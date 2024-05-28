Усилия Евросоюза по разработке ОБТ нового поколения вряд ли приведут к значимым результатам в ближайшие годы, считает американский подполковник в отставке.

Попытки Европейского союза разработать новый основной боевой танк для вооруженных сил стран- участниц ЕС вряд ли приведут к каким-либо заметным результатам в ближайшее время, считает подполковник армии США в отставке и эксперт в области международных отношений Эрл Расмуссен.

Agence France-Presse, AFP 2023 / Fabian Bimmer

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«Евросоюз рассматривает возможность создания нового основного боевого танка - европейского. Мы уже видим, как в этом проекте участвуют Франция и Германия. А теперь, похоже, к проекту решил присоединиться и крупнейший польский оборонный концерн Polish Armaments Group (PGZ). Я не уверен в успехе этой затеи. Если они, что-то и создадут, это займет много лет", - сказал Расмуссен в своем интервью агентству РИА Новости.

По его словам, разработка системы вооружений обычно занимает от 7 до 10 лет. Помимо разработки и создания прототипов, стороны, участвующие в этом проекте, должны будут также обеспечить достаточный производственный потенциал.

Вооруженные силы стран-покупателей также должны будут пройти обучение по использованию нового танка, причем «вся цепочка поставок также должна быть скоординирована и интегрирована», - подчеркивает Расмуссен.

«Речь может идти о 7, 10 или даже 12 годах, прежде чем они что-то покажут. Затем нам нужно будет найти покупателей. Поэтому я предполагаю, что они, вероятно, будут привлекать покупателей на стадии разработки и испытаний, как в случае с программой создания F-35, [ в которой] на ранних этапах участвовали партнеры и делались взносы", - считает эксперт.

Комментируя очевидное участие Польши в проекте создания единого европейского танка, в свете последних усилий Варшавы по закупке американской и южнокорейской военной техники, Расмуссен говорит, что пока неясно, как это может повлиять на американо-польские отношения.

«Я уверен, что американцы не горят желанием терять своих клиентов, если конечно они не собираются за кулисами поддерживать этот проект. Возможно, Польша пытается подстраховаться, наблюдая за тем, как США будут действовать в отношении НАТО", - рассуждает он.

Рассуждая о целях проекта по созданию единого боевого танка нового поколения, Расмуссен допустил, что ЕС, скорее всего, пришел к этой идее после анализа проблем материально-технического обеспечения, с которыми столкнулись украинские военные, получив мешанину из американских и европейских систем вооружений, требующих различных боеприпасов и запчастей.

«Это будет очень длинная дорога. И на этой дороге будет много камней преткновения. Посмотрим, чем все закончится. Но вероятность того, что они достигнут успеха, очень мала, а вот денег это потребует очень много. Скорее всего, этот проект будет перенесен на более поздний срок", - считает Расмуссен.