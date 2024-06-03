Государственный департамент США принудительно снял Скотта Риттера с борта, направлявшегося в Россию, и конфисковал его паспорт

Бывшего сотрудника американской военной разведки Скотта Риттера сняли с рейса в США, не дав вылететь в РФ на ПМЭФ-2024.

Государственный департамент США принудительно снял Скотта Риттера с борта, направлявшегося в Россию, и конфисковал его паспорт

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По указу Госдепа США Скотта Риттера высадили из самолета, направлявшегося в Россию, и отобрали паспорт.

«Когда я садился на свой рейс из Нью-Йорка, меня отозвали в сторону три сотрудника cлужбы таможенного и пограничного контроля США и отобрали мой паспорт. Когда я спросил, по какой причине, они ответили, что по распоряжению Государственного департамента. Больше никакой информации предоставлено не было. Мой багаж сняли с рейса, и меня вывели из аэропорта", - рассказал в интервью РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США.

Риттер должен был принять участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ -2024) в качестве приглашенного спикера.

Эндрю Наполитано - журналист, судья Верховного суда Нью-Джерси (в 1987-1995 годах).

Бывшего судью Высшего суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, автора и ведущего подкаста Judging Freedom на YouTube, также сняли с рейса в Россию, заявил Скотт Риттер.