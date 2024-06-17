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amv212
Каждый четвертый американец не желает видеть президентом США ни Байдена, ни Трампа
Рекордное число "двойных ненавистников" питают отвращение к обоим кандидатам в президенты от основных партий Соединенных Штатов.

Согласно результатам социологических исследований, все большее число американцев испытывают разочарование в американской демократии на фоне более широкого кризиса легитимности американских институтов.

Рекордное число "двойных ненавистников" питают отвращение к обоим кандидатам в президенты от основных партий Соединенных Штатов. На снимке: бывший президент США Дональд Трамп (слева) и действующий лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден (справа)

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Законодатели в Вашингтоне постоянно твердят о необходимости насаждения "свободы и демократии в американском духе" по всему миру, но последние данные свидетельствуют о том, что политическая система Соединенных Штатов переживает не самые лучшие времена.

"Байден и Трамп - наименее популярная пара кандидатов в президенты от основных партий за последние три десятилетия", - гласит отчет социологической компании Pew Research Center. "До президентских выборов в США в 2024 году осталось около пяти месяцев и уже сейчас примерно 25 процентов американцев негативно относятся к обоим кандидатам от основных партий - действующему президенту Джо Байдену и бывшему президенту Дональду Трампу".

"Это самый высокий показатель негативного отношения к обоим кандидатам в опросах, проведенных Центром и другими организациями на этой стадии избирательного цикла, начиная с выборов 1988 года".

Интернет-издание Axios выделило несколько групп, составляющих растущее число американцев, отвергающих обоих "ключевых" кандидатов. Среди них "старая гвардия" умеренных консерваторов, которым не нравится бывший президент Дональд Трамп, но которые остаются сторонниками Республиканской партии, и "техно-оптимисты", движимые гражданскими идеями либертарианства в отношении таких аспектов, как свобода слова.

Возможно, самая большая группа "двойных ненавистников" - это пропалестинские избиратели, включая американцев арабского происхождения и молодых людей, которые выступают против поддержки Байденом военной операции Израиля в секторе Газа. Трамп тоже остается неугодным для этой части населения, учитывая его открытую произраильскую позицию и угрозы депортировать пропалестинских активистов, обучающихся в Америке по студенческим визам.

"Активисты все чаще отвергают парадигму "меньшее из двух зол", которая исторически была выгодна демократам, повышая риск того, что они будут бойкотировать выборы или голосовать за третью партию", - сообщает Axios.

Среди наиболее известных кандидатов от третьих партий США Роберт Ф. Кеннеди-младший также занимает просионистскую позицию, а вот кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн отличилась как сторонник Палестины. Активистка и врач была арестована на демонстрации в поддержку палестинского народа в Сент-Луисе в апреле.

Судно "перевозит" надувного Дональда Трампа по заливу Сан-Франциско во время визита бывшего президента в Сан-Франциско в четверг. (John Mabanglo/EPA-EFE/Shutterstock) (John G Mabanglo/EPA-EFE/Shutterstock)

Кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер в случае избрания президентом тоже обязался "положить конец геноциду" палестинцев. Ряд небольших левых фракций, таких как Партия социализма и освобождения, также выступают против поддержки Израиля со стороны Вашингтона, однако, отмечает издание, кандидаты от третьих партий обычно борются за влияние и признание в политической системе "плати за игру" (pay-to-play).

Axios отмечает, что предыдущий пик негативного отношения американцев сразу к обоим основным кандидатам в президенты был в 2016 году, когда 20 процентов опрошенных высказались как против Трампа, так и против бывшего сенатора США Хиллари Клинтон. С момента президентских выборов 2016 года оба кандидата от основных партий сталкивались с рейтингом одобрения избирателей ниже 50 процентов.

В 1992 году тоже довольно много американцев отвергло кандидатов от обеих основных партий, причем наблюдатели тех событий отмечают сходство между бывшими президентами Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-старшим. Оба они поддержали реализацию Североамериканского соглашения о свободной торговле ("НАФТА"), поскольку неолиберальная экономическая политика проводилась как Республиканской, так и Демократической партиями.

Это привело к тому, что в гонку включился американский бизнес-магнат Росс Перо, который, как известно, предупреждал о "грандиозном провале", связанным с вывозом американских рабочих мест за границу в результате политики свободной торговли. В ретроспективе Перо прозвали "прозорливым" за его критику неолиберальной экономической политики, которая, как он предупреждал, "разрушит страну".

NAFTA также называют причиной обнищания многих мексиканских фермерских хозяйств, которые были вытеснены из бизнеса импортом дешевой американской сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Соглашение о свободной торговле и аналогичное соглашение CAFTA для Центральной Америки привели к всплеску иммиграции из стран Латинской Америки, рабочие которых пытались избежать последствий "экономической политики и политической дестабилизации", навязанной Вашингтоном.

Опросы показывают, что все большее число американцев выражают недоверие к американской демократии на фоне более широкого кризиса легитимности американских институтов.

#сша #палестина #байден #трамп #выборы
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