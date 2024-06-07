Вашингтон готовится принять измененную, «более агрессивную» стратегию в области ядерных вооружений, сообщает новостной портал Semafor.

Учитывая все более воинственную риторику и действия Запада в рамках продолжающегося конфликта на Украине, Россия была вынуждена приостановить свое участие в новом Договоре СНВ в прошлом году. Тем не менее, Москва отметила, что по-прежнему открыта для диалога по этому вопросу. На снимке, опубликованном ВМС США, подводная лодка с баллистическими ракетами класса «Огайо» USS Wyoming приближается к базе подводных лодок ВМС Кингс Бэй, штат Гавайи, 9 января 2008. Associated Press, AP Photo / Lt. Rebecca Rebarich

Белый дом готовится принять измененную, «более агрессивную» стратегию в области ядерных вооружений, сообщает новостной портал Semafor.

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Вашингтон считает необходимым «принять более „конкурентоспособный подход“ к нераспространению и контролю над ядерным вооружением» и «внести соответствующие коррективы в позицию и возможности Соединенных Штатов», - цитирует портал высокопоставленного чиновника из администрации американского президента.

В частности, планы могут касаться разработки новой ядерной гравитационной бомбы, а также мероприятий по продлению срока службы нескольких атомных субмарин класса «Огайо», говорится в документе.

"Администрация намерена рассмотреть вопрос о том, как должны «развиваться ядерные силы США в будущем», и обсудить работу по обеспечению ключевых союзников « потенциалом дальнего удара и средствами наблюдения", - добавил чиновник на условиях анонимности. Также сообщается, что о планах объявит старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Пранай Вадди (Pranay Vaddi) на конференции по контролю над вооружениями в пятницу.

Авторы доклада напомнили, что срок действия нового договора СНВ истекает в 2026 году. "Если Байден будет переизбран на второй срок, то ключевым моментом для нашей администрации будет то, как мы подойдем к этой дате, 6 февраля 2026 года... Мы должны думать об условиях, в которых мы ничем не ограничены, но тоже самое касается и России, и Китая", - пояснил собеседник издания.

Новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вступил в силу в 2011 году. На фоне прокси-войны Североатлантического альянса на Украине Москва временно приостановила свое участие в договоре 21 февраля 2023 года.

Во время своего выступления перед Федеральным собранием в феврале 2023 года президент Владимир Путин подчеркнул, что принцип взаимности, когда дело касается взаимных инспекций ядерных объектов в рамках нового договора СНВ, США не соблюдают. "...Они не позволяют нам проводить полномасштабные инспекции в рамках договора СНВ". Российский лидер также отметил, что две другие державы НАТО Великобритания и Франция, тоже имеют ядерные арсеналы, но это никогда не учитывалось в договоре о СНВ. Путин коснулся многих важных моментов - от одностороннего выхода Вашингтона из договоров по контролю над вооружениями до расширения Североатлантического альянса в сторону России.

Развертывание в Европе большого количества баллистических ракет под предлогом мнимой "ядерной угрозы" со стороны Ирана, а также недавнее обещание Запада нанести России стратегическое поражение вынудили Москву временно заморозить свое участие в новом договоре СНВ. Между тем, российский лидер ясно дал понять, что Москва открыта для диалога по этому вопросу.

В заявлении внешнеполитического ведомства РФ говорится, что Москва намерена и впредь соблюдать количественные ограничения по стратегическим наступательным вооружениям и обмениваться с Вашингтоном уведомлениями о пусках баллистических ракет.

В июне (2023 г.) США объявили о своих «контрмерах» в ответ на приостановку Россией действия договора, которые включали в себя решение прекратить передачу Москве ключевой информации о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

На фоне «беспрецедентной эскалации» со стороны Запада Кремль объявил об учениях по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия в России и Беларуси, призванных, по словам главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, «вразумить западных оппонентов о последствиях эскалации». Также в администрации президента РФ отметили, что учения направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны отдельных западных чиновников.