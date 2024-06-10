Хуситы переходят на гиперзвук: Лидер хуситов заявил, что у «Ансар Аллах» еще остались «сюрпризы» для США и Израиля, о которых они узнают в свое время.

На прошлой неделе йеменские ополченцы нанесли очередной удар по суперавианосцу USS Dwight D. Eisenhower класса Nimitz в Красном море. Этот инцидент произошел на фоне продолжающейся интенсификации американских и британских авиационных и ракетных ударов по территории Йемена, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

Скриншот из видеоролика медиа-бюро хуситов, демонстрирующего новую гиперзвуковую ракетную систему, представленную на этой неделе йеменским ополчением. Photo : Houthi Media Office

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В следующий раз бойцы «Ансар Аллах» нанесут более мощный удар по американскому авианосцу, расположенному на «заднем дворе Йемена», пообещал лидер ополчения Абдул-Малик аль-Хуси.

"Американский авианосец «Эйзенхауэр» по-прежнему остается целью для наших вооруженных сил. Мы будем наносить по нему удары, при любой удобной возможности", - заявил аль-Хуси в своем еженедельном обращении в четверг.

"Факты станут достоянием гласности, как бы американцы не пытались отрицать операции по нанесению ударов. С каждым разом наши атаки становятся все более эффективными", - добавил Аль-Хуси.

Раскрывая новые подробности ракетной атаки йеменских ополченцев по авианосцу ВМС США «Эйзенхауэр» вопреки отрицаниям американской стороны - что в результате операции американский суперкорабль или его эскорт не пострадал - лидер хуситов подчеркнул, что атака была на много более успешной, чем утверждает Вашингтон.

«Операция против авианосца „Эйзенхауэр“ прошла успешно. Через два дня после нападения американцы прекратили полеты», - сказал аль-Хути, имея в виду атаки американцев по территории Йемена. По его словам, если до атаки хуситов американский военный корабль находился примерно в 400 километрах от Йемена, то после нее он был вынужден отплыть на 480 километров на северо-запад, чтобы себя обезопасить. Эта операция была «одной из самых заметных и важных операций, проведенных на прошлой неделе», - подчеркнул Аль-Хуси.

Хуситы переходят на гиперзвук

Комментарии Аль-Хуси прозвучали через день после того, как йеменское ополчение опубликовало видеозапись запуска новой гиперзвуковой ракеты «Палестина» местного производства по израильскому портовому городу Эйлат на Красном море, оказавшемуся на этой неделе довольно в затруднительном положении.

В понедельник израильские официальные лица подтвердили, что неизвестные обстреляли Эйлат. При этом сообщалось об отсутствии жертв и каких-либо серьезных повреждений.

На кадрах боеголовка новой йеменской твердотопливной ракеты окрашена в клетчатый узор, напоминающий куфию. Западные обозреватели заметили внешнее сходство с Fattah - иранской гиперзвуковой ракетой, представленной в 2023 году и способной преодолевать расстояние до 1400 километров на скорости до 15 Махов. Дальность и скоростные характеристики ракеты хуситов остаются неизвестными, но расстояние между контролируемыми ополченцами районами Йемена и Эйлатом составляет порядка 1 700 километров.

Иранские официальные лица неоднократно отвергали заявления Соединенных Штатов и их союзников о том, что они поставляют оружие хуситам. Тем не менее, иранские СМИ недавно сообщили, что страна предоставляет своим партнерам по антиамериканской и антиизраильской «оси сопротивления» «технические ноу-хау», благодаря которым можно наладить производство сложных ракет. Пока непонятно, относится ли это к новой палестинской ракете или нет.

Хуситы с начала весны рассказывают о своих новых гиперзвуковых технологиях. В марте осведомленный источник сообщил РИА Новости, что новая ракета хуситов способна развивать скорость до 8 Махов (почти 10 000 километров в час) и оснащена твердотопливной силовой установкой, благодаря чему значительно сокращается время подготовки к запуску и упрощается транспортировка в непростых условиях Йемена.

«Йемен намерен наладить массовое производство таких боеприпасов для последующего применения во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле», - заявил источник издания.

В марте Абдул-Малик Аль-Хуси предупредил, что враги, друзья и сами йеменцы скоро «увидят достижения стратегического значения, которые поставят Йемен в один ряд с немногими странами мира». Лидер группировки йеменских зейдитов пообещал, что у «Ансар Аллах» еще остались «сюрпризы» для США и Израиля, о которых они узнают в свое время.

В марте военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в интервью РИА Новости отметил, что если йеменским ополченцам действительно удалось разогнать ракету до скорости 8 и более Махов, то «это будет означать, что корабельные системы ПВО американской военно-морской группировки окажутся бессильны».

"ПВО авианосной ударной группы, которая в настоящее время находится у побережья Аравийского полуострова и ведет спорадический огонь по хуситам, не сможет перехватить эти ракеты, если они будут приближаться на скорости 8 Махов. А если хуситы сумели сделать их хоть чуть-чуть маневренными, то перехватить их и вовсе будет невозможно. Если хуситы научатся точно наносить удары по военным кораблям этими ракетами, мы увидим поражение американцев", - отметил Леонков.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин подписал приказ о повторном о продлении срока дислокации авианосной ударной группы «Эйзенхауэр» на Ближнем Востоке, отсрочив ротацию суперкорабля и его трех ракетных эсминцев и крейсеров эскорта из региона, где они базируются с октября прошлого года.