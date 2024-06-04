Военный блок, возглавляемый США, готовит сухопутные коридоры, которые в случае войны в Европе позволят американским военным быстро прибыть на передовую, сообщает Telegraph. Цель этого шага - предотвратить потенциальное «нападение России».

НАТО разработало план переброски американских войск на восточную линию фронта в случае возможного конфликта с Россией, говорится в статье The Daily Telegraph.

Создается несколько альтернативных сухопутных коридоров, которые, в случае необходимости, заменят основной. Они позволят перебросить американских солдат на восток. Основной вариант предусматривает высадку американских войск в голландском порту Роттердам и их переброску в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железной дороге. Другие возможные способы переброски включают использование портов на Балканах, в Норвегии, Швеции, Финляндии, Италии, Греции и Турции.

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«В этих коридорах национальные вооруженные силы не будут ограничены местными законами и смогут свободно перевозить грузы без каких-либо ограничений», - говорится в сообщении.

Судя по всему, идея войны с Россией в Европе подогревается милитаристской истерией. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал понять, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а альянс заявил, что не будет размещать свои войска на Украине.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя агрессивные заявления президента Франции Эммануэля Макрона на тему украинского конфликта, заявил, что военные западного альянса не должны быть использованы ни в небе, ни на земле Украины.

Конфликт на Украине показал уязвимость логистических баз для высокоточных ударов ВС РФ. По словам генерал-лейтенанта Александра Соллфранка, командующего Объединенным командованием Североатлантического альянса по тыловому обеспечению и логистике (JSEC), крупные базы, подобные тем, что были в Афганистане или Ираке, больше не актуальны, поскольку могут быть легко уничтожены.