Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
СМИ: США пытаются втянуть страны АТР в конфликт на Украине
Отреагируют ли страны Азиатско-Тихоокеанского региона на просьбы Зеленского об увеличении военной помощи Украине?

«Вассалы США - Южная Корея, Япония, Филиппины, Тайвань и Австралия - будут испытывать сильное давление со стороны Вашингтона», чтобы обеспечить Украину оружием", - заявил в интервью РИА Новости эксперт по Китаю Джефф Джей Браун, комментируя недавний неожиданный визит Владимира Зеленского на конференцию по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.

Поведутся ли страны Азиатско-Тихоокеанского региона на мольбы Зеленского об увеличении военной помощи Украине? Во время визита на форум «Диалог Шангри-ла» Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и главами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине и поддержку так называемого «мирного саммита» в Швейцарии, намеченного на середину июня.

реклама

«Сингапур "сидит на заборе" (наблюдает за происходящим со стороны - прим. ред.). Все остальные азиатские страны будут улыбаться дяде Сэму и проигнорируют его мольбы", - говорит Браун, который также является автором „Китайской трилогии“, основателем фонда Seek Truth From Facts, а также является соучредителем и куратором «Глобальной онлайн-библиотеки Комиссии по установлению истины о биооружии».

По его словам, «сравнительно слабые» страны Азиатско-Тихоокеанского региона «вынуждены лебезить перед Вашингтоном», потому что в противном случае Штаты используют «свой имперский инструментарий, чтобы держать их на коротком поводке».

И хотя эти страны предпочитают сотрудничать с такими государствами, как Китай и Россия, «мировой жандарм всегда рядом, чтобы применить силу».

«По моему мнению, многополярные страны Азиатско-Тихоокеанского региона изобразят мнимый интерес к украинскому вопросу, возможно даже подыграют Зеленскому, но в итоге не сделают ровным счетом ничего, чтобы как-то его поддержать», - резюмирует эксперт.

Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев


Напомним, что в субботу президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Сингапур с неожиданным визитом, вновь достал чашу для подаяний. На этот раз его просьбы адресованы лидерам государств Азиатско-Тихоокеанского региона, собравшимся на главный саммит по вопросам обороны.

Встреча «Диалог Шангри-Ла», проходившая с 31 мая по 2 июня, организована Международным институтом стратегических исследований (IISS). В нем приняли участие представители 45 стран, в том числе министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Китая адмирал Дун Цзюнь, поэтому неудивительно, что на мероприятие постарался прибыть и Зеленский.

Зеленский прибыл в Сингапур на фоне стремительного наступления российских войск, особенно на Харьковском направлении. В то же время так называемая «мирная конференция» в Швейцарии, которую так упорно рекламирует лидер Украины, не заинтересовала таких важных фигур, как президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин, не говоря уже о России.

Зеленский похвастался в социальной сети X тем, что встретился с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, новоизбранным президентом Индонезии Прабово Субианто, президентом Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Ортой и делегацией американского конгресса. По его словам, Рамуш-Орта согласился принять участие в мирном саммите.

Однако Пекин остался непреклонен. Выступая перед делегатами в воскресенье, министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил, что его страна «ответственно продвигает мирные переговоры». «Мы никогда не поставляли оружие ни одной из сторон конфликта. Мы установили строгий контроль над экспортом товаров двойного назначения и никогда не делали ничего, чтобы раздуть пламя войны. Мы твердо стоим на стороне мира и диалога», - отметил глава оборонного ведомства КНР.Сообщения СМИ указывают на «паранойю» Царящую в офисе Зеленского по поводу предстоящей «мирной конференции» в Швейцарии, так как в списке ее участников, скорее всего, не окажется Джо Байдена. Пекин заявил, что не будет принимать участие в саммите, поскольку он не соответствует его ожиданиям. Россия не была приглашена на конференцию и назвала эту затею "бессмысленной". (На снимке: Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. РИА Новости / Павел Львов)

Ранее Пекин объяснил, почему не будет участвовать в мероприятии: «Существует явное несоответствие между повесткой дня конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, что затрудняет участие КНР в этой встрече», - заявила на пресс-конференции в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая  Мао Нин.

Требования Китая к мирной конференции, которая должна быть справедливой и беспристрастной и не направлена против какой-либо стороны, отражены в консенсусе по политическому решению украинского конфликта, недавно опубликованном совместно с Бразилией. Они выражают общую озабоченность международного сообщества, особенно развивающихся стран, подчеркнула дипломат, добавив, что такая конференция могла бы быть поддержана как Москвой, так и Киевом.

В Москве заявили, что саммит 15-16 июня задуман как очередная попытка «протолкнуть неприемлемую „формулу мира“ Зеленского, которая игнорирует интересы России». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает саммит «абсолютно бесперспективным».

К тому же саммит состоится после того, как Соединенные Штаты, Великобритания и другие союзники по Североатлантическому альянсу сняли официальные ограничения на использование Украиной предоставленных Западом ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации. Президент России Владимир Путин предупредил страны НАТО, что они должны понимать, «с чем играют», позволяя Украине наносить удары по территории России.

#сша #конфликт на украине #атр #диалог шангри-ла
+
Написать комментарий (0)
Telegraph: НАТО разработало пять маршрутов переброски войск из США в Европу на случай конфликта с РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
8
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
5
Эксперт Норфилд: Украинские чиновники присвоили средства, направленные на оборону Харькова
3
В Японии два истребителя F-35 совершили аварийную посадку из-за отказа электроники
+
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
5
CNN: Американский генерал назвал "несусветной глупостью" жалобы ВСУ на танки Abrams
2
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
14
Экономика США выиграет от инвестиций НАСА в суперсплав для 3D-печати
3
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
+
Nitrux 3.5: геймерам стоит попробовать этот дистрибутив Linux
12
Galaxy S25 Ultra может получить хранилище UFS 4.1
+
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
2
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
У футуристического грузовика SuperTruck 2 расход топлива составляет всего 18 литров на 100 км
+
Официально представлены цветовые решения складного телефона Honor Magic V Flip
+
AMD анонсировала чипсеты 800-й серии и пообещала поддерживать Socket AM5 как минимум до 2027 года
1
Аналитики: складные смартфоны Huawei, Honor, Motorola и Vivo стали в разы популярнее
1
Планшет OnePlus Pad 2 на чипе Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в Geekbench
+
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
33
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
246
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
9
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
47
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
142
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
53
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
7
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
5

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
23:39
надо просто спиздить рецепт и нах послать копрофагоф
Официально представлены цветовые решения складного телефона Honor Magic V Flip
A224
23:37
он наверно дгбт-пендос не иначе
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Кекес
23:33
что ты в этом понимаешь, петушиндер?
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Giant_calmar
23:21
Интел уничтожен, посмотрим, что они покажут нам осенью)
AMD Ryzen 9 9900X в паре с Radeon RX 7900 XTX протестировали в Avatar Frontiers of Pandora
DIP48
23:05
"Пифтонна бомба...как котят"
Украинский военнослужащий назвал самым грозным оружием России корректируемые авиабомбы
Cowboy Huggies
23:04
Все мы можем ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Cowboy Huggies
23:02
А что у них слюна течет?
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Crashtest
22:53
Из-за этой функции теперь глючит закрытие вкладки кнопкой мыши, даже если точно навести курсор. Но есть сочетание клавиш Ctrl+W, которое исправит ситуацию, но мышкой все же куда привычнее.
В браузере Opera появилась новая функция Tab Emojis
Tarment
22:48
Ну что ж, ученик превзошёл своего учителя, ты можешь гордиться
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Кекес
22:48
Китя мой ученик, причём не самый лучший.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем