Отреагируют ли страны Азиатско-Тихоокеанского региона на просьбы Зеленского об увеличении военной помощи Украине?

«Вассалы США - Южная Корея, Япония, Филиппины, Тайвань и Австралия - будут испытывать сильное давление со стороны Вашингтона», чтобы обеспечить Украину оружием", - заявил в интервью РИА Новости эксперт по Китаю Джефф Джей Браун, комментируя недавний неожиданный визит Владимира Зеленского на конференцию по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.

Поведутся ли страны Азиатско-Тихоокеанского региона на мольбы Зеленского об увеличении военной помощи Украине? Во время визита на форум «Диалог Шангри-ла» Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и главами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине и поддержку так называемого «мирного саммита» в Швейцарии, намеченного на середину июня.

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«Сингапур "сидит на заборе" (наблюдает за происходящим со стороны - прим. ред.). Все остальные азиатские страны будут улыбаться дяде Сэму и проигнорируют его мольбы", - говорит Браун, который также является автором „Китайской трилогии“, основателем фонда Seek Truth From Facts, а также является соучредителем и куратором «Глобальной онлайн-библиотеки Комиссии по установлению истины о биооружии».

По его словам, «сравнительно слабые» страны Азиатско-Тихоокеанского региона «вынуждены лебезить перед Вашингтоном», потому что в противном случае Штаты используют «свой имперский инструментарий, чтобы держать их на коротком поводке».

И хотя эти страны предпочитают сотрудничать с такими государствами, как Китай и Россия, «мировой жандарм всегда рядом, чтобы применить силу».

«По моему мнению, многополярные страны Азиатско-Тихоокеанского региона изобразят мнимый интерес к украинскому вопросу, возможно даже подыграют Зеленскому, но в итоге не сделают ровным счетом ничего, чтобы как-то его поддержать», - резюмирует эксперт.





Напомним, что в субботу президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Сингапур с неожиданным визитом, вновь достал чашу для подаяний. На этот раз его просьбы адресованы лидерам государств Азиатско-Тихоокеанского региона, собравшимся на главный саммит по вопросам обороны.

Встреча «Диалог Шангри-Ла», проходившая с 31 мая по 2 июня, организована Международным институтом стратегических исследований (IISS). В нем приняли участие представители 45 стран, в том числе министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Китая адмирал Дун Цзюнь, поэтому неудивительно, что на мероприятие постарался прибыть и Зеленский.

Зеленский прибыл в Сингапур на фоне стремительного наступления российских войск, особенно на Харьковском направлении. В то же время так называемая «мирная конференция» в Швейцарии, которую так упорно рекламирует лидер Украины, не заинтересовала таких важных фигур, как президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин, не говоря уже о России.

Зеленский похвастался в социальной сети X тем, что встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, новоизбранным президентом Индонезии Прабово Субианто, президентом Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Ортой и делегацией американского конгресса. По его словам, Рамуш-Орта согласился принять участие в мирном саммите.

Однако Пекин остался непреклонен. Выступая перед делегатами в воскресенье, министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил, что его страна «ответственно продвигает мирные переговоры». «Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль над экспортом товаров двойного назначения и никогда не делали ничего, чтобы раздуть пламя войны. Мы твердо стоим на стороне мира и диалога», - отметил глава оборонного ведомства КНР. Сообщения СМИ указывают на «паранойю» Царящую в офисе Зеленского по поводу предстоящей «мирной конференции» в Швейцарии, так как в списке ее участников, скорее всего, не окажется Джо Байдена. Пекин заявил, что не будет принимать участие в саммите, поскольку он не соответствует его ожиданиям. Россия не была приглашена на конференцию и назвала эту затею "бессмысленной". (На снимке: Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. РИА Новости / Павел Львов)

Ранее Пекин объяснил, почему не будет участвовать в мероприятии: «Существует явное несоответствие между повесткой дня конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, что затрудняет участие КНР в этой встрече», - заявила на пресс-конференции в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин.

Требования Китая к мирной конференции, которая должна быть справедливой и беспристрастной и не направлена против какой-либо стороны, отражены в консенсусе по политическому решению украинского конфликта, недавно опубликованном совместно с Бразилией. Они выражают общую озабоченность международного сообщества, особенно развивающихся стран, подчеркнула дипломат, добавив, что такая конференция могла бы быть поддержана как Москвой, так и Киевом.

В Москве заявили, что саммит 15-16 июня задуман как очередная попытка «протолкнуть неприемлемую „формулу мира“ Зеленского, которая игнорирует интересы России». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает саммит «абсолютно бесперспективным».

К тому же саммит состоится после того, как Соединенные Штаты, Великобритания и другие союзники по Североатлантическому альянсу сняли официальные ограничения на использование Украиной предоставленных Западом ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации. Президент России Владимир Путин предупредил страны НАТО, что они должны понимать, «с чем играют», позволяя Украине наносить удары по территории России.