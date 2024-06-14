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amv212
Axios: Вашингтон встревожен перспективой полномасштабного конфликта между Израилем и "Хезболлой"
В среду "Хезболла" выпустила более 200 ракет по северу Израиля в отместку за ликвидацию высшего командира ливанских повстанцев Талеба Сами Абдуллы.

Соединенные Штаты "всеми силами" пытаются предотвратить полномасштабный конфликт между Израилем и ливанской боевой группировкой "Хезболла", сообщает западный новостной интернет-портал Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В среду "Хезболла" выпустила более 200 ракет по северу Израиля в отместку за ликвидацию высшего командира ливанских повстанцев Талеба Сами Абдуллы. "Полномасштабный конфликт" Израиля с "Хезболлой": что думают в Вашингтоне о таком развитии событий?

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Администрация Байдена крайне встревожена сценарием, при котором нынешняя двусторонняя напряженность может перерасти в "тотальную войну". Белый дом также обеспокоен возможностью того, что Израиль развяжет или будет втянут в войну с "Хезболлой" "без четкой стратегии или полного анализа всех вероятных последствий столь широкомасштабного конфликта".

В последние недели Вашингтон, как сообщается, неоднократно предостерегал Тель-Авив от идеи "ограниченной войны" в Ливане, предупреждая, что в ситуацию может вмешаться Иран.

Администрация Байдена пытается решить проблему противостояния между Израилем и "Хезболлой", одновременно добиваясь заключения соглашения о прекращении огня в Газе, которое Штаты рассматривают как единственную меру по снижению напряженности на израильско-ливанской границе, пишет Axios.

Тем временем руководство "Хезболлы" пообещало усилить удары в приграничных районах, дабы отомстить Израилю за убийство командира элитного шиитского подразделения «Наср» Талеба Сами Абдаллу. В среду, через несколько часов после того, как Абдулла был убит в результате израильского авиаудара, "Хезболла" выпустила сотни ракет по северной части Израиля.

По данным "Аль-Джазиры", в среду "Хезболла" атаковала 15 военных объектов на севере Израиля, включая штабы нескольких воинских частей ЦАХАЛ.  Крупномасштабная атака призвана "сдержать" Израиль после гибели высокопоставленного командира "Хезболлы" Талиба Абдуллы в начале этой недели, сообщает издание.

Бойцы ливанской шиитской группировки "Хезболла" принимают участие в церемонии памяти павших лидеров движения в ливанской деревне Джибшит, расположенной примерно в 50 километрах к югу от столицы Бейрута, 15 февраля 2024 года. Agence France-Presse, AFP 2023 / Mahmoud Zayyat.

"Хезболла" выпустила более 200 ракет, беспилотников и боеприпасов ПТУР по поселениям на севере Израиля. Местные СМИ опубликовали кадры, на которых видны сильные пожары и дым после удара.

Союзник палестинской боевой группировки ХАМАС, "Хезболла" почти каждый день с начала войны в Газе 7 октября "обменивается" ракетными ударами с Израилем. "Хезболла" заявляет, что прекратит огонь только тогда, когда в Газе воцарится мир.

Последняя крупная война между "Хезболлой" и Израилем произошла в июле-августе 2006 года, в ходе которой ливанская группировка потеряла около 250 своих воинов, убив 121 израильского военнослужащего и ранив свыше 1200 человек.

#сша #израиль #хезболла #ливан #полномасштабный конфликт
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