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amv212
В США встревожены прибытием боевых кораблей РФ на Карибы
Американские законодатели крайне встревожены прибытием кораблей ВМС РФ в Карибский бассейн

Прибытие небольшого отряда российских боевых кораблей на Кубу вызвало неоднозначные эмоции в Соединенных Штатах. Американские законотворцы и официальные лица крайне обеспокоены появлением российских военных судов в буквальном смысле на пороге США.

Американские законодатели крайне встревожены прибытием российских боевых кораблей в Карибский бассейн. На снимке: Координатор Совета нацбезопасности (СНБ) Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ( Photo: Эван Вуччи/Associated Press / ТАСС)

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Сенатор Марко Рубио истерично заявил в Твиттере, что администрация Байдена «должна незамедлительно наложить на Кубу» 100500-е санкции, если та разрешит "российской подводной лодке с ядерными ракетами" войти в порт.

В свою очередь, член Палаты представителей республиканец Карлос Гименес осудил администрацию Байдена за то, что она «поощряет» поведение Кубы «смягчением санкций», в то время как Гавана гостеприимно принимает российские военные корабли.

Между тем, некоторые американские государственные и военные чиновники высказали более взвешенную точку зрения по этому вопросу. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CBS News заявил, что у США нет никаких оснований считать, что на российских военных судах находится ядерное оружие, и что Вашингтон не ожидает, что эти корабли будут представлять какую-либо угрозу для региона.

«Мы не ожидаем, что возникнет какая-либо непосредственная угроза или откровенно говоря, вообще какая-либо угроза американской национальной безопасности в регионе, в Карибском бассейне или где-либо еще», - отметил Кирби.

Официальный представитель оборонного ведомства США Чарли Дитц также заявил CNN, что прибытие российских боевых кораблей «является частью рутинных военно-морских операций ВМС России и не представляет прямой угрозы для Вашингтона".

Ожидается, что российская военно-морская группа совершит заход в Гавану 12 июня, после чего примет участие в военных учениях в Карибском бассейне. В состав отряда входят три надводных корабля - фрегат «Адмирал Горшков», средний мороской танкер «Академик Пашин» и океанский спасательный буксир проекта Р-5757 «Николай Чикер» - ну и атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (проекта 885М («Ясень-М») "Казань".

Хотя официально ни один из задействованных кораблей не несет ядерного оружия, на вооружении «Адмирала Горшкова» и АПЛ «Казань» находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также крылатые ракеты «Калибр», соответственно, способные нести ядерные боезаряды.

Несколько кораблей ВМФ РФ зайдут на Кубу 12 июня в рамках международного сотрудничества, подтвердил РИА Новости главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

Российский носитель гиперзвуковых ракет, фрегат «Адмирал Горшков»,  появился возле Кубы.  Пресс-служба Северного флота РФ / ТАСС

В среду эскадра российских кораблей, включая фрегат, способный запускать гиперзвуковые ракеты, прибудет на Кубу в рамках программы международного партнерства. В походе также принимают участие атомная подводная лодка и суда поддержки.

“Решение Москвы отправить на Кубу боевые корабли дает Америке почувствовать, что они творят с остальным миром”, заявил американский политолог, социолог и эксперт по международным отношениям и безопасности Марк Слебода в интервью программе Sputnik «Час критики» во вторник.

Я думаю, что мы определенно можем рассматривать это как прямой ответ России на официальные заявления Вашингтона о проведении так называемых учений «Свобода судоходства». Хотя, насколько всем известно, свободу навигации никто не оспаривает", - пояснил Слебода. «Корабли ВМС США то и дело курсируют вдоль берегов России, Китая и Ирана. США постоянно бряцают оружием и угрожают в рамках своей политики сдерживания".

Пентагон периодически проводят «военные учения» у берегов своих номинальных противников, включая Китай, Северную Корею, Иран и Россию. Ранее на этой неделе в Балтийском море начались ежегодные маневры Североатлантического альянса BALTOPS 2024 - крупнейшие за всю историю этой программы.

 Визит российских кораблей на Кубу — это «напоминание США... о том, что в эту игру можно играть вдвоем», - пояснил Слабода. Следует отметить, что в рамках [BALTOPS 2024] Штаты перебросили из Великобритании бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Обратив внимание на то, что это уже не первый раз, когда США имитируют ядерные удары по России - в прошлом они проводили подобные действия в отношении Крыма, - Слебода назвал учения BALTOPS 2024 «невероятно провокационными, безответственными и опасными», отметив, что, хотя Россия отправляет корабли на Кубу, она не отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории Соединенных Штатов.

#россия #сша #куба #карибский бассейн #цирокон
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