Американцы стали чаще курить марихуану, чем пить алкоголь

Согласно исследованию Университета Карнеги-Меллона, в 2022 году число жителей США, ежедневно употребляющих марихуану, впервые превысило количество американцев, регулярно распивающих спиртные напитки. В исследовании учитывались данные 27 национальных социальных опросов, проведенных в период с 1979 по 2022 год.

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Эксперты подсчитали, что в 2022 году канабис ежедневно или почти ежедневно потребляли 17,7 миллиона американцев, а 14,7 миллиона с такой же периодичностью употребляли спиртное. Для сравнения, в 1992 году ежедневно употребляли марихуану менее одного миллиона граждан Соединенных Штатов, свидетельствуют данные исследования.

На сегодняшний день каннабис разрешен для медицинского использования в 38 из 50 американских штатов, а для рекреационного - в 24 штатах.

На фоне продолжающегося ослабления контроля за оборотом наркотических средств во многих американских штатах количество жертв от передозировки в среднем по США заметно возросло.

Согласно данным, Службы общественного здравоохранения США, в 2022 году был зарегистрирован 107 941 смертельный случай от передозировки наркотическими веществами.

Смертность от синтетических опиоидов, не относящихся к метадону, в первую очередь от фентанила, продолжала расти и достигла 73 838 летальных исходов. Количество смертельных случаев от стимуляторов, включая кокаин или психостимуляторы, способные вызвать зависимость (в первую очередь от метамфетамина), также росло и составило в 2022 году 27 569 и 34 022 смертельных случая соответственно.