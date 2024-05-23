Использование необычного вида оружия - лука и стрелы со взрывающимся наконечником, попало на видео.

Сообщается, что российские военные используют в зоне специальной военной операции лук и стрелы начиненные взрывчаткой Стрельба ведется стрелами с "модернизированным" наконечником.

Использование необычного вида оружия - лука и стрелы со взрывающимся наконечником, попало на видео.

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Любопытный факт: подобное оружие уже использовалось в военных конфликтах более 100 лет назад. Во время Первой мировой войны французские и британские войска использовали станковый окопный арбалет под названием Sauterelle: он был предназначен для метания ручных гранат в окопы противника.

Российские бойцы в зоне спецоперации продемонстрировали стрельбу из тактического лука с зарядом взрывчатки. В видеоролике демонстрируется детонация боеприпаса на расстоянии порядка 10 метров от стрелка.