций в Латинской Америке", - говорит Пайн.

"У нас есть три учреждения, которые были основаны Кеннеди после Кубинской революции. Они были созданы в контексте революционных антиимпериалистических движений по всему миру, с тем чтобы США могли установить свою гегемонию после Второй мировой войны", - говорит эксперт. "Таким образом, USAID никогда не была добропорядочной организацией. В действительности это агентство никогда не занималось благотворительностью".

Деятельность USAID была запрещена рядом правительств, выступающих против ее использования в качестве инструмента тайной подрывной деятельности, в том числе Венесуэлой, Эквадором, Кубой и Боливией. Москва запретила работу организации в 2012 году, после утечки электронных документов, свидетельствующих о скрытом сотрудничестве поддерживаемых США неправительственных организаций с оппозиционными группами.

Последняя пиар-акция ведомства является частью более крупного гранта, о котором вице-президент США Камала Харрис объявила на так называемом "мирном саммите" по Украине в Швейцарии в минувшие выходные. Средства в размере 1,5 миллиарда долларов пойдут на такие цели, как поддержание энергетической инфраструктуры Украины и выплата зарплат государственным служащим.Американский морской пехотинец упаковывает грузы USAID, предназначенные для Мьянмы, на базе военных сил Утапао недалеко от южного города Районг, Таиланд, среда, 14 мая 2008. Associated Press, AP Photo / Wally SantanaФинансирование Украины подвергается в США резкой критике, поскольку Вашингтон поддерживает в том числе такие госпрограммы, как "Всеобщий охват услугами здравоохранения" (ВОУЗ), услугами которой не пользуются американские граждане. Опросы общественного мнения показали, что около половины американцев считают, что страна тратит слишком много денег на поддержку украинского конфликта.

Буквально несколько месяцев назад USAID объявило, что исчерпало все средства, выделенные ранее на поддержку " гражданских институтов на Украине". С начала 2022 года Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощи на сумму более 175 миллиардов долларов.

#россия #украина #сша #спецоперация #usaid
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