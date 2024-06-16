Занимавшийся разведкой у побережья Крыма американский дрон подал сигнал тревоги у Сицилии

Разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman MQ-4C Triton, ранее выполнявший задачи по авиационному патрулированию воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря в районе Крыма, подал сигнал тревоги перед посадкой на итальянской авиабазе в Сицилии. Об этом стало известно из данных онлайн-сервиса слежения Flightradar 24.

Во вторник 11 июня разведывательный беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США с регистрационным номером 10-2045 и позывным Forte-12 взлетел с авиабазы Катания в итальянском регионе Сицилия. Летные испытания MQ-4С Тритон. Сreativecommons

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Бот SquawkAlert в социальной сети X также сообщил о сигналах бедствия, поступивших от дрона американских ВВС. По данным сервиса, перед посадкой беспилотник с позывным Blkcat6 подал сигнал 7700, что означает "общая чрезвычайная ситуация". Дополнительной информации о причине сигнала пока не поступало. Беспилотник приземлился на военно-морской авиабазе Сигонелла.

Беспилотник MQ-4C Triton предназначен для выполнения дальних разведывательных операций. Его максимальная скорость составляет 575 километров в час, а дальность полета - 15 100 километров. Он был создан на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.